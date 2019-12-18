Зоряна Скалецкая руководит Министерством здравоохранения уже 4 месяца. Новая власть посчитала, что у нее больше шансов улучшить состояние медицины в стране, нежели у ее предшественницы Ульяны Супрун, при которой запускалась реформа. Команда последней не согласилась с таким решением и начала постепенно покидать министерство. Каждый раз со скандалами, обвиняя Скалецкую в намерениях свернуть медреформу. В ноябре о своем уходе сообщил Олег Петренко - член старой команды, руководитель Национальной службы здоровья, органа, который и будет реализовывать медреформу. А критика в сторону Скалецкой снова усилилась. Что означает уход Петренко для отрасли здравоохранения и пойдут ли деньги за пациентом с 2020 года, узнавали "Буквы".

За что отвечает Нацслужба здоровья?

Нацслужба здоровья Украины (НСЗУ) была создана 27 декабря 2017 года в рамках медреформы. Ее главное предназначение – это управление финансами. Так, орган отвечает за закупку необходимых лекарств, проводит мониторинг и анализ нужд населения в медобслуживании, а также платит зарплаты врачам и заключает договоры с медучреждениями.

Последний пункт является одним из основных в работе Службы, ведь с апреля 2020 года больницы смогут получать деньги за оказанные пациентам услуги. У них появится стимул предоставлять качественное лечение и работать с профессиональными врачами. Но получить деньги смогут только медучреждения, которые заключили договор с НСЗУ. Те, кто опоздал, продолжат “выкачивать” средства из местного бюджета, и тамошней власти придется контролировать, как расходуются деньги.

Что эти изменения означают для пациента? Все медобследования по направлению врача с января 2020 года будут бесплатными. Если пациент пожелает самостоятельно обратиться к какому-то специалисту, то в больнице ему предоставят тарифы на услуги.

Кроме того, медреформа предусматривает доплату медучреждениям за качественное лечение таких случаев, как инсульт, инфаркт, а также за роды. Пациентам же стоить помнить, что никто не имеет права требовать с них благотворительный взнос.

За финансирование отвечает НСЗУ: чем лучше услуги, тем больше материальная поддержка.

Конфликт вокруг руководства

Отвечать за эти все тонкости Кабинет Министров поставил вышеупомянутого Олега Петренко, который победил в конкурсе на главу Нацслужбы. В медицинской среде его считают успешным менеджером в частной медицине. Бывшие его коллеги вспоминают, что очень долго уговаривали его пойти в госструктуру, которую еще нужно было создавать с нуля.

“Мы его год уговаривали пойти на конкурс главы Нацслужбы. У него был колоссальный опыт и навыки менеджера”, – вспоминает в разговоре с “Буквами” нардеп от “Голоса” и бывшая заместитель министра здравоохранения Ульяны Супрун Ольга Стефанишина.

Новая власть достижения Петренко оценила сразу же. Поэтому избранный президент Владимир Зеленский предложил ему возглавить МОЗ. Но тот решил отказаться от такой перспективы, якобы из-за разных взглядов на развитие медицины. Поэтому решил остаться в Нацслужбе.

Но уже в конце ноября Петренко заявил, что решил уйти и отсюда, так и не дождавшись запуска реформы.

“Причина – у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им”, – написал тогда чиновник на своей странице в Facebook.

Он посчитал, что своим уходом он даст шанс новой команде работать над реформированием так, как они решат.

“НСЗУ должна стать единственным национальным стратегическим закупщиком медицинских услуг и лекарств по программе медицинских гарантий, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств”, – добавил Петренко.

Единственное, чего он не желает Нацслужбе, – это стать “бухгалтерией” при МОЗ”.

Позже в интервью “Левому берегу” он рассказал более детально, что заставило его отказаться от должности в разгар запуска реформы. Первое – это нежелание создать межправительственную структуру в составе МОЗ, НСЗУ, Министерства финансов и Министерства экономического развития при руководстве премьера, которая бы занималась внедрением реформы.

“Это не вызвало достаточного внимания… И не было никакого ответа, который дал бы понять, что движению в этом направлении быть. Наоборот, они дали понять, что справятся сами”, – объяснил Петренко.

Вторая проблема коснулась намерений поспешной реализации программы медицинских гарантий реимбурсации инсулинов и оплаты за услуги гемодиализа. Запуск планировался на 2021 год, и еще необходимо было решить значительное количество технических вопросов. Ведь неправильное решение могло негативно повлиять на жизнь инсулинозависимых больных.

Кроме этого, новое руководство министерства намерено ввести сооплату – частичную оплату медицинских услуг пациентом. Прошлая команда долго изучала этот вопрос, но пришла к выводу, что это не самое лучшее решение на данном этапе. Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала не вводить сооплату. Но, по словам Петренко, министр Скалецкая считает иначе и не желает это обсуждать с командой министерства. Плюс ее в этом поддерживает нардеп от “Слуги народа” и глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

“Я хочу, чтобы Нацслужбе доверяли. Но доверия нет. Во власти нас даже недолюбливают немного, мы их раздражаем”, – подытожил Петренко. Его слова подтверждает “Буквам” и нардеп Стефанишина.

