#Буквы рассказывают, кто же стал фаворитами уходящего года.
В жюри премии “Модель года” участвует более 250 ведущих специалистов отрасли (стилисты, дизайнеры, фотографы и др.), а также люди, следящие за индустрией. Поэтому в каждой категории есть кандидат от экспертов – “Выбор жюри” и не профессионалов отрасли – “Выбор читателей”.
Ниже представляем список лучших игроков модельной сцены – и ссылки на их социальные сети.
Модель года (женщины):
Адут Акеч (выбор жюри)
Наоми Кэмпбелл (выбор читателей)
Модель года (мужчины):
Альтон Мейсон (выбор жюри и читателей)
Восходящая звезда (женщины):
Мона Тугаард (выбор жюри)
Меган Рош (выбор читателей)
Восходящая звезда (мужчины):
Леон Дам (выбор жюри)
Лиам Келли (выбор читателей)
Возвращение года:
Сара Бломквист (выбор жюри)
Сяо Вэнь Цзюй (выбор читателей)
Звезда социальных сетей (женщины):
Белла Хадид (выбор жюри)
Наоми Кэмпбелл (выбор читателей)
Звезда социальных сетей (мужчины):
Альтон Мейсон (выбор жюри)
Рафаэль Миллер (выбор читателей)
Звезда streetstyle (женщины):
Адесува Айгеви (выбор жюри)
Белла Хадид (выбор читателей)
Звезда streetstyle (мужчины):
Альтон Мейсон (выбор жюри и читателей)
Знаменитость (женщины):
Хантер Шефер (выбор жюри)
Зендая (выбор читателей)
Знаменитость (мужчины):
Тимоти Шаламе (выбор жюри)
Гарри Стайлс (выбор читателей)