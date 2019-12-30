Салат "Оливье" - один из главных атрибутов стола для человека, родившегося в СССР, вместе с «Иронией судьбы» и мандаринками. При этом мало кто действительно знает, откуда взялся салат и что молочной колбаски там вообще не было.

#Буквы же вам предлагают подумать о здоровье и выбрать другие салаты для новогоднего стола.

Какой ты настоящий “Оливье”

Салат “Оливье”, в котором важно не уснуть в новогоднюю ночь лицом вниз, появился на свет в Москве, в трактире “Эрмитаж” на Трубной площади, где работал француз Люсьен Оливье.

Рецепт своего салата он держал в секрете, так что с его смертью рецепт считался утерянным. Но в 1904 повара как-то по отзывам вкушавших отреставрировали рецепт. По их подсчетам на салат были нужны следующие ингридиенты:

паюсная икра — ¼ фунта (115 грамм), два рябчика, телячий язык, раки отварные — 25 штук, соя кабуль — ½ банки, два свежих огурца, полфунта свежего салата, полбанки пикулей, каперсы — ¼ фунта и пять яиц, сваренных вкрутую. Для приготовления соуса требовался французский уксус, два яйца и оливковое масло.

Паюсная икра – это специально проваренная и прессованная икра, соя кабуль- пряный соус, привозимый из Англии, пикули – маленькие маринованные овощи.

То есть глобально в советском варианте от салата остались только яйца и маринованные огурцы, которые иногда заменяли каперсы. Рябчиков, телячий язык и икорку заменила молочная колбаса.

Так что выходит ели мы абсолютную подделку. И это еще один из поводов изменить вековой традиции. Тем более, в моде нынче ЗОЖ, а приличный салат должен готовиться не дольше 15 минут.

Нисуаз

Если уж вам очень хочется иметь что-то французское, то приготовьте салат Нисуаз. Нет, в своей истории он был не праздничной пищей, а едой прованских рыбаков. Но зато полезной и вкусной. Нынче же богатые люди не выглядят как старосветские помещики с брюхом, а вполне себе стройны. Так что долой майонез – привет листья салата.

Для приготовления салата вам понадобятся: тунец (консервированный или поджареный) – 1 банка (или 200гр), листья салатов (150 г), стручковая фасоль (100 гр), 8 помидорок чери, 4 яйца, оливки (10 шт), зубчик чеснока. А также 2 чайных ложки винного уксуса, чайная ложка горчицы и 4 столовых ложки оливкового масла для заправки. Перец и соль добавьте в нее по вкусу.

Отварите сручковую фасоль и яйца, пожарьте тунец (если хотите побогаче вкус) или просто возьмите консервированный, помидорки и листья салата помойте. В большую тарелку или салатницу выложите листья салата, стручковую фасоль, оливки, яйца, помидоры и тунец и полейте сверху заправкой. Все, салат готов!

Салат с уткой, фетой и вишней

Если вам важно быть сытым уже салатом, то приготовьте салат с уткой.

Для это вам понадобятся 2 утиные грудки, 250 грамм вишни (мороженной), зелень

(150 г), сыр фета (150 г). Для соуса возьмите столовую ложку бальзамического уксуса, столовою ложку оливкового масла и по щепотке перца и соли.

Чтобы приготовить салат предварительно замаринуйте на пару часов утку в вине, соли и перце, так она будет мягче. И розморозте вишни, слейте с них лишнюю жидкость. Потом разогрейте духовку, выложите птицу на противень и выпекайте минут 15. Остывшее мясо нарежьте кусочками. Теперь возьмите большой салатник и смешайте в нем салат, вишню и фету. Заправьте салат маслом и бальзамиком, и подавайте. Если сильно хочется, можете поджарить 100 грамм греческих орехов или фисташек. И украсить салат.