“Мне кажется, что наш комитет вообще не замечал этот орган. Потому что мне приходилось лично писать Скалецкой и Радуцкому, когда мы рассматривали бюджет для Нацслужбы, что стоило бы пригласить ее представителей. Плюс когда уволили Петренко, то я подняла на комитете этот вопрос, но его проигнорировали”, – рассказывает депутат.

“Буквы” решили уточнить у самого Радуцкого, действительно ли у него было предвзятое отношение к Петренко. На вопрос он отреагировал нервно, заявив, что уход главы Нацслужбы – это не его профильная тема.

“Я поддерживаю страну, а личность в истории играет очень маленькую роль”, – ответил Радуцкий. Также он добавил, что у него “ни с кем не отличаются взгляды на медреформу”.

4 декабря Кабинет Министров уволил Петренко. Тем временем команда Супрун в очередной раз начала разгонять панику и говорить о провале медреформы, приписывая это “достижение” не только министру Скалецкой, но и премьеру Алексею Гончаруку.

Из-за шквала критики Скалецкая решила не молчать и высказала свое мнение по поводу ухода Петренко. Она не отрицает, что разногласия были. Но акцентирует на том же моменте, что и экс-глава НСЗУ: отсутствие командной работы.

“Есть задачи, есть разработанные документы, есть согласованный бюджет, который мы готовили вместе с НСЗУ и по представлению НСЗУ. В них были зафиксированы планы и сроки всех этапов реформы. Получается, что сначала мы говорим о том, что мы – одна команда и вместе воплощаем анонсированные изменения, а затем в последний момент в конце года, когда многое еще не сделано, вместо того, чтобы объединиться, закатать рукава перед финализацией программы государственных медицинских гарантий и подачей документа в Кабмин, сказать: “Я – все, я ухожу”… Для меня это малодушие. И отсутствие понимания реальной ответственности человека, который возглавлял НСЗУ”, – заявила министр в интервью “Левому берегу”, акцентируя внимание на нарушениях дедлайнов со стороны Петренко.

Больше всего ее возмущало, что о любых рисках или несогласиях ей не говорили заранее, а стали сообщать уже под конец года. А Петренко, как писалось выше, обвинял в нежелании слышать и спрашивать что-то. Похожую мысль “Буквам” рассказал и источник в Комитете по вопросам здравоохранения.

“Его решение уйти – это больше личное. Да, его взгляды на реформу отличались от взглядов Скалецкой. Но не кардинально”, – сообщает источник, при этом добавив, что возможными конфликтными вопросами стали те, которые назвал Петренко.

Что будет с реформой и НСЗУ?

Так как Нацслужба отыгрывает главную роль в медреформе и распределении финансов, и тонкости ее работы изнутри лучше всего знал Петренко, то действительно возникает вопрос, не будет ли свернут процесс.

Пока временно управлять НСЗУ поставили заместителя Петренко Оксану Мовчан, которая также вместе с ним принимала участие в развитии органа. В команде Супрун отзываются о ней хорошо.

“Она из команды Олега, она будет продолжать его работу”, – говорит Стефанишина, добавив, что “Петренко невозможно заменить”.

В окружении Скалецкой также уверены, что никакой трагедии не произошло. И хорошо то, что Мовчан не пошла вслед за своим начальником.

“Нацслужба будет сильнее, мощнее и красивее”, – прокомментировал будущее органа нардеп Радуцкий.

По информации “Букв”, сейчас Мовчан является главным претендентом на должность главы НСЗУ. Но конкурс еще не объявлен.

Как бы не уверяли в Минздраве, что все под контролем, но постоянные конфликты негативно влияют на его репутацию и работу.

Скалецкая пришла в министерство без своей команды, надеясь, что ей удастся найти общий язык с людьми Супрун. Взамен она получила саботаж из-за того, что Супрун заменили на нее. Складывается впечатление, что за несколько лет бывшее руководство внушило себе, что Минздрав – это их дом, территория, царство. Но увольнение Супрун вынудило их вернуться в неприятную для них реальность. И вместо поиска компромиссов они решили публично ругаться.

С другой стороны, министр Скалецкая также не хочет слышать рекомендации работающих в МОЗ людей, но полностью доверяет Радуцкому. Могут ли два человека, насколько бы они ни были умны, вытянуть всю реформу без продуманной стратегии и команды, вопрос с угадываемым ответом.

И вряд ли нужно удивляться отсутствию желания сотрудничать с теми, кого за глаза называют “соросятами”.

Поэтому Минздрав сейчас оказался в непростой ситуации: запустить все в сроки или отложить. Например, Стефанишина уверена, что министр выберет второй вариант.

“Я думаю, что 2 апреля Скалецкая выйдет на брифинг, скажет, что ничего не успели, поэтому нужно отложить сроки запуска реформы. Конечно, она еще будет обвинять предшественников”.

Сама министр убеждает, что все будет сделано в сроки. И чтобы все прошло на лучшем уровне, она находится в постоянном контакте с медицинским сообществом. “Зоряна принимает все решения, основываясь не на доверии, а продумывая”, – характеризует министра в комментарии “Буквам” источник в ее окружении.