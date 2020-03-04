У середу Верховна Рада має замінити уряд Олексія Гончарука на команду Дениса Шмигаля. У вівторок президент запропонував фракції замінити більше половини уряду. Слідом за Гончаруком свою посаду може втратити генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким чином, високопосадовці, які отримали свої посади завдяки екс-голові Офісу президента Андрію Богдану, слідом за ним втрачають посади. А Володимир Зеленський, схоже, остаточно відмовляється від своєї виборчої концепції нових облич

1 січня кандидат в президенти Володимир Зеленський виклав в інстаграм ролик, в якому обіцяв привести до влади людей, які до цього ніколи не були замарані політикою. Потім з гаслом «зробимо їх ще раз», що прочитувалось як перемогу молодих над старими політиками він виграв парламентські вибори.

Але через 14 місяців після виходу відомого ролику президент Зеленський вирішив, що ця конструкція його завалює, точніше не збирає оплески, які він звик отримувати.

Не секрет, що саме Андрій Богдан був автором ідеї, щоб Володимир Зеленський пішов в президенти. І зважаючи на те, що більшість оточення лідера «Кварталу 95» була проти цієї ідеї, вочевидь він доклав багатьох зусиль, що переконати Зеленського, що він зможе бути хорошим президентом.

До цього Зеленський жив у світі сценаріїв і добросовісно грав свої ролі. Його любили і йому аплодували. У другом турі виборів президента він отримав найвищу міру народної любові і довіри.

А далі в сценарії реаліті-шоу «Слуга народу» настав етап «Імпровізація». І він затягнувся не на кілька днів, а на кілька місяців з перспективою на роки. Спершу президент взяв свитку зі свого серіального героя, розігнавстарий парламент і поїхав в регіони виховувати місцеві еліти. Не всім сподобалось, але спрацювало. Президент отримав ще один небачений кредит довіри для своєї політсили на парламентських виборах, але заразом і абсолютну повноту не лише влади, але й відповідальності.

Зеленський мав усе, але тепер виникла проблема -народ треба задовольняти не лише видовищами, але й хлібом.

І от раптом у молодої команди невиконаний план по митниці, промисловість падає, людям принесли дві платіжки на газ, гривня міцна, але ціни не падають, а Кабмін собі виписав премії і новенькі депутати кожен день генерують скандали в турборежимі.

До того ж, на одному вусі в тебе висить один олігарх, якому конче треба повернути втрачений банку, на другому його конкурент, який скаржиться, що купують не ту електроенергію. І вишенькою на торт якась добра душа записує таємну розмову в Кабміні, де прем’єр називає себе профаном, а про тебе каже, що туман в голові.

Президент, який звик, щоб його любили і аплодували, не зможе такого терпіти. Від відставки Олексія Гончарука у січні врятував лише форум в Давосі, на який без прем’єра краще не їхати.

А далі президент мав визначитись з тим, хто його замінить.

Ще в січні Буквам стало відомо, що президент має два сценарії пошуку прем’єра – поміняти Гончарука на ще одне молоде дарування (скажімо, Юлію Ковалів), щоб потім було не шкода звільнити або ж взяти когось із бувалих. Тут було три варіанти – Хорошковський, Тігіпко або Аваков.

При цьому в кулуарах відверто обговорювали, що Ігор Коломойський хотів би бачити на посаді голови уряду Юрія Вітренка. А з середи лютого Вітренка вже називали головним кандидатом.

Втім, як стверджують джерела видання, Вітренко сам зрізав свою золоту гілку – попросивши перед призначенням в уряд виплатили його премію за газові контракти. В Офісі президента гарантувати таку виплату відмовились. Тож переговори зайшли у глухий кут.

Наступним кандидатом на кастингу виявився Сергій Тігіпко. Інформацію про те, що він веде переговори з президентом одночасно дали кілька ЗМІ і навіть обіцяли, що призначення відбудеться з імовірністю 99%.

Але до 28 лютого 99% перетворились на 0%.

І незважаючи на те, що на Банковій воліють розказувати, що переговори з Тігіпком закінчились нічим, бо на заваді стала його робота в уряді Януковича і те, що він підпадає під закон про люстрацію, є інша версія подій.

Умовою свого призначення Тігіпко поставив те, що він заходить в уряд з кількома своїми міністрами, а решта міністрів підпорядковуються йому, а не бігають через його голову узгоджувати позицію на Банкову.

«Тігіпко вже колись розміняв третій рейтинг в країні на крісло сьомого віце-прем’єра в уряді Азарова. І в свої 60, маючи успішний бізнес, він, вочевидь, хотів би лишитись в історії, а не знову в неї вступити», – каже один з депутатів на умовах анонімності.

«Такі люди не заходять у владу на правах весільних генералів, а в Зеленського вочевидь зрозуміли, що якщо дати владу такому прем’єру як Тігіпко, то весільним генералом тут же стане президент», – додає інший депутат.

Судячи з усього, з таких саме причин провались і переговори з Валерієм Хорошковським.

Відтак стало питання, що робити далі – лишати ще Гончарука чи шукати йому альтернативу. Потрібен був прем’єр, який би слухав президента, не мав політичних амбіцій і бажання стати політичним гравцем. І таким кандидатом виявився Денис Шмигаль, якого місяць тому призначили віце-прем’єром з децентралізації, і який ще рік тому працював на Бурштинській ТЕС Ріната Ахметова.

«Впевнена, що Шмигаль буде хорошим прем’єром – він економіст, він поуправляв областю і він не має політичних амбіцій», – задоволено розповіла Буквам одна з депутатів.

