Риторика новых политиков слегка отличается от риторики прошлых. Но общим был вечный месседж – Украина открыта для иностранных инвесторов. Что наговорили украинские политики и вписались ли мы в повестку дня форума – в материале #Букв.

“Недоинвестированные и недолюбленные”

После всемирного интереса к победе комика Зеленского, скандального общения с президентом США Дональдом Трампом и публикации журнала Time с фото нового президента на обложке, в Давосе глава государства и украинская делегация были обделены вниманием. Например, из ключевых встреч состоялась одна – беседа с директором МВФ Кристалиной Георгиевой; а выступление Зеленского проходило на второй день старта форума в полупустом зале, о чем свидетельствуют фотографии в соцсетях.

Экономический советник Зеленского Олег Устенко на своей странице в Facebook написал, что ничего страшного в пустом зале нет.

“Важно, что выступление на основной сцене Давоса транслируется на весь мир. И международное экспертное сообщество имеет абсолютно полный доступ к информационным потокам из Давоса”, – отмечает Устенко.

Также он акцентирует внимание на том, кто модерировал сессию с Зеленским. Это был основатель форума Клаус Шваб. “В Давосе не существует более высокого уровня модерирования”, – считает советник президента.

Главной темой форума в этом году были климатические изменения. В массы ее вынесла молодая экоактивистка Грета Тунберг, которая также присутствовала в Давосе. Большая часть подобных мероприятий “перекрашивается” в зеленый цвет. Но не в честь главного цвета Зеленского и его партии, а в знак важности разговора о негативном влиянии людей на климат.

В своей речи президент немного поговорил о вызовах и проблемах, с которыми столкнулся современный мир. New normality – так Зеленский описал нынешнюю эпоху.

“… к сожалению, далеко не все в ней, этой эпохе, является положительным: торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из прежних международных соглашений — это тоже, к сожалению, new normality. И это подрывает веру человечества и наводит на мысли: извините, а не летит ли этот мир в пропасть?” – задавался риторическим вопросом президент.

Зеленский напомнил, что эта проблема, как никого, коснулась Украины, которая оказалась втянутой Россией в военный конфликт. И если несколько лет назад это было потрясением, то сейчас к этой реальности все привыкают.

“Самое страшное, что катаклизмы стали для планеты обыденными, потрясения стали для человечества уже иногда просто привычкой. И как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю, потому что шестой год в моей стране идет война. Шестой год как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality”, – сказал президент.

После анализа короткой информационной памяти у мира и изменения приоритетов, Зеленский заговорил о плюсах Украины: географическое положение, индустриальный и аграрный потенциал и креативные люди. И чтобы весь механизм правильно заработал, а Украина стала лидером в Восточной Европе, нам нужны инвесторы.

“Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены. … Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за $1 миллион. Поэтому do not miss out Ukraine”, – подытожил глава государства.

В беседе с модератором Швабом Зеленский анонсировал сюрпризы для инвесторов. Так, тем, кто вложит в Украину более 100 млн долларов и заключит с государством инвестиционное соглашение, власть организует “investment nany” – госменеджера, который будет помогать решать все вопросы. Позже премьер-министр Алексей Гончарук, который также присутствовал в Давосе, уточнил, что “няню” получат ранее зашедшие компании и украинские бизнесмены.

А тем инвесторам, которые возьмут участие в весенней приватизации, отменят подоходный налог на 5 лет. Это при условии, если сумма вложений будет больше 10 млн долларов.

Но инициативы не всех впечатлили.

“Мне кажется, что своей риторикой Зеленский и Гончарук разочаровали участников. Потому что они не предложили никакой конкретики”, – рассказал депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко, который также присутствовал в Давосе. Но в целом он констатировал высокий кредит доверия к новой власти.

Завтрак за счет Пинчука

23 января в Давосе прошел ежегодный Украинский завтрак, одним из спонсоров которого выступает фонд олигарха Виктора Пинчука. Последний “покормил” немало украинских политиков: на завтрак прибыли действующие депутаты, экс-парламентарии и иностранные гости.

“Людей было много, не всем даже хватило места за столами. Было видно, что интерес к Украине есть, особенно среди инвесторов. Такого ажиотажа давно не было”, – рассказала “Буквам” участница мероприятия, экс-нардеп Виктория Войцицкая.

