#Буквы рассказывают, кто же стал фаворитами уходящего года.

В жюри премии “Модель года” участвует более 250 ведущих специалистов отрасли (стилисты, дизайнеры, фотографы и др.), а также люди, следящие за индустрией. Поэтому в каждой категории есть кандидат от экспертов – “Выбор жюри” и не профессионалов отрасли – “Выбор читателей”.

Ниже представляем список лучших игроков модельной сцены – и ссылки на их социальные сети.

Модель года (женщины):

Адут Акеч (выбор жюри)

Наоми Кэмпбелл (выбор читателей)

Модель года (мужчины):

Альтон Мейсон (выбор жюри и читателей)

Восходящая звезда (женщины):

Мона Тугаард (выбор жюри)

Меган Рош (выбор читателей)

Восходящая звезда (мужчины):

Леон Дам (выбор жюри)

Лиам Келли (выбор читателей)

Возвращение года:

Сара Бломквист (выбор жюри)

Сяо Вэнь Цзюй (выбор читателей)

Звезда социальных сетей (женщины):

Белла Хадид (выбор жюри)

Наоми Кэмпбелл (выбор читателей)

Звезда социальных сетей (мужчины):

Альтон Мейсон (выбор жюри)

Рафаэль Миллер (выбор читателей)

Звезда streetstyle (женщины):

Адесува Айгеви (выбор жюри)

Белла Хадид (выбор читателей)

Звезда streetstyle (мужчины):

Альтон Мейсон (выбор жюри и читателей)

Знаменитость (женщины):

Хантер Шефер (выбор жюри)

Зендая (выбор читателей)

Знаменитость (мужчины):

Тимоти Шаламе (выбор жюри)

Гарри Стайлс (выбор читателей)