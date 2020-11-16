"В тот день, когда меня перевозили в Третью больницу, в Восьмой больницу один из больных коронавирусом выбросился из окна. Коронавирус очень сильно влияет на психику. Другого больного хотели выписать домой через неделю с температурой 38,2. Не хватает коек, и людей буквально выбрасывают из больницы", - вспоминает мужчина.

В начале октября представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что уже в ближайшее время количество новых больных коронавирус составлять от 7 до 9 тысяч в день. По состоянию на середину ноября количество больных, у которых обнаружили COVID-19 превышает 10 тысяч человек. “Зеленых” и “желтых” зон карантина в Украине уже не осталось даже на Херсонщине.

Больницы переполнены в Одессе, Ивано-Франковске, на Полтавщине. Во центры лечения коронавируса переоборудуют травматологические, хирургические и другие отделения. В Луцке, Черкассах и Виннице для лечения больных COVID-19 переоборудовали роддома.

Однако даже в таких условиях уже привычными стали очереди скорих, а больных оформляют по несколько часов. Кое-где на несколько десятков больных может быть только два кислородных баллона. “Буквы” пообщались с больными коронавирусом, чтобы узнать, что же происходит в больницах.

Олег Попенко, 31 день провел в больнице

Первые признаки коронавируса киевлянин и общественный активист Олег Попенко заметил еще в конце сентября.

“Мне стало плохо в понедельник вечером, 21 сентября. Во вторник у меня поднялась температура до 37,5 градусов. 24 сентября я обратился к семейному врачу. Мне поставили диагноз трахеит, хотя у меня в то время сатурация упала до 90%. Был кашель и держалась температура. Однако врач не исправляли меня на компьютерную томографию (КТ) легких “, – вспоминает мужчина.

28 сентября Олегу удалось сделать КТ легких. Через 2,5 часа он получил на почту результаты. Оказалось, что у мужчины поражены пневмонией 70% легких. Однако сдать анализ на коронавирус оказалось непростой задачей.

“Я в пятницу, 25 сентября, я хотел сдать анализ в частной лаборатории. Приехал на Позняки, но увидел очередь из 40-50 человек. У меня уже несколько дней держалась температура 38 градусов, стало ясно, что с температурой я не смогу там выстоять”, – рассказывает Олег.

28 сентября вечером у мужчины поднялась температура до 38,3 градуса и семейный врач вызвала скорую. Олега увезли в Первую клиническую больницу на Красном хуторе. Здесь он пробыл с 5 дней – с понедельника по пятницу. Во вторник, 29 сентября, у него взяли ПЦР-анализ. Результатов пришлось ждать до пятницы.

“Это была так называемая сортировочная больница, где мы ожидали результатов. Больных было настолько много, что они лежали в коридорах. Все лечение происходило за свой счет. Давали только антибиотики, а врача мы почти и не видели. Мы видели его только один раз”, – вспоминает Олег.

В субботу, 3 октября, в 4 утра мужчину увезли на скорой в Восьмую клиническую больницу, где лечат больных с COVID-19. Когда Олега привезли, он еще 3 часа ждал, пока наконец положат в палату. В этой больнице мужчина пробыл 17 дней – с 3 по 20 октября.

“Это была закрытая зона. Нам запрещали выходить. Помещения были не готовы к тому, что мы там находились. Мы лежали в травматологическом отделении. По нашему крыло было только две точки с кислородом на 20 больных”, – вспоминает Олег.

Почти все лечение вновь происходило за счет мужчины. Бесплатно выдавали антибиотики. Все остальное больные покупали за свой счет. Всего мужчина потратил 17 000 гривен только на лекарства. Отдельно он покупал еду и продукты.

“Доставку еды мы заказывали на первый этаж, потом санитарки спускались вниз и приносили нам еду. Никого из родных в больницу не пускали. Медицинский персонал общался с нами очень грубо. День начинался с мата, особенно по субботам. На выходных к нам вообще никто не подходил, потому что врач был один дежурный по больнице”, – рассказывает мужчина.

На 18-й день пребывания в больнице Олега с симптомами коронавируса хотели выписать из больницы, хотя повторное КТ показало, что легкие оставались пораженными на 40%. Поэтому мужчина настоял, чтобы его осмотрел пульмонолог. Для этого Олега перевезли в Третью больницу на Петра Запорожца.

“В тот день, когда меня перевозили в Третью больницу, в Восьмой больницу один из больных с коронавирусом выбросился из окна. Коронавирус очень сильно влияет на психику. Другого больного хотели выписать домой через неделю с температурой 38,2. Не хватает коек, и людей буквально выбрасывают из больницы”, – вспоминает мужчина.

С 20 по 30 октября Олег провел в Третьей больнице. Здесь его также положили в травматологию, ведь пульмонология была полностью забита больными COVID-19. В больнице у мужчины взяли анализы, а также сделали УЗИ легких.

“Здесь за мной наблюдали несколько врачей, они провели все обследования и дали мне рекомендации, как дальше лечиться от коронавируса”, – рассказывает мужчина.

Всего Олег провел в больнице 31 день. Пробыв неделю дома, мужчина уехал на реабилитацию в санаторий “Октябрь” под Киевом. Всего же на лечение он коронавируса и на реабилитацию после болезни Олег потратил около 50 тыс. грн.

“На этом мои расходы не закончились. Лекарства для печени и витамины мне нужно принимать еще несколько месяцев, чтобы полностью восстановиться после болезни”, – резюмирует человек.

Андрей Андреев. Провел в больнице 40 дней, из них двадцатого реанимации

Харьковчанин Андрей Андреев лечится от коронавируса с 6 октября. Мужчина до сих пор продолжает лечиться в Харьковской инфекционной больнице, поскольку у него до сих пор прослеживаются последствия коронавируса в виде воспаления легких.