Але ще в неділю депутатів СН кидало кожні 15 хвилин то в гаряче, то в холодне – то Гончарук лишався, то його звільняли.

«Прем’єр лишається, домовляються по міністрам», – казав один депутат.

«Хто наступник ще не вирішили на 100%, думаю, що остаточно це стане зрозуміло у понеділок-вівторок. Але з Гончаруком вирішили попрощатися. Президенту набридло виправляти його помилки», – розповідав інший депутат СН Буквам.

Головні зауваження: «провалені надходження в бюджет, незрозуміла економічна політика, підготовка до другого етапу медичної реформи, підстава з платіжками».

В тім навітьв цій відставці був нюанс – щоб вона відбуласт Гончарук мав би написати заяву. А весь день вівторока депутати більшості повторювали, що заяви вони не бачили. Втім, вони могли б вчинити так як робили попередники – коли в 2016 депутати звільняли Арсенія Яценюка вона відкликала визнання його звіту незадовільним. За цим же сценарієм нова влада могла відкликати схвалення програми уряду, що давав Гончаруку річний імунітет.

Втім, ввечері якась заява з’явилась. А президент представив фракції монобільшості свого кандидата в прем’єри.

По суті Гончарука призначили винним за відсутність хліба.

Але потрібен був ще винний за відсутність видовищ. В рамках своєї виборчої кампанії Зеленський обіцяв, що «весна прийде – саджати будемо». Втім, за майже рік у владі ніхто з попередників не був покараний. Якщо не вважати таким кілька місяців арешту Сергія Пашинського у справі за сварку з Хімікусом. І нн-ну кількість проваджень по Петру Порошенку в ДБР за заявами Портнова.

Головну провину за цим пунктом чомусь повісили на генпрокурора Руслана Рябошапку.

«Нам здається, що він спеціально так робить, щоб вони не сіли – коли йому приносять готову справу він її раптом вирішує перерозподілити на НАБУ, і далі розслідування іде по новій», – каже один з впливових депутатів.

В комплекті з Рябошапкою на звільнення міг би піти ще й директор НАБУ Артем Ситник. Але на його щастя закон про антикорупційне бюро виписаний так, що легше ліквідувати саме бюро, ніж звільнити Ситника.

До речі, в депутатів є і такий задум – якщо їм за кілька місяців не вдасться прибрати директора Бюро через аудит, його хочуть прибрати через переформатування НАБУ.

Претензій до представників МВС, ДБР та СБУ в депутатів і Банкової чомусь немає.

Можливо тому, що до них немає зауважень в олігархів та керівників держави.

«Якщо в генпрокурора тебе футболять, то в Авакова тобі через три дні подзвонить регіональний начальник і доповість, що там по твоїй справі», – розповідають депутати секрети того, як їх серця підкорив Арсен Аваков. Ця формула не нова – їх попередників голова МВС приручив так само.

Але, судячи з усього, як Аваков приручає депутатів, так само і олігархи приручають президента Зеленського.

Не секрет, що поразка Петра Порошенка була також результатом тихої змови проти нього олігархів.

І в боротьбі проти п’ятого президента вони поставили на головний соціальний тренд – запит на нові обличчя.

По суті, вони вчинили так само, як робили на початку Х сторіччя венеціанські купці, які давали молодим підприємцям заробити статки на супроводі морських вантажів та торгівлі. Навіть якщо молодий чоловік не мав капіталу, а вкладався старший партнер, за роботу в морі і торгівлю в інших країнах, він отримував значне збагачення. А потім просування в органи влади.

Втім формула коменди венеціанським купцям дуже швидко набридла, і вони викинули новачків із влади. І щось схоже на це відбувається зараз і в Україні – люди, які керують країною 20 років викидають з влади тих, кого вони використали, щоб цю владу тримати і далі.

Питання відставки Гончарука вирішене, за ним слідом піде керівник митниці Макс Нефьодов, Ситника і Рябошапку від швидкої відставки врятують хіба що посли ЄС.

Натомість новим прем’єром стане Шмигаль, який працювала в Ахметова, на міністра економіки номінують Романа Жуковського, який працював з Сергієм Льовочкіним в адміністрації Януковича, а його матір Валентина Жуковська працювала в банку і на заводах Дмитра Фірташа. Міністром оборони замість богданівського Андрія Загороднюка стане Олег Таран, якого пролобіював Андрій Єрмак, а в Мінрегіон прийде голова Київської області Олексій Чернишев, який починав в бізнесі з народепом від ОПЗЖ Олександром Фельдманом. МОЗ може очолити Ілля Ємець, якого колись на цю посаду вже пролобіювала Тетяна Бахтєєва.

Таким чином, президент знімає ширму нових облич і переходить до етепу конструктивного діалогу зі знайомими обличчями. Не тільки на рівні уряду, але й на регіональному. Вчора кандидат від Слуги народу по 179 округу зняла свою кандидатуру на користь екс-голови області Юлії Світличної, пов’язаної з Ігорем Райніним і ОПЗЖ. Як відомо, головна задача президента на виборчу кампанію з місцевих виборів – не конфліктувати з регіональними елітами.

Що зробило в цей момент найбільше зібрання нових облич? Трошки понервувало в чаті «Слуг». Після чого їх попросили прийняти волю президента. Перед зустріччю з президнтом вони обіцяли висловити своє «фе» про відставку Гончарука, але тактично промовчали, бо розуміють, що наступними новими обличчями на вихід можуть опинитись і вони.