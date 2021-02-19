Предприятия Ахметова, Коломойского, Фирташа являются лидерами по загрязнению воды и воздуха. Заставить их ввести новое оборудование должен был экологический закон, но его заблокировали. За принятие проекта №4167 в первом чтении проголосовал 221 нардеп

Проблемы с экологией – это, наверное, главное, с чем ассоциируется Украина. Для Запада – это в первую очередь Чернобыль, а для самых украинцев это загрязненный воздух и вода с неконтролируемыми выбросами промышленных предприятий.

Едва ли не каждый день киевляне жалуются на то, что практически невозможно дышать. И такое положение еще в минимум десятке крупных городов страны.

Загрязнение атмосферного воздуха в 2016 году, по данным Института оценки и измерения показателей здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation), привело в Украине к более 58 тыс. смертей. Заболевания, вызванные высоким уровнем загрязнения, к уменьшению производительности труда и валового внутреннего продукта в странах с низким и средним доходом до 2 процентов.

В то же время, по данным Держаудитслужбы, за последние три года на разные предприятия Госэкоинспекцию не допустили около 2000 раз.

Среди нарушителей и предприятия олигархов.

В 2020 только ОАО «Северодонецкое объединение «Азот» Дмитрия Фирташа трижды не допустило к себе инспекторов с внеплановой проверкой после жалоб граждан.

Также не пустили инспекторов и на кременчугское предприятие «Укртатнафты» Игоря Коломойского, которое генерирует 71,2% всех вредных выбросов города Кременчуг и отравляет подземные воды.

В ноябре 2020 председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный рассказал в интервью Интерфакс-Украина о проверке ММК им. Ильича, где установили, что предприятие нанесло ущерб экологии на 10 млн грн. А экологический ущерб от работы «АрселорМиттал Кривой Рог» чиновник оценил в 7 млн. Правда, эти предприятия уплатили штрафы без суда.

Были и более сложные случаи. Например, ООО “Еврореконструкция”, которая является оператором Дарницкой ТЭЦ в Киеве, четыре раза не допускала работников ГЭИ на предприятие. Инспекторы оценили сумму ущерба для окружающей среды в 915000 гривен, но ООО “Еврореконструкция” обратилось в суд с обжалованием.

«Предприятия компании ДТЭК тоже регулярно не допускают инспекторов к проверкам и мы, к сожалению, ничего не можем поделать. Среди них – Бурштынская ТЭС – наша самая большая головная боль», – посетовал руководитель экоинспекции.

На такой печальное положение вещей должен повлиять законопроект №4167 (О предотвращении, уменьшение и контроле промышленного загрязнения), который был разработан и подан в ВРУ в порядке выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации.

Основные нововведения законопроекта №4167 – это контроль выбросов крупных промышленных предприятий, широкий спектр полномочий по контролю за промышленными выбросами для Государственной экологической инспекции, возможность межгосударственного воздействия на выдачу интегрированных разрешений.

«Этим законом мы хотим добиться того, чтобы наши люди, наши украинцы могли жить в чистой и безопасной окружающей среде, чтобы предприятия были конкурентоспособными на европейских рынках, чтобы к ним не применялись какие-либо торговые барьеры, чтобы люди могли в будущем, хотя бы в будущем, потому что закон вводится в течение достаточно большого срока, там от 7 до 12 лет, чтобы даже в этой перспективе люди должны были получить чистое и безопасное будущее», – заявил во время презентации профильный министр Роман Абрамовский.

Впрочем, несмотря на то, что закон имел достаточно большой срок на внедрение новых норм и даже часть металлургических предприятий соглашались его выполнять, были все признаки, что его пытаются заблокировать.

Так, сразу при поступлении в парламент к законопроекту появился альтернативный текст. Среди его норм было, что выводы относительно наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ) должен утвердить не Кабмин, а депутаты отдельным законопроектом. Таким образом, начало действия этого закона было бы отложено до момента принятия следующего и процесс внедрения изменений на предприятиях затянулся бы.