Симптомы коронавируса Андрей почувствовал в начале октября. 1 октября в него поднялась температура до 40 градусов.

“Я вызвал скорую. Бригада приехала без защитных костюмов, даже без медицинских масок. Из лекарств у них с собой тоже не было ничего. Меня послушали, но они ничего не услышали, вкололи анальгин и уехали”, – рассказывает мужчина.

Семейный врач также не заметил симптомов коронавируса. По совету друзей 4 октября Андрей сделал КТ легких, которое показало 40% поражения.

“На следующий день я позвонил своему семейному врачу. Рассказал о результатах КТ и о том, что у меня уже неделю держится температура. Он взамен предложил мне принимать антибиотики. Врач не принял во внимание даже то, что я вхожу в группу риска, так как уже много лет болею сахарным диабетом”, – жалуется мужчина.

Параллельно Андрей обратился к врачу Александру Золотарёву, который долгое время волонтерил на Донбассе. Врач расписал лечение, однако оно не помогало – у мужчины уже начались проблемы с дыханием, ведь не хватало кислорода.

“Мы договорились с Александром, что я приеду к нему на прием. Я приехал, он сразу сделал мне IFA-тест. Этот анализ показал, что уже есть антитела. Также мне измерили уровень кислорода. Сатурация составляла 45%. Врач вызвал скорую. Когда приехали медики, то сатурация составляла 35%. Мне становилось все хуже и хуже “, – вспоминает мужчина.

В скорой Андрея подключили к кислороду. Это позволило нормализовать сатурацию. Сначала мужчину планировали отвезти в районную больницу в Богодухов, что в 60 км от Харькова. Однако в результате он оказался в Харьковской областной инфекционной больнице.

“Через 12 минут после того, как меня привезли, я был в реанимации. Меня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Я провел в таком состоянии 20 дней. Кроме того, мне еще вводили огромное количество лекарств. Всего на лекарства я потратил почти 95 тыс. Грн “, – вспоминает Андрей.

Как рассказывает мужчина, коронавирус действует не только на легкие, но и на психику.

“В реанимации с нами лежала женщина. Заслуженный врач Украины. Они все время снимала с себя маску, бросалась медикаментами, кричала, чтобы ее отвезли домой. Последствия были плачевными, она не смогла преодолеть болезнь. Такие ситуации, к сожалению, бывают довольно часто “, – вспоминает Андреев.

После 20 дней в реанимации мужину перевели в так называемую «легкую реанимацию”, где он еще неделю был на кислороде. На прошлых выходных у мужчины уже забрали концентратор и он дышит самостоятельно. Надеется, что уже в ближайшее время его выпишут из больницы, но на этом лечение не заканчивается.

“Я очень сильно похудел после пребывания в больнице. Всего я потерял 30 килограммов. Также и меня атрофия мышц из-за длительного лежания. Сейчас я начал ходить, но мне очень сложно пока. Поэтому меня ждет много месяцев реабилитации. Я бы может поехал куда-то в санаторий, однако после лечения у меня на это совсем не осталось средств “, – рассказывает мужчина.

Владимир. Провел в больнице 14 дней

Киевлянин Владимир выписался из больницы в пятницу, 13 ноября. Хотя у мужчины еще остались признаки болезни.

“Я уже физически не мог находиться в больнице. Дома и стены лечат, поэтому я попросил, чтобы меня уже отпустили. Сейчас лечусь дома самостоятельно на самоизоляции”, – объясняет мужчина.

Первые признаки коронавируса мужчина у себя заметил еще 20 октября. О болезни свидетельствовала температура, которая постоянно поднималась – с 37,5 до 39 градусов. Владимир сразу обратился к своему семейному врачу, который выписал ему антибиотики, однако они не помогали.

“Температура росла, только один раз удалось ее сбить, но утром она снова поднялась. Это было 31 октября. Тогда я вызвал скорую. Меня завезли в больницу на Печерске, где у меня взяли анализ “, – вспоминает мужчина.

Уже через два дня Владимир узнал, что у него положительный анализ на СOVID-19. После этого мужчину перевезли в Оболонскую больницу.

“Меня лечили очень интенсивно. Сатурация у меня упала до 81%, поэтому я четыре дня пролежал на кислороде. Оболонская больница очень хорошо подготовлена ​​к лечению коронавируса. Здесь есть кислород в палатах, в коридоре есть место подключения к кислороду. Все врачи в костюмах защиты, лечат по протоколу”, – рассказывает киевлянин.

Среди пациентов больницы Владимир встречал людей из разных регионов Украины.

“Рядом со мной лежала бабушка из Запорожья. Рассказывала, что она две недели погибала в Запорожье, а в Киеве ее вытащили за один день. Скорые едут постоянно. Я пока лежал в больнице постоянно слышал мигалки. Однако отделения не было переполнено – врачи не берут больше, чем позволяют возможности больницы. Я не видел такого, чтобы лежали в коридорах “, – вспоминает мужчина.

После четырех дней на кислороде мужчину перевели в палату, где продолжили лечение. Уже через неделю его выписали домой, где он продолжает лечиться от коронавируса. На лечение от коронавируса Владимир уже потратил 15 000 гривен. Однако на этом расходы не заканчиваются.

“У меня еще остаются последствия коронавируса, связанные с тахикардией и давлением. До коронавируса у меня не было таких перепадов давления. В нормальном состоянии у меня давление 130 на 90, а подскочило до 175. Мой знакомый врач сказал мне, что это будет продолжаться еще около месяца. Поэтому первое, что я сделаю после выздоровления, – обращусь к кардиологу “, – утверждает мужчина.