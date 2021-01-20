#Буквы узнали, из чего состоит ее стиль.

Мадам вице-президент – восемь лет в качестве второй леди при администрации Обамы, первая леди, получившая докторскую степень, профессор английского языка, “пожизненный педагог” – как саму себя называет Джилл. А еще – работающая женщина: впервые в истории первая леди будет ходить на оплачиваемую работу на полную ставку – в общественный колледж Северной Вирджинии, при этом сохраняя обязанности FLOTUS. Мама, бабушка, жена…

У Джилл Байден есть довольно много определений. Но ее чувство стиля тоже требует определения.

Если одним словом – аутентичность. Жене Джо Байдена удается легко балансировать между авторитетностью, женственностью и уместностью образа. Кажется, она знает все тонкости модной дипломатии и использует их в свою пользу. То, что она носит, всегда несет в себе послание и важное сообщение.

Иногда простое, например, когда она подобрала цветочную маску к цветочному платью Dolce & Gabbana на одном из президентских дебатов. Тем самым подчеркивая важность ношения маски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

Иногда – более откровенное, объединяющее и побуждающее других. Так, на первом предвыборном митинге Джо Байдена, который состоялся в Филадельфии в мае 2019 года, она была в черном пиджаке с надписью LOVE на спине. Это был легкий намек на прозвище города (“Город братской любви”). Модные критики тут же сравнили его с печально известным лозунгом на куртке Zara Мелании Трамп – “Мне правда все равно, а вам?”, которую она надела при посещении детского центра в Техасе, где некоторые дети были разлучены со своими родителями в рамках иммиграционной политики Трампа.

В противовес Мелании Трамп, Джилл Байден же полностью осознает политическую силу моды, а потому в день выборов 69-летняя Джилл с помощью одежды призывала всех американцев пойти на выборы и отдать свой голос, появившись на публике в кожаных ботфортах Stuart Weitzman с надписью VOTE.

Еще одна параллель со стилем Мелании Трамп: если госпожа Трамп отдавала предпочтение дорогим европейским дизайнерам, госпожа Байден поддерживает американских, поддерживает бренды, основанные и созданные иммигрантами или яркими адептами экологичной моды. Ralph Lauren, Brandon Maxwell, Veronica Beard, Christian Siriano и Gabriela Hearst – модный выбор Джилл Байден прекрасно отражает ее жизненные взгляды.

В выборе одежды первая леди США очень прагматична и все еще проверяет ценники, как утверждает Питер Кейт, владелица одного из любимых бутиков Джилл в Делавэре. Как и многие женщины, Джилл Байден может сказать: “Наверное, не в этот раз” – и отложить вещь. Она миксует высокие и низкие ценники и комфортно себя чувствует в ожерельях за 50 долларов и платьях от лучших дизайнеров – таких как Vera Wang.

Джилл Байден часто выбирает яркие однотонные наряды, любит принты, но почти всегда избегает черного цвета. Ее темно-зеленое платье-рубашка Brandon Maxwell или ярко-красное платье на инаугурации 2009 года – тому подтверждение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

Ее элегантный, но непритязательный демократический стиль, который не пестрит именами высокой моды, как это было у Мелании Трамп, в основном продиктован ее профессией – работой преподавателя. “Быть учителем – это не то, чем я занимаюсь, а то, кем я являюсь”, – написала она в своих мемуарах 2019 года “Куда проникает свет”. У Джилл четыре университетских диплома, а получение докторской степени – для нее знак высшего карьерного достижения, которым она очень гордится. “Я так много работала для этого”, – сказала она в интервью Стивену Колберту.

К слову, до того как поступить на английский, она изучала моду по специальности “фэшн-мерчандайзинг”. Но через год бросила ее, найдя свое призвание в преподавании.

Но похоже за этот год она овладела тонкостями моды и теперь прекрасно справляется с тем, чтобы вписаться в дресс-код и образовательного учреждения, и атмосферу заседаний. В повседневности она выглядит сдержанно и местами консервативно, а в ее гардеробе много классического кроя приталенных платьев с женственными деталями, деловых жакетов, вещей с акцентом на талии, нитки жемчуга и пр. Собственно, в этом и состоит весь секрет и привлекательность ее стиля – в универсальности для Джилл Байдена как учителя и партнера влиятельного политика.

Но когда речь заходит о более торжественных моментах жизни, таких как благодарственная речь ее мужа, Джилл Байден умеет блеснуть и показать практичную, но сверхмодную сторону своего стиля. Ассиметричное платье Oscar de la Renta, украшенное флористической вышивкой, стало желанным среди сотен американок и было раскуплено за считанные часы.

Несмотря на всю сдержанность и скромность своих нарядов, Джилл всегда носит каблуки. Она любит эффектную дизайнерскую обувь и чаще всего делает ставку именно на этот аксессуар в своих образах. Например, к атласному платью темно-зеленого цвета выбирает туфли Valentino с заклепками. Или появляется на шоу Late Night с Сетом Майерсом в синих замшевых туфлях на шнуровке.

К слову, в свои 69 лет она никогда не стесняется демонстрировать свои ноги и колени – красивые, стройные и загорелые. Каждое утро доктор Байден одевает кроссовки и леггинсы и отправляется на пробежку.

В свободное от работы время предпочитает классическую американскую эстетику – рубашки, джинсы, завязанный на плечах джемпер. Именно в таком повседневном образе она предстала в кадре Энни Лейбовиц на страницах американского Vogue – вместе с любимыми внуками.

Все образы Джилл Байден подбирает сама: у нее нет стилиста, в отличие от многих первых леди. Но сейчас, когда Америка отсчитывает часы до инаугурации 46-го президента США, над ее образом будет работать дизайнер Вера Вонг.

“Какая радость и привилегия одевать Джилл Байден для инаугурации! Красивая, энергичная и очень образованная женщина”, – говорит Вонг.