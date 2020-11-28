Все больше украинцев переболели COVID-19 и почти у каждого из нас есть знакомые, которые спешат поделиться собственными методами лечения болезни – от немедленной диагностики на компьютерном томографе до горстей витаминов 3 раза в день. Это в лучшем случае. В худшем малограмотные пациенты самостоятельно назначают себе антибиотики с первых дней симптомов, а это вредит не только им самим, но и всему человечеству.

Как правило, в большинстве случаев сложно различить обычную простуду, грипп и COVID-19, потому что они начинаются по схожему сценарию: повышенная температура, слабость, головная боль, заложенность дыхательных путей и др. Если не становится хуже, то и в различении нет необходимости, ведь ни одна из этих болезней не подлежит специфическому лечению (исключение – противовирусные препараты озельтамивир и занамивир, но их назначает только врач в определенных случаях). Путь к выздоровлению – лежать дома, много пить и сбивать температуру при необходимости. В случае осложнения надо звонить семейному врачу или вызывать «скорую» – напоминаем, что она приезжает только тогда, когда есть угроза жизни и здоровью человека.

Что нужно иметь в аптечке на случай простуды, гриппа или COVID-19:

Термометр

Солевой спрей для носа

Жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен)

Спрей для горла или мятные леденцы, можно магазинные

Маски и антисептики

При COVID-19: пульсоксиметр

Чего не надо покупать при простуде, гриппе или COVID-19:

Антибиотики (назначает только врач после анализов, которые установят бактериальную природу инфекции)

Противовирусные препараты (не работают)

Гомеопатические препараты (не работают)

Иммуностимуляторы и иммуномодуляторы (не работают)

Интерфероны (не работают)

Порошковые жаропонижающие, так называемые противопростудные чаи (плохо влияют на желудок, могут вызвать аллергию)

Декасан (недостаточно исследован)

Витамины (не работают)

Цинк (не работает)

С созданием этой аптечки нам помогла семейная врач Дарья Дмитриевская. Она с коллегами создала шаблон с базовой аптечкой, которая содержит основные препараты, которые нужны дома. Каждый может создать себе аккаунт на платформе Notion, загрузить шаблон и вести в нем учет своей аптечки, вписав препараты и сроки годности.

✓ Термометр

Если у вас дома до сих пор есть ртутный термометр, лучше сдайте его в утилизацию – в каждом городе есть специальные пункты приема таких опасных устройств. Разбив его дома, вы подвергаете опасности себя и сожителей. Зато можно купить электронный, но следите за уровнем его заряда.

✓ Спрей для носа

Многие привыкли ликвидировать насморк сосудосуживающими спреями или каплями, потому что они дают быстрый эффект. Но эти препараты вызывают привыкание, поэтому перестают действовать примерно на третий день. Солевые спреи не имеют таких побочных эффектов и помогут избежать засохших корок на слизистой и кровотечений из носа из-за треснувших сосудиков.

✓ Жаропонижающее средство

Парацетамол и ибупрофен сбивают жар и обезболивают примерно с одинаковой эффективностью, поэтому для этих целей вам не нужно дорогое импортное обезболивающее или, тем более, популярные порошки, которые растворяются в горячей воде. Действующее вещество Фармацитрона – парацетамол, однако «чай» стоит гораздо дороже. Нам нравится эффект облегчения после горячего кисленького напитка, однако того же можно достичь таблеткой дешевого парацетамола и чашкой чая с лимоном.

✓ Анестетик для горла

Основная функция спреев для горла и леденцов – уменьшить боль, для этого в них как правило содержится ментол или другая составляющая для охлаждения. Также он есть в магазинных мятных конфетах, поэтому их можно применять не менее успешно. Как и мороженое: холодная пища служит анестетиком, поэтому ее можно и нужно есть при простуде. Если же горло болит из-за бактериальной ангины, можно применить спрей с бактерицидным эффектом.

✓ Средства защиты

Маски и антисептики стоит держать дома, если живете еще с кем-то. Они помогут обезопасить от болезни других членов семьи или сожителей. Вместо применения антисептика можно мыть руки с мылом.

✓ Пульсоксиметр

Пульсоксиметр – это устройство для измерения содержания кислорода в крови, актуальный при поражении легких, вызванном в частности COVID-19. Врачи по-разному относятся к его домашнему применению, мол, если кислород в крови критически упадет, то это будет заметно и без измерения. Можно его купить для самоуспокоения, однако следует научиться правильно его использовать.

«Пульсоксиметр вполне можно иметь дома. Если научиться правильно пользоваться им, то в случае возникновения COVID-19 у кого из семьи, вы сможете объективно передавать свое состояние врачу дистанционно, а это важно во времена пандемии», – советует Дарья Дмитриевская.

И так, на КТ может отправить также только врач, если пациент имеет для этого показания и если польза от диагностики превышает риск радиации, которую получает человек.