Глава фракции Давид Арахамия признался, что на форум они не потратили государственные деньги, все траты компенсировал Пинчук. Хотя в разговоре с журналисткой “Радио Свобода” оказалось, что не все “слуги” знают, за чей счет они гуляют.

Главной темой завтрака стала потребность Украины в инвесторах. На этом акцентировалось внимание все время. “Один мой знакомый сказал, что постоянный призыв инвестировать, только отпугивает. Такое впечатление, что есть какая-то проблема в Украине, если так уговаривают”, – поделился своим впечатлением с “Буквами” нардеп Гончаренко.

Но премьер Гончарук, которого отправили на завтрак отвечать на все вопросы, не уставал говорить об инвестициях и почему нужно вкладывать в Украину.

“Украина прямо сейчас наиболее привлекательная экономика для инвестиций, которая развивается. Мы трансформируем страну настолько быстро, насколько это возможно. Мы демонополизируем энергетику и сферу инфраструктуры”, – похвастался премьер.

Политик Войцицкая отмечает, что положительные отзывы об инициативе украинской власти были. Но кроме слов, бизнесмены хотят конкретику, о чем говорилось выше.

“Ведь инвесторы хотят видеть страну, где есть верховенство права, которое распространяется на всех”, – акцентирует собеседница “Букв”. Это заменит необходимость любых нянь.

И Войцицкая, и Гончаренко говорят о слабой подготовке украинской делегации в Давосе. Они были пассивны, не говорили и не интересовались основной темой форума, но обещали украинское чудо.

“Давос – это не площадка для того, чтобы рассказывать о войне, Минских соглашениях. У меня сложилось впечатление, что украинская власть не была готова. Потому что те тезисы, которые озвучивались, не имели конкретики и изюминки, которая смогла вызвать восторг у инвесторов”, – подытожила Войцицкая.

Стоп евроинтеграции

Да и палки в колеса ставили свои же люди. Пока премьер зазывал инвесторов, Арахамия выступил со странным и неуместным заявлением, которое моментально породило скандал. По его мнению, Украине стоило бы временно отказаться от гармонизации законодательства с европейским.

«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам», – ранее заявил глава фракции.

И именно поэтому нашей стране нужно занять свое уникальное место, свою нишу, и становится сильнее. Это позволит в будущем иметь влияние в Европейском союзе.

В Украине не обрадовались таким высказываниям Арахамии. Его начали сравнивать с экс-премьером Николаем Азаровым, который также в свое время предлагал подобные идеи. Чтобы не накалять ситуацию, глава фракции поспешил заявить, что его неправильно поняли. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба предупредил, что никто не будет отказываться от евроинтеграции.

«Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым», – написал в Фейсбук Кулеба. И добавил, что интересы Украины должны быть превыше всего.

Высказался по этому поводу и режиссер Олег Сенцов, которого также пригласили в Давос.

«… Но наш выбор – наше стремление вступить в ЕС, жить по европейским принципам и на европейском уровне -уже сделан. Сделан шесть лет назад, и с этого пути мы никогда не свернем. В этом вы должны быть уверены», – заверил Сенцов.

Он также вспомнил о российском президенте Владимире Путине, с которым страна борется уже 6 лет и ни разу не сдалась за это время. «Если мы смогли сделать это, мы сделаем и другое – мы сделаем реформы, мы станем той страной, которой хотим быть», – подытожил режиссер.

Поезд ушел

Только делать реформы и звать инвесторов очень сложно, когда не умеешь слушать и обращать внимание на детали сделок. В частности профанские навыки в этом продемонстрировал премьер. Во время своего выступления он анонсировал радостную новость: ближайшие 10 лет украинскую железную дорогу будет трансформировать немецкая компания Deutsche Bahn.

«Мы хотим на 10 лет отдать немцам в управление железную дорогу. Мы связываем с этим решение не только судьбу инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта миру, новым стандартам. О деталях еще нужно договариваться, официальные документы не подписаны, но политическое решение уже принято, и это большой шаг», – заявил Гончарук.

Но ожидания украинцев, что хоть немцам удасться добиться чистого постельного белья в поездах, моментально рухнули. Позже немецкий оператор железной дороги опроверг возможное управление, уточнив, что их работа будет заключаться лишь в консультации.

Недопонимание договоренностей и наличие таких ситуаций может порождать сомнения у инвесторов насчёт Украины. Ведь если премьер не совсем понимает, о чем он договорился, то кому на самом деле нужна «няня»?