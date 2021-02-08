Історична будівля в центрі Києва ось-ось мала отримати господаря і план порятунку, але наштовхнулася на протистояння КМДА і Міністерства культури

Уже сім років у центрі Києва стоїть пам’ятка архітектури без даху та з голими стінами – Гостиний двір. Будівля на Контрактовій площі, 4 має понад 200-річну історію, декілька разів перебудовувалася, передавалася в руки приватної структури, виключалася з переліку пам’яток та включалася знову. Багаторічним орендарем будівлі було ПАТ «Укрреставрація», яке за часів президентства Віктора Януковича почало перебудовувати Гостиний двір, начебто з метою його зберегти, хоч міські активісти вбачали в цих діях нищення конструкцій та фасаду. Пам’ятку мали перетворити на торговий центр, але плани зірвалися – під тиском громадськості Гостиний двір повернули у список пам’яток, заборонивши його приватизацію, але залишили споруду «Укрреставрації» на правах оренди. Нарешті у 2019 році будівлю повернули у власність Фонду держмайна. Проте на її стан це не вплинуло – стіни так само досі руйнуються під впливом стихій.

Здавалося б, епопея добігає кінця. Цьогоріч київська влада заявила, що майже завершилися бюрократичні процедури з передачі Гостиного двору місту. За словами міського голови Віталія Кличка, коли КМДА отримає будівлю на баланс, можна починати її відновлення разом із реконструкцією Контрактової площі. Проте процес загальмувався через Міністерство культури та інформаційної політики. Спочатку Мінкульт начебто погодився на передачу Гостиного двору місту, але попросив розташувати там три державних музеї – про це сторони підписали меморандум. Але незабаром передумав – і міністр Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра з проханням віддати будівлю їм. Мінкульт хоче створити там Музей сучасного мистецтва та культурний хаб.

Це стало несподіванкою і для Кличка, і для активістів, які багато років відстоюють право громади Києва на Гостиний двір.

Мінкультури: наміри «Великої реставрації»

Міністр Ткаченко пояснив раптову зміну планів тим, що місто досі не презентувало концепцію подальшого розвитку Гостиного двору. За його словами, під протекторатом Мінкульту будівлю відновлять у рамках проекту «Велика реставрація» – це президентська програма відновлення понад сотні архітектурних пам’яток по всій Україні як за гроші центрального бюджету, так і в співфінансуванні з місцевими.

«Як тільки Фонду держмайна вдалося повернути будівлю у власність держави – одразу постало питання щодо концепції Гостиного двору: культурний хаб чи черговий ТРЦ. За рік КМДА, яка воліла отримати цей об’єкт у комунальну власність, проекту концепції так і не оприлюднила. Коли на Уряді постало питання схвалення рішення щодо передачі місту Гостиного двору – я попросив невеликої паузи аби підписати між МКІП та КМДА меморандум щодо розміщення на його території культурного хабу та деяких міських музеїв. Меморандум як намір про співпрацю, не угоду. Майже по спливу місяця стало очевидно, що в КМДА не поспішають пристати на цю ідею. Тож я виступив з ініціативою та звернувся до прем’єра щодо передачі Гостиного двору на баланс МКІП для створення у рамках проекту «Велика Реставрація» Музею сучасного мистецтва та культурного хабу», – повідомив міністр.

Пан Ткаченко запевнив, що Гостиний двір у жодному разі не буде переданий під приватну забудову.

«Сьогодні зустрівся з активістами та юристами, які вже багато років, у тому числі і в судах, роблять чимало для захисту Гостиного двору. І МКІП готові співпрацювати над порятунком об’єкта разом. Для того, щоб ні у кого не виникало сумнівів, кожен наш крок обов’язково обговорюватиметься із громадськістю і буде висвітлюватись публічно», – написав міністр.

Громадськість, про яку каже Ткаченко, представляє, зокрема, ГО «Музей сучасного мистецтва».

Нагадаємо, ще в 2019 році Мінкульт, тоді під керівництвом Володимира Бородянського, не був зацікавлений у будівлі Гостиного двору.

