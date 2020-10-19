До выборов остается меньше недели. На Западной Украине во многих городах нет интриги с тем, кто изберется мэром, но есть вопрос, кто составит большинство и не повлияет ли это на партийные привязанности мэров. А Львов может получить двойную интригу - и с мэром, и с большинством.

Львов

За кресло мэра Львова в этот раз соревнуются 17 кандидатов, хотя шансы выйти во второй тур есть только у двух.

Теоретически главный претендент Андрей Садовый, который в четвертый раз планирует возглавить город.

Теоретически, потому что социология по городу дают очень редко.

7 октября рейтінги распространило агентство Fama по заказу ZAXID.NET (входит в холдинг, принадлежащий жене Садового). Согласно ей действующий мэр лидирует с результатом 42,7%. Второе и третье место, соответственно занимают Олег Синютка (20,8%) и Руслан Кошулинский (16,3%).

Вместе с тем согласно социологии Социс, который связывают с Игорем Грынивым и соответственно ЕС, результаты другие: 30,4% за мэра Андрея Садового, а 24,1% львовян поддерживают Синютку.

«Садовый всем надоел, «но столько сделал», все его знают. Ролики снимает душевные, все проекты подписывает собой», – говорит львовянка Оксана.

Те, кто приезжает во Львов в последние 10 лет могут сказать, что город стал европейским. Но это пока они не попадут в львовский дом или не будут добираться 2 часа из центра до Сыхова, потому что в городе ремонтируют дорогу. Большая же часть реконструкции центра города была сделана под Евро-2012.

За последние 5 лет по подсчетам издания «Слово и дело» мэр Львова выполнил 59 обещаний (30%) из 199. Что в принципе неплохой результат. Среди ключевых выплата 100 000 семьям погибших атовцев и создание 30 000 рабочих городов. Также в начале 2020 году городу вернули украденные нежилые помещения на площади Рынок, 42, стоимость которых более 7 млн ​​грн.

Впрочем, в городе остается нерешенным вопрос хаотичной застройки, а также проблема мусора, из-за которой у Садового и произошел крупнейший конфликт с властью Петра Порошенко. Мэр обвинял центральную власть в том, что ему устроили мусорный кризис в городе, а команда Порошенко в ответ обвиняла мэра в пожаре на Грибовицской свалке.

Одним из активных критиков мэра тогда стал председатель Львовской ОГА Олег Синютка. Самое интересное, что последний долгое время работал в команде Садового и был его правой рукой.

«Я не могу даже сказать, что у меня сейчас есть конфликт с городским головой. Это разные мировоззрения», – объяснил свой уход от мэра Олег Синютка в интервью Цензор.нет.

Среди его главных претензий к Садовому – уже упомянутая хаотичная застройка и транспортный коллапс в городе.

Сам Синютка не мог похвастаться большой узнаваемостью в городе, но на него работает бренд партии Петра Порошенко, которая имеет мощную поддержку в городе. Это уже позволило Синютке обойти в этой гонке Руслана Кошулинского. Кроме, того последние недели в борьбу включились все тяжеловесы ЕС: Турчинов, Луценко, и сам Петр Порошенко.

В первом туре Садовый уже вряд ли победит, поэтому у Синютки есть еще три недели на то, чтобы одержать победу.

Но даже если Синюта не сможет обойти Садового, то главу города все равно ждет грандиозная проблема – оказаться без большинства в горсовете.

Те же социологи сегодня дают такой электоральный расклад по городу: «Европейская солидарность» (36%), «Самопомощь» (20%), «Варта» (10%), «Свобода» (8%) и «Голос» (7 %).

Коалиция ЕС, Свободы и Варты не только может заблокировать принятие нужных Садовому решений, но и отстранить его от должности.

Тернополь

Свободовец Сергей Надал третий раз претендует на должность мэра Тернополя. Впервые он был избран на эту должность в 2010. По результатам опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 23 июля, деятельность действующего городского головы как местного политика положительно оценивает 78% опрошенных. Отдать голоса за его третью мэрскую каденцию готовы 66,3% тернополян.

Несмотря на то, что Надал «свободовец» – он ведет свою политику, а в партии скорее является «чужим среди своих». Как и большинство украинских мэров его критикуют за застройку парков, а также – за вонючие торфяные котельные, с которых мэр вроде имеет определенный гешефт, и бракованную мостовую.

Впрочем отремонтированные дворы, борьба с коронавирусом и защита украинского языка фактически делают Надала недосягаемым для конкурентов.

Ближайшие преследователи Надала имеют рейтинг в районе 5%, в том числе и кандидат от «слуг» Виктор Гевко.

В городе он известен как участник команды КВН “VIP Тернополь”, трехкратный победитель шоу “Рассмеши комика” и актер скетч-шоу “Страна У”. В 2015 он уже баллотировался в местные депутаты от БПП. А его брат был избран в Совет от «Слуг» в прошлом году.

