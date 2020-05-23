О ней шутят: весь мир – ее подиум. Легендарная супермодель Наоми Кемпбелл в свои 50 лет выглядит так же великолепно, как и в 20-30.

Как модель поддерживает свою красоту – читайте в материале #Букв.

Первая темнокожая модель, оказавшаяся на обложках Time и французского и британского Vogue, первая афроамериканка Prada, нарушение традиций, стереотипов и границ навсегда будет связано с Наоми Кемпбелл – воплощением дерзкой и гранжевой эпохи 90-х.

Создав культ вокруг африканской красоты, она влюбила миллионы в свою грациозную походку пантеры, вытесанные словно из камня скулы, пухлые губы, волосы цвета вороньего крыла и пронзительные карие глаза.

Гибкость и пластика передались ей по наследству: мать Наоми Валери Моррис была балериной и еще в юности супер модель пробовала себя в качестве танцовщицы, а позже обучалась актерскому мастерству и вокалу.

Ниже – советы красоты Наоми из первых уст, включая питание, уход за кожей, любимые тренировки, ароматы и прочее.

Волосы

“Все в мире носят парики. Это больше не имеет значения. Я делаю то, что хочу [с моими волосами], или то, что требует работа”.

“Теперь я больше забочусь о своих волосах, потому что потеряла их за годы наращивания и всевозможных плетений. Я более осторожна”.

Уход за кожей

“Я каждый день очищаю кожу, обязательно снимаю макияж перед сном. Для меня увлажнение – самое главное. Мне нравится, что моя кожа выглядит такой маслянистой и немного жирной. Я постоянно увлажняю – маски для глаз, маски для лица, кремовые маски, тканевые маски. Нужно понимать, что макияж действительно глубоко проникает в поры. Когда я не работаю, я стараюсь вообще не носить макияж. Мне нравится просто наслаждаться чистой кожей”.

“Я как правило начинаю с очищающего крема и небольшого количества геля. Я также использую витамин С и розовое масло для лица. Еще очень важно дать вашей коже дышать. Я не всегда ношу макияж, если в этом нет необходимости”.

Уколы красоты

“Если я хочу что-то сделать для себя, я пойду и заплачу за это. Это как если я хочу сделать ресницы, я сделаю их”.

Питание

“Свое утро я начинаю со стакана теплой воды с лаймом. А завтраком чемпиона считаю зеленый смузи, желательно в него добавить зеленой пудры матча. Лучшие ингредиенты для зеленого сока – огурец, капуста кале и сельдерей”.

“Я не ем мяса, я вегетарианка”.

“Я держусь подальше от сахара и пью много воды”.

“Мы очень много путешествуем и едим так много разной пищи, поэтому важно делать соковый детокс два дня в неделю, чтобы вывести шлаки из организма, восстановить равновесие и очистить кровь”.

“Я никогда не пью кофе. Мне не нравится его запах. Я пью чай. Больше нравится травяной чай. После этого я встаю, принимаю душ, а затем выпиваю свои напитки – один для иммунной системы и один с алоэ”.

“Обед – это и есть мой ужин. Я ем один раз в день. По воскресеньям я устраиваю день живота: готовлю десерты, ем пирожные и пудинги”.

“Горячий острый соус и порошок чили действительно оберегают вас от простуды. Это рецепт еще моей мамы”.

Спорт, уход за телом, любимый парфюм

“Насчет йоги, мне больше близка индийская практика из Кералы, где объединяется тело, разум и душа. Очень люблю пилатес. Считаю, что растяжка и гибкость – очень важны для вашего тела, держат его в тонусе. Лучше работать с собственным весом”.

“Предпочитаю домашние тренировки. Спортзалы заставляют меня нервничать”.

“Мне нравится делать массаж, даже если за окном полночь, потому что когда ты весь день на каблуках, это нарушает осанку. Я делаю массаж примерно два или три раза в неделю”.

“Мой любимый аромат – Naomi Campbell и Molecule”.