Сказочный «Парк юрского периода», «Гарри Поттер», напарник Скалли и Спок- всего этого не было бы без Украины. Точнее людей, чьи корни тесно переплетены с нашей страной. Поэтому пока вы ищете себе какой-то голливудский фильм, Буквы вам расскажут о украинцах на фабрике грез.

Сейчас украинцев в Голливуде можно встретить повсюду – среди актеров, операторов, музыкантов и костюмеров. Многие из сегодняшних звезд даже и не догадывались долгое время о своих корнях. А кое-кто знает и очень гордится.

Если вы смотрели со слезами и замиранием сердца “Титаник”, “Миссия невыполнима” “11 друзей Оушена” и “Гарри Поттера”, то все феноменальные съемки там не были бы возможны без украинца Анатолия Кокуша. Наш земляк изобрел гиростабилизированный операторский кран «Авторобот», также известный как “Русская рука” (Russian Arm) и «U-crane» и привез его в 1991 г. на выставку в Нью-Йорк.

Вот именно благодаря ему в голливудских фильмах и есть те захватывающие кадры в полете.

В 2006 Кокуш получил за свои изобретения сразу два “Оскара”.

Одним из режиссеров, кто был просто в восторге от изобретения Кокуша, был Стивен Спилберг. И он тоже не чужд Украине.

Родители самого кассового режиссера в истории мирового кинематографа происходят из украинско-еврейских эмигрантов. Оба дедушки Стивена Спилберга были из Украины. По маме – из Одессы, по папе – из села под Каменец-Подольским.





Стивен говорит, что искренне любит борщ, а в фильме «Война миров», где он был режиссером, события нападения пришельцев начинаются с аномалий в Украине.

В 2006 году трехкратный лауреат премии «Оскар» посетил Украину для презентации фильма о холокосте, который он продюсировал вместе с Виктором Пинчуком. Картины режиссера Сергея Буковского – «Назови свое имя».





Ступив на украинскую землю первое что Спилберг сказал:

«Наконец я дома!»

История жизни и смерти Натали Вуд могли бы стать основой не для одного голливудского фильма. За ее жизнью и романами следила вся голливудская пресса, а загадка ее смерти не разгадана уже почти 40 лет.

Наталья Захаренко родилась в семье эмигрантов. Ее родители – аристократка и инженер – в 30-х годах прошлого века бежали из Харькова во Владивосток, затем в Китай и далее Сан-Франциско. Девочка начала сниматься в фильмах уже с 8 лет, а в 10 встретила на площадке своего будущего мужа. И хотя у них была разница в возрасте 8 лет Натали уверенно заявила, что выйдет замуж за этого красавца.

Через 10 лет за романом Натали Вуд и Роберта Вагнера следил весь Голливуд. Но за идиллией начались ссоры. Она становилась невероятно популярной, а его карьера угасала. «Вестсайдская история» (1961) и «Большие гонки» (1965) с Натали Вуд вошли в золотой фонд голливудского кино.

Роберт едва не покончил с собой, когда они разошлись. А в 1972 пара снова сошлась и даже родила дочь. А в 1981 они поплыли на прогулку на яхте и Натали неожиданно погибла. И только в 2009 капитан яхты издал воспоминания, что смерти актрисы предшествовала ссора с мужем, который и настоял на версии несчастного случая. И получил 13 миллионов страховки за жизнь жены.

Слышали ли вы о выдающемся художнике, фантазии которого поражались его современников Андрие Варголе? А если Энди Уорхол?







Один из основателей поп-арта родился уже США в городе Питтсбург. Но его родители Ондрей и Юлия Варголы были из этнической группы лемков (территория расположена в карпатских Бескидах – это современная Польша и Словакия.)

Сейчас на въезде в село Микова даже стоит таблличка, которая информирует, что это родина родителей Энди Уорхола.

Юлии Варголе было 36, когда родился ее младший сын. Она зарабатывала на жизнь домашней уборкой и продажей цветов, а также вышивала картины и делали украшения из жестянок и бумаги. Неудивительно, что это все отразилось потом в творчестве сына.

Уорхол хотел снимать кино, но один из первых фильмов смогли посмотреть лишь 9 человек. А вот не знать его картины сейчас уже признак невежества.

Кстати, самой дорогой работой художника стала картина «Восемь Элвисов» – ее продали за $ 100 млн.



Харизматичный коллега Скалли из «Секретных материалов» и сердцеед блудной Калифорнии Дэвид Духовны тоже имеет украинские корни.







Дедушка Дэвида Мойше Духовны эмигрировал в Нью-Йорк из Бердичева из-за страха перед сталинскими репрессиями. О своем происхождении Дэвид даже написал в твиттере:

«Я вырос, думая, что я русский, но только сейчас понял, что всегда был украинцем. Никогда не поздно измениться. »





Мистер Спок также имеет украинские корни.







