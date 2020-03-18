С 17 апреля в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19.

#Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.

Карантин в стране введен с 12 марта по 3 апреля. Жесткие меры действуют с 17 марта.

Транспорт

Со вчерашнего дня перестали работать метрополитены трех крупных городов – Киева, Днепра и Харькова.

С 12:00 18 марта 2020 года прекратились авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине. Ориентировочно до 3 апреля.

“Укрзализныця”, начиная 12:00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. На самом деле в Киеве на остановках сегодня с утра очереди, а депутаты ЕС требуют вернуть к работе метро, подчеркивая, что стояние в очередях в толпе людям здоровья не прибавит.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

“Укрпочта”, кроме пенсий и социальных пособий, будет доставлять гражданам и медицинские средства в случае необходимости.

Общественные заведения и массовые мероприятия

С 17 марта в Украине запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.

Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.

Также запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.

Социальные выплаты, субсидии и пенсии

В Кабмине уверяют, что все выплаты люди получат вовремя и в полном объеме.

Сейчас две трети получают свои выплаты на банковские карточки, остальные пользуются услугами “Укрпочты”.

Заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко заверил, что “Укрпочта” в соответствии с графиком будет осуществлять доставку пенсий и социальных пособий маломобильным группам населения непосредственно домой.

“Хочу также успокоить граждан, получающих льготы и субсидии. Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льгот или жилищной субсидии в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного сезона”, – добавил Виталий Музыченко.

По его словам, просроченная более двух месяцев задолженность будет влиять на право получения жилищных субсидий только на следующий период их получения и будет определяться с мая 2020 года. Таким образом, важно, чтобы в мае текущего года у получателей льгот и субсидий отсутствовала задолженность за 2 месяца.

Выплаты по больничным также будут осуществляться в полном объеме.

“Больничный может получить лицо, временно отстраненное от работы во время карантина, если его работа связана с обслуживанием населения в случае, если это лицо контактировало с инфицированным (больным) человеком и является бактерионосителем, и если нет возможности быть переведенным на другую работу” , – пояснила директор Фонда социального страхования Украины Елена Дума.

Работа

На период карантина работодатель может разрешить работнику, в том числе госслужащему, работать дома.

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Владельцы предприятий, учреждений, организаций могут изменять режим работы по приему и обслуживанию лиц.

Также Верховная Рада во вторник приняла закон, согласно которому срок пребывания в отпуске на время карантина без сохранения заработной платы не будет включаться в общий срок отпуска.

Очень сложно сейчас педагогам. В Минобразования ищут пути помощи учителям и преподавателям наладить процесс дистанционного обучения для школ, вузов и колледжей.

В недельный срок Кабинет Министров должен установить дополнительные двойные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди населения.

Налоги, штрафы и пеня

Органам государственного надзора (контроля) запрещено проводить плановые проверки в сфере хозяйственной деятельности.

Также запрещается начислять и взимать штрафы или пеню за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты.

Частным предпринимателям разрешили не платить ЕСВ за март и апрель.

Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ.

Отменяется с 1 марта по 30 апреля налог на коммерческую недвижимость и землю.

На три месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий “упрощенцев”.

Невыполнение условий договора на время карантина отнесено к форс-мажорным обстоятельствам.

К иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины и обратиться к Государственной миграционной службе Украины, согласно принятому закону, не будет применяться административная ответственность. Также на период карантина и на 30 дней после него запрещается отменять действие справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Лекарственные средства и оборудование, необходимые для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, для локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусного заболевания – не будут облагаться ввозной пошлиной.

Госслужащим разрешается подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство – то есть до 1 июня.

Административная и уголовная ответственность

Последним законом Рада также дополнила список статей об административной и уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

Теперь устанавливается административная ответственность за уклонение от медицинского осмотра или медицинского обследования и самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также вводится штраф за нарушение закона “О защите населения от инфекционных болезней”. Размер штрафа – от 17 до 34 тысяч гривен.

Закон предусматривает следующие обязанности лиц, которые заболели инфекционными болезнями или являются бактерионосителями:

Лица, которые болеют инфекционными болезнями или являются бактерионосителями, обязаны:

принимать рекомендованные медицинскими работниками меры для предотвращения распространения инфекционных болезней;

выполнять требования и рекомендации медицинских работников о порядке и условиях лечения, соблюдать режим работы учреждений здравоохранения и научных учреждений, в которых они лечатся;

проходить в установленные сроки необходимые медицинские осмотры и обследования.

Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, – наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч (от 17 до 51 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.