Теплый салат с уткой и апельсинами



Утка – вообще отличная салатная птица. Так что предложим вам еще один вариант. Хотя курица тоже здесь может смотреться неплохо.

Ингредиенты: 1 средняя утиная грудка (она же может быть куриной), 70-80 г рукколы или салатной смеси с рукколой, 2 средних апельсина, 1 небольшой фенхель, 1-2 маленькие луковицы шалот, 1 столовая ложка портвейна, 1 чайная ложка сока лимона, 1 столовая ложка оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Утку, как и в предыдущем рецепте, нужно поджарить. Можете просто в духовке, можете сначала пару минут ее обжарить на сковородке, а потом поставить на 10 минут в духовку на 170 °С. Пока утка жарится и стынет, разрежьте фенхель пополам и тонко нашинкуйте. Смешайте с вымытой рукколой. Апельсины очистите, разделите на дольки и снимите тонкую кожицу. Вымытую и обсушенную рукколу смешайте с фенхелем и разложите по тарелкам или в салатник. Апельсины очистить, разъедините на дольки и отложите.

Теперь вам следует выжать сок из второго апельсина или его половины, добавить мелко нарезанный шалот, портвейн, оливковое масло, соль и перец, перемешать.

Утку порезать тонкими ломтиками. Выложить сверху на рукколу и фенхель. Полить 2 ложками заправки. Добавить апельсины. Полить оставшейся заправкой. Подавайте к столу немедленно!

Салат с креветками и авокадо

Хотите получить на Новый год коктейль из мононенасыщенных жиров, кальция, магния, железа, йода и витаминов А, В и С, тогда хватайте следующий рецепт.

Вам понадобятся: рукола (200 г), сыр пармезан тёртый (30 г), креветки (20 шт.), болгарский перец (1 шт.) яйцо (1 шт.), авокадо (1 шт.), кунжут (20 г), лук (красный, половинка) , оливковое масло (50 мл), соль (щепотка), перец (щепотка).

Креветки посолите, поперчите по вкусу и обжарьте на оливковом масле. Потом обжарьте нарезанный болгарский перец и лук. Отварите яйцо. На тарелку выложите рукколу, нарежьте дольками авокадо и яйцо, посыпьте тертым сыром. Теперь добавьте горячие креветки с перцем и луком. Заправьте оливковым маслом и посыпьте кунжутом.

Радуйте гостей!

Салат из курицы, манго и авокадо от Гордона Рамзи

Этот салат не относится к подвиду бюджетных, но у вас ведь Новый год. Побалуйте себя. Автор салата британский шеф-повар Гордон Рамзи, чьи рестораны имеют 16 звезд Мишлен.

Ингредиенты: 2 средних спелых манго, 2 спелых авокадо,

1 лимон, 300-350 грамм копченой куриной грудки, 200 грамм листьев салата или рукколы, 2 столовые ложки кедровых орешков. Для заправки также возьмите 2-3 ложки апельсинового и лимонного сока, 4 столовые ложки оливкового масла, черный перец и морскую соль, 1 ст.л. цельнозерновой горчицы.

Очистите манго и отделите мякоть от косточки, разрезав ее на ломтики. Авокадо нарежьте кубиками. Курицу – тонкими ломтиками. Добавьте вымытую и высушенную зелень. Ингредиенты для заправки положите миску и взбейте. Полейте салат. А сверху украсьте горсткой жареных кедровых орешек.

Салат с хурмой и хамоном

Хотите иметь на столе праздник вкуса и множество витаминов, особенно А, С и В; а также микроэлементы : йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний, тогда готовьте этот салат.

Ингредиенты: хурма сорта шарон (1шт.), руккола (100г), хамон (100г.), сыр бри (100г), кедровые орешки (50г), соль, перец по вкусу. Бальзамический крем и оливковое масло для заправки.

