И пока эти уроки 2014 года не будут усвоены на уровне инстинкта, Украина будет обречена на российскую агрессию и дальнейшую потерю своих территорий.

В теперь уже относительно далёком 2014 году Неля Штепа выступала на митинге «ДНР». И говорила в интервью о том, что хочет видеть вместо украинской власти на Донбассе власть Путина. Неля Штепа обвиняется в сепаратизме. Суд длится до сих пор. И именно на этом суде в ее пользу свидетельствовал приговорённый к тюремному сроку пророссийский боевик. Что само по себе заставляет нас сдержанно относятся к этим показаниям. Нелю Штепу включала в списки обмена Россия. Теперь Неля Штепа как не в чем не бывало баллотируется на пост мэра Славянска.

Можно много говорить о том, что прошлая власть не справилась с поставленными перед ней задачами. И это будет правдой. Очевидно претензии можно предъявлять и следствию и политикам 2014-2019 года. Именно неисполненую работу прошлых лет предъявляют в качестве оправдательного аргумента критикам в ответ на обвинения в бездействии власти Зеленского по отношению к пророссийским общественно-политическим сетям. Отмечу, что сама форма аргумента ущерба в том смысле, что каждую новою власть выбирают с расчётом на то, что она должна быть лучше предыдущей. И если человек, обвинённый в содействии России свободно баллотируется на пост уже при власти нынешней – слова о том что что-то когда-то было не доделано «папередниками» теряют всякий смысл.

Конечно, можно рассматривать проблему существования пророссийских движений через призму общественного состояния. И горечь от выдвижения Штепы тем сильнее от осознания что она имеет все шансы выиграть выборы в Славянске. Городе, в котом свирепствовала шайка военного преступника Игоря Гиркина. Города, в котором до сих пор не найдены все братские могилы замученных украинских активистов. Городе, который очень хорошо знает что происходит у него по соседству – на окулированных территориях.

Не признавать того, что в нашей стране живут сотни тысяч людей, отвергающих право собственного государства на существование – значит жить в розовых очках. Но таким же образом нужно признать и другой факт: если мы исповедуем европейские ценности и привержены демократическим принципам, мы не можем применять к этим людям китайские методы. Украина – не страна “лагерей для перевоспитания”. Мы сильны нашей свободой.

Учитывая это, нельзя не возлагать ответственность за политику на власть. В конце концов слишком много раз украинская власть оправдывала свое бездействие и свои неудачи мантрами про “не такой народ”.

В физике есть понятие: тьма – это отсутствие света. Тьма появляется там, где наблюдается отсутствие фотонов – элементарных частиц света. И та пророссийская тьма, которая постепенно охватывает наше государство является следствием того, что в нашей повседневной жизни наблюдается дефицит украинского света.

Можно многое говорить о том, почему в период 2014-2019 власти не удалось полностью справится с российскими сетями. Но стоит признать и то, что все пять лет пророссийская позиция находилась за пределами общестенно-допустимого дискурса. Пророссийские высказывания подвергались публичному осуждению. И вся политика 2014-2019 годов заключалась в том, чтобы расширить границы украинского мира на как можно большую территорию нашей страны. Постоянная работа с национальными культурными символами, продвижение украинского языка, обретение национальной памяти, движение в сторону НАТО и ЕС – все это гарантировало постепенную маргинализацию пророссийского дискурса. И возводило барьеры против российской ментальной агрессии так же, как укрепление вооруженных сил защищало наши границы в физическом измерении. Пророссийский нарратив существовал на периферии, но никогда не допускался в стены парламента или кабинетов власти. Табу на назначение чиновников режима Януковича основывалось на общественном консенсусе о том, что подобные лица угрожали национальной безопасности и самой государственности.

Для того, чтобы не допустить пророссийского реванша новой власти стоило просто продолжить политику власти прошлой. Однако именно за год президентства Зеленского произошла дивная метаморфоза – пророссийская позиция стала восприниматься самой властью не как нечто, угрожающее самой Украине, но в качестве просто еще одной точки зрения. Пророссийские высказывания из уст депутатов “Слуги народа” не вызывали никакого порицания с Банковой, и в отличие от критики Зеленского, не приводили к исключению из фракции. Поросль чиновников и силовиков второго эшелона режима Януковича проросла в кабинетах исполнительной власти и силовых структур. Под мантру о возвращении на службу профессионалов. Профессионалов, чей профессионализм к слову как в 2010-2014 так и сейчас выражался исключительно в готовности выполнить любой идиотский либо преступный приказ. Сам президент легализовал предателей своей страны сакраментальной фразой “какая разница”. Какая разница – Украина или Россия, главное чтобы дорога была освещена. И продолжил поддерживать российский нарратив словами о войне, которая выгодна олигархам и постоянным намекам на то, что Крым не был аннексирован, но его “сдали”.

Сворачивание национальной политики и разворот в сторону политики постсоветской привело к понятному последствии. Пустоты, откуда ушла проукраинская политика стали быстро заполняться политикой пророссийской. Просто оттого, что Россия и ее агентура всегда была готова закидывать в продвижение этой политики деньги и ресурсы.

Именно поэтому выдвижение Штепы в мэры Славянска нельзя трактовать как некое событие, вырванное из контекста. Это – не отдельная ошибка, но симптом, который характеризует состояние нашей государственной системы. И ту зону слепоты по отношению к пятой колонне, которая образовалась у власти после президентских выборов 2019 года.

Взяв себе за правило бороться с проукраинской оппозицией, власть начала посредствам этой атаки обесценивать и всю проукраинскую политику последних лет. Не замечая настоящей угрозы в виде постепенного роста российского влияния на страну. И это свидетельствует не просто о состоянии Владимира Зеленского и системе его взглядов. Но о том, что наше общество остается обществом невыученных уроков. И пока эти уроки 2014 года не будут усвоены на уровне инстинкта, Украина будет обречена на российскую агрессию и дальнейшую потерю своих территорий.