«Ми розуміємо, що місто Київ і кияни мають першочергове право вирішувати, як виглядатиме їхнє місто, які потреби буде задовольняти, який функціонал матиме ця будівля Гостиного двору. Безсумнівно, вони мають право на це впливати. І ми як Міністерство культури не зацікавлені в тому, щоб набирати на державне управління і державне регулювання всю нерухомість, яка є в Києві і Україні. Громада, яка має план розвитку свого міста, повинна впливати, інвестувати у такі простори, як Гостиний двір», – сказала тоді заступниця міністра Ірина Подоляк.

КМДА: пам’ятка має належати громаді

Віталій Кличко розповів, що міністр культури заблокував рішення про передачу Гостиного двору Києву на засіданні уряду.

«Я вважаю це навмисним блокуванням і затягуванням часу, протягом якого Гостиний двір стоятиме в такому ж стані і руйнуватиметься! Бо Мінкульт повинен заново пройти всі бюрократичні процедури, які до цього подолало місто. А потім вкласти кошти в реконструкцію об‘єкту. Це при тому, що ніяк не оновлять Національний художній музей, Національний театр опери і балету, будівлю Національного цирку та чимало інших культурних об‘єктів. Місто ж готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією», – повідомив міський голова.

Він вимагає у прем’єр-міністра втрутитися і передати пам’ятку громаді.

Слід зауважити, що у Ткаченка і Кличка і до цього були не найкращі стосунки. Влітку 2019, коли київського мера хотіли в Офісі президента позбавити посади голови КМДА, він поскаржився, що його викликали на Банкову спілкуватися з Олександром Ткаченком або Андрієм Вавришем. Ткаченко після обрання до Ради був одним з акторів змін у закон про столицю, який передбачав розведення посад мера і голови КМДА. А Ткаченка певний час навіть називали кандидатом на голову КМДА. У мерії стверджують, що конфлікт Ткаченка і Кличка почався ще раніше, коли тоді ще керівник «1+1» не зміг отримати контроль над кінотеатром «Київ». Схоже, тепер він отримує новий виток.

До чого тут приватна структура

ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» намагалася перетворити Гостиний двір на ТРЦ і відповідальна за його нинішній стан. Ця фірма пов’язана з колишнім очільником Державного управління справами Андрієм Кравцем (2010– 2014 роки), якого називали «завгоспом Януковича». Коли Янукович втік, журналісти знайшли документи щодо будівництва «Межигір’я», де фігурували фірми дружини Кравця. Із Кравцем пов’язаний ще один відомий будівельний скандал – спробу створити ТРЦ на Поштовій площі , де під час розкопок знайшли артефакти старого Києва.

«Укрреставрація» втратила право перебудовувати Гостиний двір, але в 2020 році звернулася до уряду з листом про те, що готова викупити будівлю.

У листі компанія розповідає, що майже 25 років поспіль була орендарем Гостиного двору, своєчасно за це платила, виконала роботи з гідроізоляції фундаменту та провела деякий ремонт, та звинувачує Фонд держмайна в безпідставній відмові продовжити оренду. А також називає безпідставним передання будівлі до власності громади Києва, бо це «не відповідає засадам урядової приватизаційної програми».

(Листи Укрреставрації. Фото з Facebook адвокатки Марини Соловйової)

Що кажуть активісти

Голова «Ради урбаністики Києва» Віталій Селик був на зустрічі з міністром Ткаченком щодо Гостиного двору, яка відбулася 30 січня. Також там були присутні народна депутатка Ганна Бондар та адвокатка й представниця ГО «Андріївсько-Пейзажна Ініціатива» Марина Соловйова, які давно відстоюють Гостиний двір.

За словами Селика, міністр запевнив, що гроші на відновлення будівлі є і роботи з консервацію мають початися невідкладно. Паралельно із залученням громадськості буде розроблятися концепція оновленого Гостиного двору.

