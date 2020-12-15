Скандал с нынешним празднованием Нового года в Киеве начался еще задолго до собственно Нового года. Главной темой обсуждений, безусловно, стала шляпа на елке, которую решили установить на Софийской площади.

Однако, не шляпой единой – #Буквы решили поинтересоваться – сколько будет стоить киевлянам нынешнее празднование и кто его будет организовывать.

Начнем сразу с документов – там все самое интересное. Формат нынешнего празднования Нового года и Рождества утвержден распоряжением исполкома Киевского горсовета (КГГА) № 1860 от 27 ноября 2020 года “Об организационных мероприятиях, связанных с празднованием в Киеве Нового 2021 и Рождества Христова”, почитать которое можно на сайте КГГА. Этим же распоряжением определено, что размещение новогодних объектов в Киеве будет происходить в рамках проекта “ПАРАД КУЛЬТУР” (именно в таком написании). Почему именно “парад культур» – в распоряжении не объясняют.

Однако, определенные причины в этом, очевидно, есть, поскольку, как оказалось, по очень странному стечению обстоятельств знак “ПАРАД КУЛЬТУР” зарегистрирован под Добруцким Игорь Игоревич, о чем свидетельствует свидетельство на знак для товаров и услуг №186391, о чем есть соответствующая запись в базе Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент).

В чем была необходимость прописывать распоряжение о проведении празднования Нового года и Рождества именно под конкретных лиц – Департамент культуры КГГА пока никак не прокомментировал. Однако, именно из этих оснований, мотивируя необходимостью “защитить права интеллектуальной собственности”, в Департаменте культуры исполнительного органа Киевского городского совета провели закупку художественных услуг на 2 500 000 гривен за переговорной процедуре у одного участника. Этим участником является ООО “Глобал-Декор” (ЕГРПОУ 41008870). По данным сервиса YouControl, его владельцами являются Добруцкий Станислав Игоревич (на 99%) и Надежда Викторовна Тутенко (она же является руководителем).

Из открытых источников мы можем узнать, что первоначальным владельцем ООО “Глобар-Декор” был именно Игорь Игоревич Добруцкий, а первоначальным названием общества – “Главная елка страны”. Как видим, название изменилось, однако интересы остались.

Кстати, ООО “Глобал-Декор” не первый раз выигрывает тендеры, заказчиком которых является Департамент культуры Киевского горсовета. Например, в 2019 году это общество получило из городского бюджета Киева еще 400 000 гривен по результатам двух закупок. Стоит отметить, что из года в год схема работы не меняется – ООО “Глобал-Декор” “побеждает” в рамках процедуры закупки у одного участника – все через ту же защиту прав интеллектуальной собственности (наглядный пример того, насколько важно вовремя зарегистрировать права на какое-то словосочетание).

Однако, тесные и стабильные отношения господина Добруцкого с киевским бюджетом обеспечивает не только ООО “Глобал-Декор”. В общем, в тот или иной способ с ним связаны еще почти два десятка различных организаций, некоторые из которых также могут похвастаться большими успехами в закупках, проводимых Департаментом культуры Киевского горсовета. Например – Предприятие объединения граждан “Инициативы столичные” (ЕГРПОУ 39984367), которое за период 2016-2018 годов получило из городского бюджета Киева более 3 миллионов гривен.

Основателем ПОГ “Инициативы Столичные” со 100% долей является Общественная организация “Столичные инициативы” (нейминг, очевидно, не их сильная сторона). А одним из основателей ОО “Столичные инициативы” (ЕГРПОУ 26255482) является уже известный нам господин Игорь Добруцкий. Руководителем этой организации также является Надежда Викторовна Тутенко – руководитель ООО “Глобал-Декор”. Кроме успешного в бюджетных закупках предприятия, ОО “Столичные инициативы”, есть еще и организатором международного социально-этнокультурного проекта Folk Ukraine. Свою причастность к этому проекту не отрицает и сам господин Добруцкий, который недавно участвовал в пресс-конференции КГГА по поводу скандала с тем же шляпой – вместе с директором Департамента культуры КГГА, госпожой Дианой Поповой.

В оргкомитет проекта Folk Ukraine входит и уже известная нам Надежда Тутенко – директор ООО “Глобал-Декор” и ОО “Столичные инициативы”. Проект также не обошел своим вниманием организацию празднеств в Киеве – Folk Ukraine были организаторами таких мероприятий, как “Новый 2020”, “Фестиваль Святого Николая”, “Новый год на Софии”, “Новый год на Подоле”, и тому подобное. Если вернуться к скриншотов выше, то можно заметить, что по меньшей мере часть этих фестивалей оплачивалась также из городского бюджета Киева, а организовывал закупки все тот же Департамент культуры КГГА … Неплохая общественная инициатива, не так ли?

К слову, в разделе “Контакты” на сайте проекта Folk Ukraine получателем благотворительной помощи указана именно ОО “Столичные инициативы”.

Такая вот новогодняя сказка … Как интерпретировать эту историю, решать, как всегда, вам. Как и то, насколько этической есть вроде общественная деятельность за счет городского бюджета.