От партии Порошенко в мэры выдвинули голову Тернопольского облсовета Виктора Овчарука.

В рейтинге политических сил на выборах в Тернопольский городской совет по состоянию на июль лидерами являются партии «Свобода», которую поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, и партия «Европейская солидарность», за которую голосуют 20,7 % таких опрошенных. Партию «Слуга народа» поддерживают 13,9%, партию «Батькивщина» – 7,3%, партию «Голос» – 7,0%, Украинскую галицкую партию – 5,2%, партию «Сила людей» – 4,3% .

Ивано-Франковск

«Гей не может быть патриотом. Настоящий патриот – христианин». Даже если вы никогда не были в Франковске, вы точно знаете, что эта фраза принадлежит его мэру Руслану Марцинкиву. И, возможно, также слышали, что в апреле этого года он распорядился вывезти людей «цыганской национальности» из Франковска в Закарпатье.

Впрочем, несмотря на такую ​​ксенофобию Марцинкив имеет наибольшую поддержку среди мэров Украины – его по данным группы Рейтинг поддерживают 90% горожан.

В чем секрет успеха? Марцинкив хорошо ездит на велосипеде (усвоив уроки сериала «Слуга народа»), проверяет дворы и всегда на связи с горожанами. Движение Честно посчитало, что жители Ивано-Франковска заплатили за рекламу городского головы более 38 млн гривен. Брат мэра кладет в городе плитку как Омельченко в Киеве 2000-х, но франкивчан это устраивает.

Город вошел в тройку самых комфортных для жизни в стране, здесь реализован самый известный проект общественных инициатив «Тепле місто».

Во время приезда в регион президента Зеленского Марцинкив попросил у него 150 млн на строительство моста. 60 млн выделили недавно, как отмечают СМИ, это совпало с голосованием свободовки Оксаны Савчук за создание конкурсной комиссии по избранию главы САП.

ZN.UA пишет, что именно через Савчук реализует свои интересы в городе один из ключевых спонсоров «свободовцев» Игорь Кривецкий. Ранее смотрящим от него якобы был экс-нардеп Алексей Кайда, но сейчас его позиции пошатнулись.

Кроме того, издание предполагает, что в следующей каденции Марцинкиву придется договариваться с партией «За майбутне», которая стремительно наращивает рейтинг в регионе.

Так, по данным группы «Рейтинг» лидерами партийных выборов в областной совет является «Свобода» и «За майбутне», которых готовы поддержать 22,0% и 19,2% соответственно (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Также среди избирателей 14,7% намерены проголосовать за партию «Батькивщина», 12,3% – партию «Слуга народа», 11,6% – партию «Европейская солидарность». Близка к проходному барьеру – Радикальная партия ( 4,4%).

Хмельницкий

Хмельницкий – это третий город в Западной Украине, где власть принадлежит свободовцу и он имеет шансы переизбраться. Город также входит по данным СМИ в сферу влияния упомянутого Кривецкого.

Правда, в отличие от мэров Тернополя и Франковска с Александром Симчишин все сложнее. В 2015 он был самовыдвиженцем, которого поддержала «Свобода». А летом 2020 мэр создал свою партию «Команда Симчишина». Произошел большой скандал, мол, а как же «Свобода»?

В город приехал Кривецкий, произошли какие-то переговоры. В результате Симчишин пошел на выборы от «Свободы». Хмельницкая областная партийная организация «Команды Симчишина» вроде бы прекратила свое существование, а мэр заявил, что не имеет к ней отношения. Впрочем, сейчас в горсовет баллотируется «Команда Симчишина».

«Они сделали хитро, где баллотируется команда Симчишин – не баллотируется «Свобода» и наоборот», – рассказал Букв житель города Андрей.

Хмельницкий имеет один из самых коротких списков кандидатов в мэры – всего 5 человек.

Кроме упомянутого Александра Симчишина ( “Свобода”), здесь баллотируются Инна Ящук ( “Слуга народа”), Иван Гончар ( “Сила и честь”), Богдан Лукашук (ВО “Батькивщина”), Анатолий Собко ( “За конкретные дела»).

Гончар, кстати, выходец из «Свободы». А Ящук уже была депутатом горсовета от «Самопомощи». Богдан Лукашук – сын депутата народного депутата от «Батькивщины» предыдущих созывов.

С «Батькивщиной» тоже интересная история. Летом появились статьи, местная «Батькивщина» объединяется с партией Гереги «За конкретные дела». Впрочем, в списках в октябре представлены обе партии.

«Хотя в списках« Батькивщины »можно заметить людей, связанных с Герегой, но официально они не объединились. Что-то там не поделили», – говорит собеседник Букв.

Насколько эти игры политиков повлияют на их электоральные шансы, сказать трудно – солидные социологические компании не обнародовали замеры по городу, зато партии насыщают местную прессу своими псевдорейтингами.