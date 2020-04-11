Ах, какое множество людей ныли и стенали, мечтая не ходить на постылую работу, остаться дома-дома-дома! Специалисты знали и даже предупреждали, что с этим желанием все не так просто. Но разве удавалось кому-то не дать другим прыгнуть на такие желанные грабли?

И вот пришло время, достаточное для сбора первых нерепрезентативных статистик по сидению дома. К сожалению, худшие прогнозы пока оправдываются. Желающие выспаться жалуются, что работы стало еще больше. Желающие отдохнуть измучились и побледнели. Не все, конечно, но слишком многие.

Так сложилось в современном мире, что среди нас оказалось множество людей, привыкших, что их время и распорядок дня планируют другие. Вскочил-оделся-кофе-работа-поток заданий-домой-ужин-кино-упал. И так каждый день, не считая дач и отпуска, где можно упасть на подольше или просто загрузиться другими срочными заданиями. Сейчас этого нет, и мы впервые во взрослой жизни оказались так надолго предоставлены сами себе.

Многие уцепились за работу, теперь совсем до изнеможения. Многие растерялись перед необходимостью принимать простые повседневные решения. Их число будет расти.

Это очень опасная ловушка. Сперва кажется, что мы освободились от многих ненужных действий. Не для кого стало одеваться. Незачем поддерживать чистоту. Даже неуемные блогеры приуныли: у них нет такого количества домашних нарядов и посуды, чтобы выкладывать их каждый день. Внешняя мотивация исчезла. Никого не волнует, как много вы наработали, потому что вообще никого не волнует, востребованы ли вы. А ведь люди – существа социальные. И в эпоху общего безразличия и неумения строить свою жизнь без поисков внимания у многих отпал к этой жизни интерес.

Больше не нужно надевать целые носки – дырок никто не увидит. Даже штаны не нужно – кому в Зуме вы покажете свои ноги? Не нужно мыться, потому что никто не почувствует запах пота…

Известно ли вам, что навык опрятности является важным показателем в психиатрии? Его исчезновение может свидетельствовать о тяжелых психических расстройствах, а может их и провоцировать, и развивать. Поэтому, даже если нас никто и не похвалит, нам самим необходимо поддерживать его сурово, хоть и с разумной долей разгильдяйства. Разумной, значит, небольшой.

Что же делать людям, столкнувшимся с неспособностью самостоятельно, без чужого давления, за собой проследить?

Прежде всего понять, что жизнь в настоящем времени и есть та единственная, которая вам отмерена. Слишком многие надеялись, что все как-то рассосется, и карантин – всего лишь случайные каникулы с шашлыком. Нет. Это может продлиться очень долго, и истраченное на ожидание время вам никто в очки жизни не впишет. Для здоровой головы лучше всего принять, что вы не ждете избавления и не пытаетесь вернуть прошлое, а просто живете день за днем в новых непривычных условиях.

Начать строить реальную жизнь с самого простого. Именно эти повседневные вещи сейчас оказались под самым жестоким ударом.

Для начала выстроить прочный, но удобный график и не отклоняться от него… Нет. Для начала – прекратить искать внешнюю мотивацию. Вам не должно как-то особо «хотеться» следить за собой и домом. Не должно произойти нечто судьбоносное, чтобы вам захотелось постирать белье. Это ожидание не имеет ничего общего с жизнью здорового организма. До поры до времени можно было упражняться в детских капризах. Теперь – нельзя. Если, конечно, вы не хотите приветствовать свободу поехавшей крышей.

Итак, взяв себя во взрослые руки, составляем график, в котором есть место душу, гимнастике, регулярному разнообразному питанию, чистой одежде, уходу за кожей и волосами, вежливым разговорам с семьей и, конечно, вашей любимой работе, если вы продолжаете работать. И начинаем выполнять его неукоснительно. Все дела планируем не по дедлайну, а по старту. Это важно.

Каждый день надеваем чистое и целое. Моем голову, даже если лень и нас никто не видит. Протираем полы и мебель. Загружаем посудомойку или поем веселые песни у раковины.

Многие напланировали себе и детям горы учебы на это время. Это лишнее. Вы уже поняли, какая это утомительная штука – долгий, хорошо обоснованный стресс? Напряженная учеба в непривычных, пугающих обстоятельствах ничего хорошего не даст, только еще больше утомит и собьет с толку. Дети должны делать уроки? Ну, пусть себе. Насколько я помню, в четвертой четверти обычно повторяют пройденное. Не нужно именно сейчас лепить из них эйнштейнов. Вам всегда хотелось научиться складывать бумажные салфетки горкой и вязать крючком крокозябру? Да, этот уровень ваш перегруженный мозг еще потянет. Японский с нуля – скорее всего, нет.

Дозируйте рабочее время. Лет пятнадцать-двадцать назад были проведены социологически исследования, выдавшие статистику: продуктивное время в течение офисного дня составляет около четырех часов. Остальные тратятся на отвлеченные занятия. Руководители сделали свои выводы. Умные стали бороться за сокращение рабочего дня и грамотную постановку задач, глупые объявили борьбу с чаями и соцсетями. Теперь вы сами себе руководство. Вам пути и выбирать.

Устраивайте праздники. Пусть они не будут слишком частыми и не требуют больших усилий. Наряжайтесь, даже если живете в одиночестве. Украшайте стол и еду. Надевайте красивую обувь. Окружайте себя любимыми ароматами.

Это не для того, чтобы кто-то увидел, обнюхал и похвалил. Все это – залог вашего психического здоровья и человеческого достоинства.