В пятницу в Раде снова отложили рассмотрение вопроса о предоставлении функций ЦИК проводить опрос в день выборов. Этот законопроект уже неделю критикует оппозиция, обвиняя власть в попытках манипулировать избирателями, а представители президента взамен изо всех сил хотят продвинуть его в Раде. Что же такого спрятано в этой норме, пытались узнать Буквы.

Желание внести соответствующую поправки в закон у власти возникло в начале сессии, 1 сентября.

На заседании комитета Александр Корниенко предложил внести в статью 17 закона о ЦИК дополнение, согласно которому комиссия по предложениям органов государственной исполнительной власти принимает решение и обеспечивает организацию подготовки и проведения опросов общественного мнения во время общегосударственных и местных выборов. Порядок опроса устанавливается ЦИК.

“У нас была дискуссия еще на этапе разработки кодекса и мы почему-то это забыли, но ЦИК иногда нуждается в этом полномочии, особенно сейчас, когда у нас ситуация эта с COVID. Мы предлагаем им дать полномочия проводить опросы общественного мнения”, – сказал он.

Но поскольку норма вызвала критику, сам же Корниенко ее и снял.

Впрочем 3 сентября на утро было срочно созвано заседание комитета по госстроительству, на котором эта норма должна была быть проголосована. Фракция «Голоса» пустила стрим-трансляцию из комитета, из которой было видно, что даже депутаты «Слуг” не понимают, зачем эта функция ЦИК, а представители «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины», «За будущее» были против. Молчал только ОПЗЖ.

В результате, чтобы комитет одобрил эту поправку не хватило одного голоса. Председатель комитета Александр Клочко попытался поставить вопрос на переголосование, но оппозиция его окружила и потребовала закрыть заседание и идти в сессионный зал.

Клочко и Корниенко пришли в зал и сразу же на трибуне устроили селекторное совещание, очевидно с Банковой.

Законопроект вынесли на рассмотрение. Он содержал важные для обеспечения выборов поправки, которые готова была голосовать оппозиция.

«Это ненормально, когда за 2 дня до начала избирательного процесса и когда за 53 дня до выборов украинцы до сих пор не понимают, как будут проходить выборы. Украинцы не понимают, почему они должны платить 900 гривен Авакову, чтобы получить справку о несудимости. Украинцы не понимают, могут ли они баллотироваться на голову и в то же совет одновременно, потому что каждый раз меняется эта формулировка. Украинцы не понимают, изменят ли бюллетень или не изменят», – заявил с трибуны представитель «Голоса» Роман Лозинский.

Представитель «За будущее» Игорь Гузь заверил, что комитет сделал все возможное, чтобы эти неточности исправить.

«Но несколько дней у нас идут анекдотические ситуации, люди должны это знать. Центральная избирательная комиссия 30 лет никогда не проводила никаких социологических опросов. И вот “Слуга народа” теперь предложила: а давайте мы дадим возможность проводить соцопросы ЦИК. Для чего, с какой целью – непонятно. Но анекдот в другом. Сначала предложили эту норму. Вчера пришли, в частности господин Корниенко здесь присутствующий, и говорят, давайте мы эту норму отменим. О’кей. Наш комитет вчера отменил эту норму. Но уже ночью, в 22:30, sms в чат: надо срочно утром собраться и эту норму вернуть. Во-первых, эти решения принимаются, к сожалению, не в этом зале, а в Офисе Президента Украины. И мне очень жаль, что в Офисе Президента Украины хотят управлять комитетами, Верховной Радой Украины и так далее. Так нельзя. Это не работает», – подчеркнул депутат.

Пока Гузь рассказывал с трибуны, что такая практика доведет действующую власть в Ростов, в партийном чате «Слуг» дали указание своим депутатам нажимать красные кнопки и валить законопроект.

А когда депутаты начали спрашивать, а когда же законопроект доработают, Корниенко им ответил:

«Это политическая позиция фракции и руководства в ответ на блокирование оппозицией нашей правки о возможности ЦИК проводить опрос».

«Поправка абсолютно нормальная и выписана со всеми предохранителями по финансированию, и без возможности задавать вопросы по ситуации на временно оккупированных территориях», – добавил Корниенко.

