Несмотря на то, что глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский лечатся в Феофании от коронавируса, это не помешало Банковой дважды за день оказаться в эпицентре скандала. Сначала - из-за отказа ряда режиссеров от статуса заслуженных, а потом из-за скандала вокруг биографий новых руководителей ОГА. Что произошло - разбирались Буквы.

Искусство проигрывать деятелей искусств

Вчера утром известная писательница и режиссер картины «Земля голубая, будто апельсин» Ирина Цилык пересказала в Facebook, как она от мамы узнала, что стала «заслуженной».

«Звонит мне только что мама:” А почему ты не сказала, что ты теперь – “заслуженная” ?? ” “Эээ … Что?” Погуглила. Оказывается, вчера указом президента “кинорежиссеру, писательнице” (так и написано на сайте president.gov.ua) Ирине Цилык присвоено звание “заслуженного деятеля искусств Украины», – рассказала режиссёр.

К вечеру Цилык написала пост, что отказалась от звания.

«Сейчас было бы неуместно иметь такое звание, с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти», – написала режиссер на своей странице в Facebook.

Значительно более резким был текст отказа от режиссера фильма “Атлантида”, который представляет Украину на «Оскаре», Валентина Васяновича.

“Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств эти “дела” в основном касаются тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене» – написал режиссер.

«Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает” за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство “, а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика», – добавил он.

Актриса Рима Зюбина поддержала поступок коллег и написала, что подобные награды для нее всегда “совок”.

Интересно, что к вечеру указ о награждении исчез с сайта президента. И в утро 12 ноября его там нет. Между тем пользователи соцсетей обсуждают, сделает лы президент и его Офис какие-то выводы из того, что Цилык, Васянович, а на День независимости Александр Положинский отказались принимать награды от власти. Правда, превалирует мнение, что нет.

Кажется, со времен Януковича интеллигенция так откровенно не показывала свое «фе» гаранту.

Такие новые, клейма негде ставить

Тем временем, 11 ноября Кабинет министров согласовал назначение новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.

Сергея Гриневецкого на должность главы Одесской ОГА, Виталия Кима – главой Николаевской ОГА, Василия Фому – главой Сумской ОГА.

Их предшественников Романа Грищенко (главы Сумской областной государственной администрации), Максима Куцего (Одесской) и Виталия Федорива (Ивано-Франковской) Зеленский уволил неделей раньше по итогам выборов. Так же как и заместителя председателя ОП Сергея Трофимова, который занимался региональной политикой.

Сергей Гриневецкий уже возглавлял ОГА в течение 1998-2005 годов, при президентстве Леонида Кучмы. Также он трижды избирался в парламент – 1998 (самовыдвиженец), 2007 (Народная партия Литвина) и 2012.

С 2012 по 2014 был членом фракции Партии регионов.

В биографии Гриневецкого есть несколько важных фактов, на которые стоит обратить внимание.

В 2004, в разгар оранжевой революции Гриневецкий был одним из депутатов-участников съезда в Северодонецке в поддержку Виктора Януковича.

“Делегаты съезда, в том числе Гриневецкий, решили в случае победы Виктора Ющенко создавать” Юго-восточную украинскую автономную республику “, а в декабре 2014 года провести референдум в Луганской и Донецкой областях о предоставлении регионам статуса автономных республик в составе федеральной Украина” , – напоминает издание “Радио Свобода”.

После победы Ющенко прокуратура возбудила уголовные производства по статьям 109 и 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность и действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, но они ничем не завершились.

Второй знаковый факт – в январе 2014 года он голосовал за “диктаторские законы”.

Третье – на последних местных выборах Гриневецкий поддержал на должность мэра Геннадия Труханова. Кроме того, он баллотировался от партии одесского мэра “Доверяй делам» и стал депутатом областного совета. Более того, даже рассматривался на должность председателя облсовета.

Гриневецкий хотел быть заместителем председателя ОГА еще при предыдущем главе ОГА, но тогда сработала люстрация за участие в Компартии. Но не допустить к работе в госорганах, как пишет Соня Кошкина, оказалось, на этом основании можно только раз.

Не менее скандальным выглядит назначения в Сумскую область Василия Хомы.

Хома – бывший заместитель председателя Харьковской ОГА времен Михаила Добкина. Также он был некоторое время заместителем председателя ХОГА Игоря Балуты после Майдана. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки Партии регионов.

«Он еще в Кушнарева работал. После Оранжевой – в бизнес ушел. После прихода Януковича пошел заместителем к Добкину. Кстати, когда именно он был заместителем, курирующим силовиков, было возбуждено дело против Авакова », – написала в комментариях про Хому журналистка Ирина Ромалийская.

Хома фактически остался один на хозяйстве в Харькове в последние дни Майдана. В день съезда восточных областей в феврале 2014 он пустил активистов в ОГА и разрешил снять портрет Януковича. Также при Хоме произошел штурм ОГА Оплотом и избиение последним майдановцев 1 марта 2014. При этом он еще оставался заместителем председателя ОГА до осени 2014.

В окружении Авакова его называют «осторожным и умным». Так, что, судя по тону, это может быть не такой уж однозначный кадр ОПЗЖ.

Предыдущий глава Сумской ОГА предназначался не без участия советника президента Сергея Шефира. Также советник Зеленского влиял на кадровые решения и сейчас, как и харьковская группа.

На фоне возвращения 2-х бывших «регионалов» назначение Виталия Кима на Николаевскую ОГА – это для команды Зеленского повышения своего. Ким занимался последними кампаниями «Слуг» на Николаевщине и показал один из лучших результатов партии по стране. Так что Давид Арахамия может поставить себе в заслугу, что не промахнулся с руководителем штаба.

До «Слуг» о Киме в городе особо не слышали и его называют очень осторожным. Он является основателем группы девелоперских компаний. Она имеет отношение к строительству ЖК «Уютный», ЖК «Апельсин» и ЖК «Концепт» в городе. В 2015-2016 годах Ким работал в департаменте Министерства аграрной политики Украины.

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Между тем, пока украинцы обсуждают очередной скандал, стоит ли лечить легкую форму коронавирусной инфекции в «Феофании», социологи продолжают фиксировать падение рейтингов президента и «Слуг народа». При этом, чем дальше, тем активнее его рейтинг подъедают бывшие регионалы, которые при этом везде продвигают через советников Зеленского свои кадры.