А за неделю до рассмотрения главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Дмитрию Шмыгалю поступило письмо от ПП “Укрметаллургпром”, “Федерации металлургов Украины”, Ассоциации “Укрцемент”, НПА “Укркокс”, Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции “УкрФА” и Союза химиков Украины (которых также называют лоббистами металлургов), где они требовали снять с рассмотрения законопроект.

Свою просьбу они мотивировали тем, что украинская экономика в целом и ее промышленность в частности находятся в кризисном состоянии, а совокупным финансовым результатом до налогообложения крупных и средних промышленных предприятий Украины за 9 месяцев прошлого года является убыток в размере 44,9 млрд грн.

“Законопроект №4167, рассмотрение которого планируется в Верховной Раде на текущей пленарной неделе, не учитывает сегодняшнего состояния украинской экономики и финансовых возможностей предприятий. Законопроект предусматривает обязательства украинских предприятий перейти на европейские нормы выбросов загрязняющих веществ и, соответственно, вложить значительные инвестиции в модернизацию , причем в крайне сжатые сроки”, – отмечается в письме.

Здесь надо язвительно заметить, что после того как за последние несколько недель на аварийный ремонт ушло более десятка ТЭС создается впечатление, что в этой стране у некоторых хватает денег только на зарубежные виллы и содержание диванных партий, лоббирующих нужные законы.

Кроме писем, соответствующие материалы активно заполонили и СМИ. Включая и телеканалы Рината Ахметова.

Поэтому за несколько минут до голосования депутат от «Слуг» Александр Мариковський написал в Facebook, что голосов за закон нет.

Хотя фракции ЕС и Голоса заявили, что, хотя и имеют замечания к тексту законопроекту и определенным его нормам, готовы его поддержать.

«Мы, конечно, этот бы законопроект не очень охотно поддерживали, но поддержим в первом чтении с большой надеждой на то, что его доработают. Почему? Потому что этот законопроект фактически предлагает предоставлять разрешения вместо лицензий, но не дает четких определений, что такое “оператор установок”. Непонятно, что именно позволяет интегрированное разрешение, на что это разрешение», – пояснил позицию и претензии фракции ЕС Николай Княжицкий.

Леся Василенко от Голоса настаивала на усилении норм по ТЭС и титановым предприятиях.

В результате на табло засветился 221 голос. «Слуги» дали только 164 голоса.

В СМИ вышла информация, что провалила голосование группа Павлюка. Но это не совсем так. Не только она.

Из тех депутатов, которых относят к группе Павлюка не голосовали ее неформальный лидер Олег Марусяк (автор альтернативного законопроекта) и племянник Павлюка Максим.

Также не голосовали депутаты, которых относят к группе Павлюка – Богданец, Божик, Гайду, Горобец, Гринчук, Грищенко, Дануца, Диденко, Заремский, Кицак, Кузбит, Лис, Мазурашу, Марченко, Соломчук, Шол.

Интересно, что все упомянутые не голосовали 17 декабря за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

Не голосовала Ирина Алахвердиева, которую также относят к дальнему кругу «Павлюков» и депутат Касай, который связан с Мотор-Сичью.

Также не голосовали депутаты, связанные с Ринатом Ахметовым – Новинский, Шпенов, Шенцев, Гриб, Магомедов.

Но кроме них не голосовали за экологический закон депутаты Дубинский, Смаглюк-Василевская, Бужанский, Швец, которые связаны с другим олигархом. Так же как 17 депутатов группы «За будущее».

По ноль голосов дали ОПЗЖ и «Батькивщина». Депутаты последней заявили, что законопроект только порождает коррупцию.

И стоит виделить еще одну группу – за законопроект не голосовал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также ориентированные на него депутаты.

В частности, не голосовали депутаты Мокан, Яковлева, Совгиря, Бабак, Козак, Тарасов, Наталуха. Эти же депутаты по странному стечению обстоятельств не голосовали за назначение Витренко.

Профильный комитет обещает внести законопроект как можно быстрее. Но этот расклад ярко показывает, сколько голосов может быть у президента, если его инициатива не понравится олигархам.