#Буквам удалось пообщаться с 26-летним жителем Минска (назовем его Ильей), чтобы узнать все подробности событий 9-го августа от первого лица.

После жесткой встречи со стороны власти мирных протестов против снятия двух из трех оппозиционных кандидатов, тема выборов в Беларуси стала одной из самых горячих в мире.

И действительно в конце своего шестого президентского срока Лукашенко кажется полностью потерял поддержку даже старшего поколения, но несмотря на обещания готов и дальше держаться за власть «синеющими руками». День выборов уже никак не мог пройти без противостояния народа и действующей власти.

Собеседник #Букв Илья этот день посвятил борьбе за то, чтобы его голос не был украден, а вечером вышел на акцию протеста.

Думали ли вы перед выборами, что так обернутся события в Беларуси?

Здравствуйте! В этом году впервые за всю мою жизнь ощутил народное единство, не выдуманное пропагандистами Лукашенко, а искреннее и жаждущее перемен. Когда я увидел, что даже в маленьких городах несмотря на все запреты люди выходят на мирные пикеты у меня проснулась надежда, что сейчас наконец все зависит от людей и всем уже не смогут закрыть рот. Понимаете у нас уже целое поколение родилось и прожило всю свою жизнь при Лукашенко и уже устало слышать одни и те же обещания ежегодно.

Как прошло голосование и верили вы в честные выборы?

Я понимал, что, как обычно, в комиссиях будут сидеть «свои» люди, которые будут дорисовывать «мертвые души» и портить невыгодные бюллетени. Но я заранее узнал о существовании платформы «Голос» – альтернативного онлайн ресурса подсчета голосов, и решил, что мой выбор может не пропасть зря и надо хоть попробовать его обнародовать, чтобы люди смогли действительно увидеть реальную статистику.

Пока полностью не перекрыли интернет после 12 дня, я успел найти прокси для телеграмм и установить ВПН, поэтому мог следить за новостями. Я прочитал о случаях, когда на обратной стороне не доставляли одну подпись или ставили точку возле одного из мест для подписи, поэтому я внимательно обследовал бюллетень, сфотографировал его и свернул трубочкой перед опусканием в бокс.

А потом ты присоединился к протестам?

Я остался ждать конца голосования под своим районным участком в ожидании оглашения протокола. По объявленным результатам за Лукашенко было отдано в 5 раз больше голосов, чем за Тихановскую. Люди начали освистывать комиссию, которая быстро ретировалась с черного хода на автобусах. Затем люди начали собираться группами возле школы и отправились в центр до станции метро Немига.

На проспекте Победителей собралось большое количество людей. Под ТЦ «Галерея» был выстроен ОМОН со щитами. Затем на проспект начали прибывать автозаки и гнать людей в сторону «Галереи». Толпа стала рассыпаться, часть людей смогли задержать. Бойцы ОМОНа подходили даже к двери торгового центра и начали вытаскивать оттуда людей. Люди начали объединяться во дворах под ТЦ.

Со станции метро Фрунзенская со стороны метро Молодежной шла большая толпа народа, они объединились с остальными митингующими в центре. Затем новая колонна отправилась в сторону Стеллы, группируясь в «Сцепку». На перекрестке колонна столкнулась с рядами щитов ОМОНа, в настоящее время уже со стороны правоохранителей в толпу начали лететь светошумовые гранаты.

На перекрестке народ немного отступил назад и обогнул полицейские машины и щиты. В какой-то момент люди зажгли фонарики и продолжили собираться на Стеле. Затем люди двинулись в сторону улицы Машерова. В то время автомобилисты блокировали дороги, помогая митингующим подольше задержаться на Машерова, препятствуя водомёту подъехать ближе к людям.

Оттуда люди двинулись к Молодежному театру и заблокировали поворот трамвайных путей.

На протяжении всего пути со стороны ОМОНа в сторону митингующих летели светошумовые гранаты и гранаты с резиновым дробью и были слышны выстрелы из резинового оружия. Я видел несколько человек с окровавленными конечностями и человека с травмами глаза. Первые ряды «сцепки» протестующих были готовы открыто идти на конфронтацию, сходились стенка на стенку с противниками и даже забирали щиты у милиции.

Под давлением щитовиков колонна людей начала двигаться в сторону Комаровского рынка. Там уже не было поддержки протестующих автомобилями и их начали еще больше прижимать к автозакам. Людям в камуфляже удалось разбить колонну с помощью дубинок. Часть людей побежала вперед по проспекту Независимости, а часть осталась у входа в Комаровский рынок.

Зажатые у забора протестующие смогли снести железные ворота и побежали через ряды рынка и затем небольшими группами двинулись в сторону ТЦ «Рига». Под «Ригой» ОМОНовцы пытались ловить случайных людей.

Как ты считаешь, сегодня выйдут люди на дальнейшие протесты?

Я считаю, что да, ночью большинство людей предлагало снова выходить в понедельник, возможно когда люди узнают об этих событиях, количество людей, которые не боятся бороться за свои голоса возрастет.



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Протесты 9-го августа в Беларуси можно назвать самым масштабными в истории страны. Сможет ли народ добиться прозрачных выборов и подлинной демократии в стране, мы сможем увидеть только со временем. Но шаблон «терпеливых» и согласных на все белорусов теперь точно разрушен.