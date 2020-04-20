Во многих странах Европы сейчас начинаются сезонные работы, где нужны украинские рабочие. Фермеры опасаются, что без украинцев может сорваться сезон и это приведет к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию. "Буквы" узнавали, сколько сезонных рабочих нужно странам Европы и имеют ли украинские заробитчане возможности выехать за границу.

Сколько украинцев за рубежом

Украинцы начали выезжать на работу за границу еще с обретением Украиной независимости в 1991 году. Однако точно установить, сколько всего украинцев находится за границей, очень сложно. Данные варьируются от 0,7 до 6,8 млн человек. Например, Госстат называет цифру 1,3 млн украинцев, Международный валютный фонд (МВФ) насчитал за рубежом – 2-3 миллиона украинский, по данным переписи Дмитрия Дубилета за рубежом находились 3,7 млн украинцев.

Впрочем аналитик ООО «Европа без барьеров» Павел Кравчук призывает осторожно использовать такие данные, ведь например, данные Госкомстата охватывают лишь тех, кто выезжает на короткий срок, и мигрантов, имеющих семью в Украине. В то же время те, кто уехал вместе с семьей или не имеет семьи, в выборку не попадают.

Однако ситуация изменилась после 16 марта 2020, когда Украина объявила о “закрытии границ” в связи с карантином. Тогда только за вторую половину марта в Украину из-за границы приехали более 270 тысяч украинцев. Это на 160 тысяч больше, чем выехало. Как отмечает Павел Кравчук, это для Украины не очень характерно.

По его словам, сейчас возвращаются преимущественно работники, которые работают по безвизу или у которых закончились рабочие контракты. Кто-то решил вернуться, когда узнали о намерении Зеленского закрыть границы. Те, кто имеют разрешения на проживание, остаются в своих странах. Но могут столкнуться с другой проблемой, а именно потерять работу.

“Самое главное, те, кто вернулся, имеют ограниченные возможности выехать обратно. Прерывается их постоянный цикл выезда-возвращения”, – говорит Кравчук в комментарии Буквам.

При этом, как показало исследование, которое провела польская компания по международному трудоустройству Gremi personal, 51% украинцев хотят остаться и продолжать работу в Польше. Те, кто уехал в Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина.

Польские фермеры нуждаются в украинцах

За 10 дней – с 16 по 27 марта – из Польши в Украину вернулось более 100 тысяч человек, что составляет около 12% украинских трудовых мигрантов. Дефицит рабочих рук из Украины почувствовали на себе польские предприятия пищевой промышленности, логистические и строительные компании.

С началом апреля о том, что не хватает рабочих рук, заявили и польские фермеры. Они обратились к правительству, чтобы разрешило въезд рабочих из-за рубежа.

“Опасения фермеров можно понять, ведь под угрозой сезон. Они опасаются, что не успеют собрать урожай”, – утверждает Павел Кравчук.

Он отмечает, что обычно на сезонные работы в Польшу ездили одни и те же рабочие. К тому же работа, хоть и не квалифицированная на первый взгляд, требует особых умений и навыков. Поэтому заменить украинцев на этих работах будет сложно.

Поэтому уже сейчас польское правительство начало принимать определенные меры, чтобы уменьшить отток рабочей силы из страны. Например, правительство провело акцию “Антикризисный щит”. По ее условиям, иностранцы не из стран ЕС, у которых заканчивается срок действия виз и карт пребывания, могут продолжить легальность своего пребывания в Польше на срок действия эпидемии – 30 дней.

Украинские мигранты в Польше могут рассчитывать не только на продление сроков пребывания, но и на помощь в оформлении документов. Например, сейчас они могут получить вид на жительство на 3 года бесплатно. По данным польского агентства труда EWL Group, украинцы должны только оплатить государственную пошлину за подачу заявления и доверенности (507 злотых), а всю административную работу по подготовке документов на себя берет агентство.