❌ Антибиотики

Простуда, грипп, коронавирусная болезнь – острые респираторные вирусные инфекции, то есть вызываются вирусами. Антибиотики же действуют исключительно на бактерии. Бывает, что вирусная инфекция осложняется бактериальной, в таком случае врач на основании анализов приписывает антибиотик. Однако самолечение или профилактика антибиотиками недопустимы, ведь могут привести к антибиотикорезистентности. Это явление, когда бактерии становятся устойчивыми к лекарствам, в результате чего бактериальные инфекции невозможно вылечить. По данным ВОЗ, 64% ошибочно лечат простуду и грипп антибиотиками, поэтому стойкость бактерий к антибиотикам – одна из главных мировых угроз.

❌ Противовирусные препараты, гомеопатия, иммуномодуляторы, интерфероны

Чуть ли не самая популярная реклама на телевидении, в интернете и в транспорте в простудный сезон – «комплексный противовирусный препарат для поддержания иммунитета». Стоят такие «лекарства» часто не одну сотню гривен, а принимать их рекомендуют, пока не зацветут яблони, «на всякий случай». Действующее вещество в таких препаратах, как правило – травяные экстракты, гомеопатическое разведение дрожжей в миллионы раз или «антитела к интерферону человека».

Иммуномодуляторы и интерфероны – действительно эффективное лекарство, когда речь идет о лечении онкологических болезней, трансплантации и др. Но препараты, которые называют себя иммуномодуляторами или интерферонами для лечения простуды, не имеют доказанной эффективности. Так же, как и гомеопатия – ее эффективность не выше, чем у плацебо.

Пока не существует специфических лекарств против ОРВИ, кроме осельтамивира и занамивира, но их может назначить только врач, только против гриппа и они не дают быстрого эффекта. Продолжаются поиски лекарств против COVID-19, различные препараты показывают разный результат, но он очень условный, поэтому ни в коем случае не тратьте сотни тысяч гривен на «Биовен» или любые другие новейшие разработки без доказанной эффективности.

Единственная доказанная профилактика гриппа – прививка, вакцины против COVID-19 также довольно скоро появятся на рынке, простуду предупредить не удастся, потому что ее вызывают очень много групп различных вирусов. Остается носить маски, мыть руки и держать дистанцию ​​с другими людьми.

❌ Декасан

Весной на телевидении появилась реклама препарата «Декасан», которая утверждала, что он «действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы». Это неправда, в связи с чем Антимонопольный комитет оштрафовал компанию-производителя «Юрия-Фарм» на 528 тыс. Грн. Компания рекомендовала мыть препаратом руки, полоскать горло, промывать глаза и применять для ингаляций. Однако нет никаких доказательств эффективности «Декасана», как и смысла «выгонять» вирус ингаляциями, ведь он уже попал в клетки и начал размножаться.

❌ Витамины и цинк

Люди, которые ведут обычный образ жизни и разнообразно питаются, имеют достаточно витаминов и микроэлементов. Одни организм генерирует сам, другие поступают вместе с пищей. Нет никакой необходимости пить витаминные таблетки или, тем более, мультивитаминные комплексы ведь они просто не усваиваются. Витамины нужны только людям с диагностированным дефицитом. Во времена пандемии COVID-19 стали особенно популярны витамины С и D, а также препараты с цинком, которые якобы помогают не заболеть и легче перенести болезнь. Но нет достаточных доказательств, что это эффективно.

«Применение витаминов не имеет пока доказательного эффекта для лечения COVID-19. Однако есть исследования, в которых люди с базовым уровнем витамина D статистически реже имели тяжелое течение вируса. Поэтому основным является поддержание здорового образа жизни. разнообразного полезного питания, которое является основным источником витаминов в организме. А дальше можно, согласовано с семейным врачом, обследоваться на дефициты и при необходимости доназначить таблетки», – объясняет Дмитриевская.

Иммунитет – очень сложная и разветвленная система, его нельзя «укрепить» волшебной пилюлей, травяными настойками, поеданием чеснока, лука и лимонов. Да, овощи – очень важная часть здорового рациона, из них можно сварить бульон и пить его при простуде, чтобы получать питательные вещества и достаточно жидкости. Лимон положите в чай, если любите, только не переборщите с сахаром, его избыток вреден. Мед – тот самый сахар и еще никого не сделал здоровым, поэтому с ним тоже осторожно. Не стоит парить ноги в кипятке или прикладывать горчичники, потому что будут ожоги, а результата никакого – зато примите горячий душ и залезьте под мягкое одеяло. В «изгнании» температуры обильным потоотделением смысла тоже нет, только неприятный запах и желтые пятна на подушках. Одевайтесь удобно, ешьте легкие блюда, много пейте и часто проветривайте комнату – эта рекомендация работает как для больных, так и для здоровых.