Пока украинцы, сидя на локдауне, с каплями валидола считают деньги, чтобы заплатить за тепло, олигархи явно не теряют шанс заработать даже на повышении температур. Почему "Центрэнерго" перед холодами оказалось без угля и кто из олигархов виноват, разбирались "Буквы".

В прошлую пятницу экс-депутат Сергей Высоцкий опубликовал письмо “Укрэнерго” к исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко о дефиците мощности в объединенной энергосистеме в 1700 мВт в период с 14 по 19 января.

Среди причин назывался незавершенный ремонт АЭС, резкий рост потребления из-за холодов, а также отсутствие надлежащих запасов угля.

По состоянию на 14 января на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля составили 688 тыс. тонн при минимально необходимых 900 тысячах тонн. Тогда как в прошлом году их было 2,6 млн тонн.

По информации Министерства энергетики, с начала ноября по 30 декабря 2020 г. общие запасы угля на складах ТЭС уменьшились с 2,6 млн т до 929 тыс. т, при этом запасы газового угля сократились в 3,4 раза – до 644 тыс. т, а антрацита в 1,5 раза – до 285 тыс. т.

После публикации экс-депутатом письма “Укрэнерго” заявило, что угля действительно в обрез, но веерных отключений не будет, а уже 19 января компания признала критичность ситуации.

Запасы всех видов угля упали до 487,5 тыс. тонн, что в 5 раз меньше по сравнению с ноябрем предыдущего года.

В выходные в авральном порядке ситуацию стали спасать за счет атомной энергетики – был включен 6 энергоблок Запорожской АЭС.

“Начиная с понедельника 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт”, – заявили в “Укрэнерго”.

Такой вот парадокс – атомные электростанции, которым год правительство перекрывало кислород и загоняло в убытки, оказались единственной опорой государства. В то время как олигархи продолжили зарабатывать себе на сладкую жизнь. Ведь без их игрищ такой кризис не возник бы.

Несколько месяцев назад “Буквы” подробно описывали схемы на “Центрэнерго”, на которых зарабатывал Игорь Коломойський. Они заключались в том, что на аукцион выставлялись высокие объемы производства электроэнергии, которые никто не планировал производить, а затем небаланс по рынку перекрывался за счет более дешевой производства “Энергоатома”. Дешевую электроэнергию скупали компании с орбиты Коломойского.

Так, еще в августе “Центрэнерго” реализовало 4,6 млрд кВт-ч электроэнергии с поставкой в ​​четвертом квартале 2020 года ЧАО “Синтез Ойл” по цене на 34% ниже себестоимости. “Синтез Ойл” связывают с группой “Приват” (как и менеджмент “Центрэнерго”). И на автомобиле этой компании ездила охрана Владимира Зеленского в 2019 году.

Реализованый “Центрэнерго” на четвертый квартал 2020 года объем производства почти в два раза превышал средний уровень производства электроэнергии ТЭС компании в 2019 году.

При этом структуры, которые СМИ связывали с Коломойским, продавали том же «Центрэнерго» уголь по цене на 20% дороже рынка.

Как вы понимаете, упомянутое перепроизводство надо было чем-то перекрывать. Так некоторые и игрались столбиками в отчетности, пока не ударили морозы.

И здесь уже начали чесать затылок в СНБО, стали выяснять, что происходит, потому что украинцы почему-то вдруг отлипли от телеэкранов с “95 кварталом” и пошли перекрывать дороги с платежами за тепло и газ.

“Центрэнерго” объяснило свои игры достаточно филигранно – “возможные просчеты в планировании”.

Компания признала, что должна была продать 129% электроэнергии в ноябре и 156% в декабре сверх объема, определенного Прогнозным балансом производства электрической энергии в Украине. Поэтому “Центреэнерго” было вынуждено дополнительно потратить 128 тыс. тонн и 233 тыс. тонн угля соответственно.

“Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС ПАО “Центрэнерго” с 336 тыс. тонн по состоянию на 1 ноября 2020 г. до 40 тыс. тонн на 11 января 2021 г.”, – говорится в заявлении компании.

А дальше искусно представляется виновник – ДТЭК Рината Ахметова.

“Вместе с тем крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС ПАО “Центрэнерго”, нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 миллионов гривен. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января 2021 года поставщик прислал в адрес “Центрэнерго” предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн/т до 2100 грн/т”, – сказано в заявлении.

Несмотря на то, что ДТЭК прямо не называется, угадать его в большом частном поставщике нетрудно.

О том, что ДТЭК ограничила поставки из шахт в ТЭС, источники “Буквы” рассказали как раз неделю назад. “Они так часто делают, чтобы заработать”, – отметил собеседник среди депутатов от “Слуги народа”.

Впрочем, в самой компании Ахметова заявили, что они не виноваты.

“На сегодняшний день в энергосистеме сложилась критическая ситуация. Тепловая генерация ДТЭК Энерго, отвечая на потребность энергосистемы в маневровых мощностях, работает уже несколько месяцев полным составом оборудования. В декабре 2020-го генерация ТЭС ДТЭК Энерго на 48,5% превысила прогнозный баланс, утвержденный Министерством энергетики. ТЭС ДТЭК выработали электроэнергии на 1,142 млрд кВт·ч больше, чем в утвержденном плане. Это вызвало значительное снижение объемов угля на складах ТЭС в январе. По состоянию на 12 января объемы угля на складах снизились до 467,5 тыс. тонн”, – говорится в заявлении директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Похоже, что один олигарх решил, что у него нет желания спонсировать заработки другого, и он может заработать на том, где другой ошибся.

Сейчас “Центрэнерго” и “Укрэнерго” сообщили о том, что должны перевести ТЭС и ТЭЦ на газ. Кто на этом заработает – легко догадаться. Это те же компании группы Бойко-Фирташа, которым Кабмин приказал снизить цены на газ для населения.

То есть ни один олигарх не пострадал, чего не скажешь о населении.

Как сообщили “Буквам” в “Укрэнерго”, в случае затяжных морозов уже приняли возможные меры предосторожности.

“Угольные блоки, которые могут работать на резервном топливе (газе), будут это делать. Плюс в понедельник мы брали аварийную помощь из Беларуси, увеличили генерацию на ГЭС. Если понадобится еще аварийная помощь, ее будут привлекать (у нас есть постоянно действующие договоры с Белэнерго для таких случаев)”, – отметили в компании.

Если этого не хватит, будут прибегать к ограничению мощностей крупных промышленных потребителей. Но это крайний случай. Об отключении населения речь не идет вообще.