Приготовление салат займет у вас минимум времени. Ведь вам нужно всего лишь помыть рукколу, высушить и выложить на блюдо. С хурмы снять кожуру. Произвольно нарезать фрукт, хамон и сыр. Выложить на блюдо. Посыпать сверху кедровыми орешками и полить бальзамическим кремом.

Салат с картофелем, маслинами, авокадо и вялеными томатами

Для тех, кто на посту до Рождества и не ест мяса, предлагаем этот сытный салат.

Ингредиенты: авокадо (1 шт), картофель (1 шт), лимон (1 шт), маслины без косточек (10 штук), листья любого салата ( 50г), луковица шалота (1 шт), вяленые помидоры в масле (5шт.), белый винный уксус (1 ст. л.)

Для заправки возьмите 4 столовые ложки оливкового масла, можете добавить масло от вяленых помидоров, 2 чайные ложки йогурта, чайную ложку горчицы, по щепотке соли и перца.

Для приготовления салат отварите картофель в мундире, остудите и порубите дольками. Также нарежьте авокадо и помидоры.

На блюдо выложите помытую зелень и авокадо, сбрызнув их лимонным соком. Потом добавьте картофель, маслины и помидоры. Лук порезать полукольцами и залить уксусом, чтобы минут 10 промариновался. Из йогурта, горчицы, оливкового масла, лимонного сока, соли и перца приготовьте заправку. Теперь выложите на салат лук и полейте.

Салат с пряной сливой, рукколой, сыром рокфор и орехами

Этот салат бенефис для тех хозяек, кто жаркими августовскими вечерами, не ленился и мариновал сливы. Если же вы не королева консерваций, то просто отправляйтесь на рынок или в маркет.

Из ингредиентов вам понадобятся большой пучок рукколы, слива венгерка грамм 300-400, разделенная напополам, без косточек. 50-70 граммов сыра и горсть кедровых орехов.

Если вы под Новый год найдете свежую сливу, то ее нужно замариновать в роме на 5 минут, добавить столовую ложку сахара, потом на сковородку. Также добавьте туда ложку сливочного масла. Сливу подтушить минут 5. Если у вас слива маринованная, тогда просто достаньте из банки и отделите ее от косточки. Теперь помойте рукколу, высыпте в неё тёплую сливу и добавьте сыр – можно дорблю кусочками, можно гранподано тонкими слайсами. Сверху горсть орехов.

Для поливки используйте немного оливкового масла и бальзамического соуса.

Лайфхак: если не найдете сливу, купите грушу. Нарежьте слайсами и карамелизируйте на сковородке пару минут.

Салат из печени трески, маринованных огурцов и авокадо

Еще один салат из серии быстро и сытно мы взяли у блогера Евы Даррен.

Ингредиенты: Печень трески (банка), авокадо (1шт), корнишоны (450г.), зеленый лук (2пера), черный молотый перец (щедро), соль по вкусу, лимонный сок (чайная ложка).

Авокадо очистить и нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Печень трески и корнишоны измельчить как авокадо. Соединить все ингредиенты, добавить измельченный лук и приправить. Заправить оливковым маслом или маслом от трески.

Гречневый салат с клюквой и авокадо



Да, мы знаем гречка вряд ли у вас ассоциируется с новогодним столом. Но вдруг вы рискнете удивить гостей. Ведь это будет самый неожиданный салат года.

Для салата вам понадобятся: стакан гречки, пучок рукколы, 2 стакана сушеной клюквы, 1 авокадо, 1 зеленое яблоко, 2 зубчика чеснока, 5 столовых ложек лимонного сока, горсть тыквенных семян и щепотка соли.

Гречку отварите. Нарежьте авокадо и яблоко тонкими слайсами. Смешайте остывшую гречку с рукколой и клюквой.

Для заправки смешайте сок лимона, горчицу, мелко нарезанный чеснок и соль.

Добавьте в гречку приготовленную заправку, сверху выложите дольки яблока и авокадо. Перед подачей посыпьте тыквенными семечками.