О нормальности этой нормы хорошо высказался Сергей Соболев, который давно уже представляет Украину в ПАСЕ.

«Это норма, которая касается возможности проведения в день выборов- кто-то это называет опрос, кто-то выяснением общественного мнения- а реально это фактически псевдореферендум, который позволит манипулировать общественным сознанием», – заявил депутат.

“И именно поэтому законы о выборах многих стран мира, в том числе и Закон о выборах, который существовал все последние годы в разных редакциях в Украине, запрещал проводить опрос. Причем это запрещалось не только в день выборов, а в четкие сроки для того, чтобы эти опросы не влияли на общественное мнение», – добавил представитель «Батькивщины».

В результате законопроект с нужными для выборов правками был провален. Когда он снова будет внесен в зал неясно. Зато уже вечером народные депутаты от «сСлуг» внесли в Раду законопроект о том, чтобы ЦИК мог проводить опрос в день выборов.

Авторы предлагают, что «Комиссия обеспечивает организацию подготовки и проведение опроса общественного мнения в случае принятия Кабинетом Министров Украины решения о проведении такого опроса. В таком решении о проведении опроса общественного мнения определяется перечень вопросов, которые выносятся на опрос, сроки проведения такого опроса и территория проведения опроса».

Также в тексте законопроекта прописано, что в «список вопросов в опросах общественного мнения не могут быть включены вопросы временно оккупированных территорий, в частности, вопрос выборов на временно оккупированных территориях, экономическое взаимодействие с временно оккупированными территориями, порядок управления такими территориями, а также амнистии и взаимодействия с государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом».

Следует заметить, что львиная доля возражений от оппозиции, как и опасений касалась именно организации выборов на оккупированных территориях. Мол, так Зеленский бы получил себе большое общественное одобрение его действий о обмене заложников или мирных инициативах в Минске по рецептам Фокина.

«На самом деле президент хочет советоваться с народом по определенным вопросам», – коротко пояснил один из авторов законопроекта Александр Качура.

Александр Корниенко на этот вопрос, отправленный смс, вообще не ответил.

Впрочем, люди, которые не один год работают на выборах, допускают, что указанная инициатива – это технология власти, которая хочет улучшить свои результаты на выборах.

«Я думаю, хотят забросить определенные вопросы, повысят явку, приведут молодежь. Или формирующие вопросы запишут», – говорит экс-нардеп Александр Черненко.

В принципе, если вы следите за соцопросам, то вы могли видеть, как в них иногда скачут показатели партий. Этот эффект достигается не столько подтасовками, как теми вопросами, которые вам поставили сначала и на какой лад настроили.

Дэниел Канеман в своей известной книге «Думай медленно, решай быстро» описывает пример, когда студентов спрашивали, счастливы ли они и ходят ли они на свидание. Так вот, при первом варианте, выяснилось, что хождение на свидание никак не влияет на ощущение счастья и даже те, которые ходят, часто чувствовали себя счастливыми. А вот когда вопрос о свиданиях поставили первым, ответов о ощущении себя счастливым стало больше. Потому что за это время люди успевали погрузиться в приятные воспоминания и их настроение улучшалось. Так же, если вам сказать одновременно слова «бананы» и «рвота», у вас возникнут на время негативные ощущения, даже если вы обожаете бананы.

В принципе люди всегда очень положительно относятся к тому, что их мнением интересуются. Поэтому, даже если власть поставит в опросник, стоит ли Украине перейти к выращиванию бананов, многие положительно воспримут и этот вопрос, ведь их мнению ценят и они, получается, для власти важны. А предшественники же так никогда не делали. Только народный президент Зеленский.

«Это дополнительный инструмент манипуляций перед выборами. Представьте, вы получите бюллетень и параллельно опросник: поддерживаете ли вы действия Зе по освобождению заложников, поддерживаете ли вы большое строительство, инициированное СН, считаете ли вы, что коррупционеры старой власти должны быть наказаны», – говорит Ирина Геращенко из ЕС.

То есть ничего не произошло, но вас настроили на нужный лад. И делать это может только партия власти.

В большинстве стран мира агитация в день выборов запрещена. Хотя в США вас могут в день выборов агитировать и под участком. Но там это могут делать все участники выборов. В Украине же такое право может внезапно получить только партия власти.