Сын еврейских эмигрантов из Изяслава на Хмельнитчине Леонард Нимой родился в Бостоне.

Самой известной ролью Нимоя стала роль представителя вулканической планетной расы в фантастическом сериале «Звездный путь» или «Стартрек» – мистера Спока. Также он озвучивал Сентинел Прайма в фильме «Трансформеры».

Актриса Вайнона Райдер тоже этнически связана с Украиной. Ее родители Синтия и Майкл Горовиц – потомки еврейских эмигрантов из Харькова и Румынии.







У Вайноны есть младший брат, которого назвали в честь космонавта СССР Юрия Гагарина. Сценический псевдоним «Райдер» приняла от певца Митча Райдера, которого любил слушать ее отец.

Киевлянка Мила Йовович первые 5 лет прожила на улице Богомольца.





Но когда ее отцу, сербском врачу Богдану Йововичу отказали в советской визе, семье пришлось эмигрировать: сначала в Лондон, а затем в Америку. Мать Милы – Галина Логинова, закончив Всесоюзный государственный институт кинематографии, работала актрисой на киностудии имени Александра Довженко в Киеве. Переехав в США девочка пошла по стопам матери, и начала работать моделью с 11 лет.





Но несмотря на свои корни, в 2016 году в интервью для украинского Vogue Мила отметила, что украинкой себя не чувствует:

«Нет! Я выросла в Штатах »

В то же время во время революции достоинства, Мила поддержала украинцев и призвала делать пожертвования.







Также родилась в Украине и Милена Марковна Кунис, а именно в Черновцах в еврейской семье.





Отец в Украине работал инженером-механиком, в Америке переквалифицировался в таксиста, а мать преподавала физику в школе.

Об Украине актриса рассказывает с осторожностью:

«Когда я училась в школе, можно было увидеть антисемитские знаки. Одна из моих подруг рассказала, что на спинке ее стула была свастика … Это страна, которая открыто тебя не желает»

Также Мила рассказывала что должна была скрывать свои еврейские корни. На вопрос журналиста The Star-Ledger, ассоциирует ли Мила себя с Украиной, Мила ответила отрицательно:

«Только то, что я жила там до семи лет не означает, что я идентифицирую себя с ней»

Когда семья переехала, Миле было 7 лет и ей очень тяжело давалась учеба в школе, потому что актриса не понимала английский.

«Я не понимала культуру, я не понимала людей, я не понимала язык. В своем эссе при поступлении в колледж я описала это так: «Представьте, что в семь лет вы вдруг стали глухи и слепы». Примерно так я и чувствовала себя, когда переехала в Штаты».





В 2017 году Мила вместе с мужем Эштоном Катчером и дочерью впервые частным самолетом прилетела в Черновцы на несколько часов. Дело в том, что у актеров были съемки в это время в Будапеште. Актерам понравилось все, кроме украинских дорог.

А вот в 2019 актриса с мужем уже побывали на форуме Виктора Пинчука и встретились с супругами Зеленским.



Если Йовович и Кунис не слишком говорят о своем происхождении, то оскаровская лауреатка Вера Фармига наоборот им гордится.



Фармига в отличие от двух предыдущих актрис родилась в Штатах, но в ее семье говорят на украинском языке, а сама актриса посещала украинскую католическую школу и была в “Пласте”.

В кино Фармига дебютировала в 1997 в сериале “Рев”. Затем сосредоточилась на ролях в театре, а в кино снималась эпизодически, но рядом с Хоакином Фениксом, Синди Лопер, Едианом Броуди, Ричардом Гиром и Вайноной Радер (“Осень в Нью-Йорке”).

Фармига никогда не ходила на кастинги, а взамен снимала мини-фильмы о видении роли. Так она и попала в 2006 к Мартину Скорсезе в фильм “Отступники”. А в 2010 за роль Алекс в фильме “Мне бы в небо” с Джорджем Клуни была номинирована на Оскар. В 2013 за роль в сериале “Мотель Бейтса” актриса была номинирована уже на “Эмми”.

Фармига не только гордится украинскостью, но и активно реагирует на события в стране. Она поддерживала участников Евромайдан и критиковала Путина за вторжение в Украину.

В 2019 вышел документальный фильм «Из Украины в Голливуд», который создали режиссеры Станислав Сукненко и Галина Кувивчак-Сахно. Он построен на реальных историях эмигрантов из Украины в голливудский кинематограф. Но в нем как раз не хватает историй об известных актерах. Так что эту лакуну еще предстоит заполнить.