Кто соберет урожай в Германии

Из-за массового выезда иностранных работников заволновались и фермеры Германии, поэтому уже 4 апреля правительство Германии вместе с Союзом аграриев утвердило план действий и порядок приезда 40 000 сезонных работников из стран Восточной Европы для работы в фермерских и аграрных предприятиях Германии во время посевов и сбора урожая.

“Министерство рассчитывает на украинцев, даже брошюра издана на украинском рядом с польской, румынской, хорватской и болгарской”, – отмечают в немецко-украинском фонде EQUITES Humanitarian & Cultural Fund.

В правилах въезда предполагается, что одной из предпосылок трудоустройства в Германии является обязательный въезд и выезд только самолетами, без длительных автобусных поездок из соображений безопасности.

Новоприбывших встречают в аэропорту и помещают 14-дневный карантин – они не могут покидать территорию предприятия, где они работают, и свое жилье. Покупки для сезонных рабочих обязуется делать работодатель. Он гарантирует соблюдение всех норм гигиены и обеспечения рабочих средствами защиты.

Однако из-за запрета перелетов, украинцы не могут выехать в Германию в апреле, одновременно Румыния и Польша уже разрешила своим гражданам выехать на сезонные работы в Германию.

“Украинцев заменят без всякого сомнения: из-за карантина сотни тысяч сидят без работы, а это едва ли не единственное исключение в Европе. На сегодня уже сотни сезонных рабочих из Румынии, Болгарии и Польши прилетели и работают”, – утверждают в фонде.

Полететь на сезонные работы в Германию украинцы смогут уже в мае, когда закончится карантин в Украине. Тогда у фермеров как раз начинается сезон сбора клубники.

1500 иностранных рабочих для Финляндии

В 2019 на сезонные работы в Финляндию по разным оценкам выехали около 15-16 тыс. украинцев. Кроме наших, на сезонные работы в Финляндию выезжают молдаване и белорусы.





По данным финских профсоюзов, только на весну 2020 сельское хозяйство страны нуждается в 4,5 тыс. рабочих. Какая-то часть рабочих успела заехать с 16 по 31 марта, когда еще можно было заезжать в страну.

Как объясняет Сергей Шрамов из консалтингового агенnства TEMPOREL Oy, в этот промежуток времени Финляндия принимала работников из-за рубежа, у которых был вид на жительство. Однако этих работников не достаточно, чтобы закрыть потребности фермеров в иностранных рабочих.

А закрытие авиасообщения в Украине, повлияло и на то, как рабочие смогли попасть в Финляндию. “Чтобы доставить специалистов в Финляндию в этот период, мы ехали рейсовыми автобусами из Украины в Беларусь, а уже потом из аэропорта в Минске отправляли украинцев в Хельсинки”, – рассказывает Сергей Шрамов Буквам.

При этом использовали два автобуса – один автобус на украинских номерах отвозил рабочих до украинской границы, в буферной зоне они пересаживались в автобус на белорусских номерах и так ехали в Минск. Таким способом только компания Сергея Шрамова помогла въехать в Финляндию на работы около сотни украинцев.

В начале правительство приняло решение о том, что Финляндия готова принять 1500 сезонных рабочих из-за рубежа. После этого правительство обратилось к фермерам подать заявку, сколько рабочих критически необходимо для ведения бизнеса. Заявки подали на более чем 4000 рабочих.

По словам Сергея Шрамова, сегодня правительство пока направляет письма предпринимателям, каких рабочих и сколько правительство готово пустить в страну. Параллельно в страну продолжают въезжать те, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу в стране.

Однако как и в случае с Германией, остро стоит вопрос, как 1000 рабочих могут попасть в страну. Финское правительство хочет перевозить их чартерными рейсами, однако пока полеты в Украину запрещены.

В то же время по словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, украинская сторона в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы согласилась способствовать тому, чтобы украинцы могли приехать на сезонные работы в Финляндию. Финская сторона со своей стороны, обязуется организовать 14-дневный карантин для украинцев.