«Ніякого ТРЦ в Гостиному не буде. Проте на першому поверсі можливо розміщення кафе, сувенірних та мистецьких лавок, які представлятимуть різні живі творчі промисли та локальну кухню з усіх регіонів. Проте остаточне рішення про функції будівлі буде ухвалено на етапі розробки та затвердження Концепції оновленого Гостиного двору… В свою чергу, від нашої Робочої групи ми наголосили на невідкладній потребі вигнати охорону колишнього орендаря з Гостиного двору та подати до суду на компанію Андрія Кравця з вимогою компенсувати збитки, завдані будівлі (нагадаю, там знищено 50% внутрішніх фасадів)», – написав Селик у Facebook.

Марина Соловйова оцінила цю зустріч менш оптимістично.

«Зненацька, як грім посеред ясного неба, з’явився лист Міністра культури пана Ткаченка про передачу Гостиного двору в управління Міністерства культури. Одним розчерком пера пан Ткаченко знівелював всю нашу багаторічну боротьбу та досягнуті результати. І вишенька на торті – лист ТОВ «Укрреставрації» на ім’я прем’єр-міністра України пана Шмигаля Д.А. з проханням приватизувати Гостиний двір! Постає питання: а чи це не ланки одного ланцюга?», – зазначає вона.

За словами адвокатки, до робочої групи при Мінкульті, яка буде вирішувати долю будівлі, не запросили активістів та громадські організації, які майже 10 років опікувалися Гостиним двором. Вона вважає, що будівля має належати Києву та громаді, а не окремим особам.

Крім того, ГО «Андріївсько-Пейзажна Ініціатива» надіслала листа на ім’я прем’єр-міністра, в якому заявляє про підтримку міської влади та просить уряд передати будівлю місту.

«Цілі міністерства є цілком незрозумілими та недосяжними, оскільки за останні роки Міністерство культури та інформаційної політики України, а до нього Міністерство культури України не проводили проектних та реставраційних робіт відповідного масштабу, а бюджет на поточний рік і бюджетні запити на 2022-2023 роки не передбачають відповідних коштів на відновлення пам’ятки», – йдеться в листі.

Ігор Луценко, який теж має тривалий досвід боротьби за Гостиний двір, не в захваті від дій Мінкульту.

«Кабмін ось-ось був готовий передати Гостиний двір Києву. Але з’явився Ткаченко з меморандумом: давайте передавати, але нехай Київ розмістить там три музеї – друкарства, музики і народного мистецтва. Кличко погодився. Два тижні тому підписаний меморандум надійшов у Мінкульт, але Мінкульт уже передумав і вирішив забрати будівлю у своє підпорядкування, щоб зробити там музей сучасного мистецтва. Очевидно, що це лише привід не передавати будівлю місту. Перше, що спадає на думку – це певна домовленість, можливо, з Кравцем. Тому що це виключно в його інтересах і проти інтересів держави і Києва», – пояснив Луценко в коментарі «Буквам».

За його словами, будівлю треба негайно законсервувати, щоб зупинити руйнування, проте цього ніхто не робить.

«Я не вважаю, що КМДА чимось краща за Мінкульт, просто вона має реальне бажання розвернути цю історію на свою користь. Мер, який не полишає президентських амбіцій, хоче показати, що він кращий господар Гостиного двору, ніж Зеленський чи Шмигаль. Не думаю, що Кличко захоче зробити там ТРЦ і поховати свою репутацію. Це не в його інтересах. Я пам’ятаю, як він захищав цей об’єкт, думаю, для нього це може стати політичною історією успіху», – каже Луценко.

Що буде далі

За оцінками Фонду держмайна, реконструкція Гостиного двору буде коштувати приблизно 500 млн грн. Кому все-таки передадуть будівлю – КМДА чи Мінкульту, – вирішить Кабінет міністрів. Та чим більше затягнеться цей процес, тим більша знадобиться сума, адже незахищені стіни щодня руйнуються.

Букви надіслали до КМДА і МКІП запитання про їхні плани щодо будівлі Гостиного двору в разі отримання її на баланс. Цей текст буде оновлений, як тільки ми отримаємо відповіді.