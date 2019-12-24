За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, заняв 78-е место из 140. Американское издание U.S. News & World Report включило Украину в рейтинг лучших стран мира, присвоив 65-е место из 80.

#Буквы рассказывают, как описывают туристическую Украину в мировых СМИ и что о нашей стране пишут представители англоязычной блогосферы.

Поток туристов в страну исчисляется миллионами – в 2018 году Украину посетило более 14 млн иностранцев. В 2019-м эта цифра может быть выше – в том числе благодаря выходу сериала “Чернобыль”, который стал магнитом для десятков тысяч туристов. Планируя поездку, путешественники обращают внимание не только на рейтинги – им, кроме культурно-развлекательной программы, важны безопасность, доступность, коммуникация и гастрономия.

Безопасность: ехать можно, если осторожно

В связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины страна рисковала потерять значительную часть туристического потока. Сегодня и СМИ, и блогеры-путешественники едины во мнении: в Украине, за исключением восточных регионов, безопасно.

“Украина – безопасное европейское направление, при условии, что вы не станете рисковать и ехать в зону военных действий, на которую приходится крошечная часть территории страны, – пишет Lonely Planet. – Не поддавайтесь искушению посетить Донецк – будучи иностранцем, вас могут похитить или обвинить в шпионаже. Кроме того, вам понадобится специальное разрешение для посещения районов вблизи “линии соприкосновения” между украинскими и российскими силами”.

Среди рекомендаций по безопасности, которые авторы гайда дают читателям, – тщательно следить за своим кошельком и вещами, особенно в общественном транспорте и в людных местах, не хранить все деньги в одном месте, замыкать дверь купе в ночных поездах и пользоваться кредитками только в безопасных точках.

В колонке на mywanderlust.pl польская путешественница Ками рассказывает: “Да, в Украине война. Восточная часть страны – зона, где лучше не появляться. Прислушайтесь к здравому смыслу и зайдите на сайт Министерства иностранных дел – наверняка там об этом предупредят. Украина – огромная страна, одна из крупнейших в Европе, и если вы планируете поехать в Киев или на запад, вам не о чем беспокоиться. Мне не страшно прогуливаться в вечернее время в Украине, люди всегда помогут найти дорогу в нужное место. Украина действительно нормальная страна, только, возможно, с большими проблемами, чем где-либо еще”.

Тревел-журналист independent.co.uk Саймон Келдер рекомендует всегда носить с собой паспорт и выучить местные слова или кириллический алфавит.

Автор также предостерегает посещать места, связанные с военными действиями: “Я побывал в украинской столице несколько раз – это красивый, интересный и дружелюбный город. Посещение Киева должно быть безопасным, но после российской аннексии Крыма в 2014 году и продолжающегося конфликта на востоке Украины Министерство иностранных дел предостерегает от поездок в эти части страны”.

Расходы и коммуникация

Доступность – один из главных месседжей в отчетах путешественников о поездке в Украину. По данным Budget Your Trip среднесуточная сумма, необходимая для пребывания в стране, составляет 31 доллар.

“Это относительно дешевая страна, но есть и хитрости, которые помогут вам еще больше снизить расходы”, – отмечают авторы ресурса.

По их наблюдениям, цены за пределами столицы значительно ниже, а местные рестораны с блюдами украинской кухни почти всегда окажутся дешевле, чем международные рестораны или сети.

На YouTube-канале Gabriel Traveler Габриеля Морреса, путешественника и писателя из США, можно найти видео “Дорого ли в Киеве? Там супердешево!” с описанием цен на расходы в столице. Апартаменты в самом центре автор книги “Gabe’s Guide to Budget Travel” арендовал за 30 долларов в сутки, делился местами, где можно найти кофе за 0,5 доллара и пообедать в ресторане за менее чем 10 долларов.

По данным numbeo.com, стоимость жизни в Украине на 54,78 % ниже, чем в США – это цифра без учета аренды. Если проанализировать средние данные по всем городам, стоимость аренды в Украине окажется на 73,81 % ниже, чем в США.

В противовес восторгу от низких цен путешественники часто жалуются на таксистов и продавцов, которые не знают английский и при первом удобном случае заставляют переплатить.

Блогер и этническая украинка Алина Маклеод рассказывает, где в Украине можно обойтись знанием английского, а где – лучше выучить несколько местных фраз: “Английский менее распространен среди населения – люди, скорее, имеют начальный уровень владения языком. Если планируете путешествие центральными регионами с развитой туристической инфраструктурой, сможете найти англоговорящих людей. Если же ваша цель – поездка в глубинку – потратьте время на изучение базовых слов и фраз”.

Еда: борщ наш

Деруны, котлета по-киевски, голубцы, вареники, сало, холодец, налистники, зразы, капустник и, конечно же, борщ – это стандартный набор гастрономических рекомендаций для путешественников в Украину. Недавно на тему последнего BBC Travel сделал отдельный материал.

Не обошлось без политики: обозреватель Эндрю Эванс описал случай, когда российский МИД в официальном Twitter опубликовал пост о борще: “Вневременная классика. Борщ — одно из самых знаменитых и любимых русских блюд, символ традиционной кухни”. На это заявление украинская блогосфера ответила с юмором: “Вам мало Крыма – забирайте еще и борщ”. В итоге мини-расследования на тему “Чей борщ?” издание пришло к выводу – украинский.

Для многих путешественников Украина стала центром гастрономической культуры, это подтверждает и Каролина Эден в статье для National Geographic Traveller: “В Украине восхитительная кулинарная культура, и благодаря креативным ресторанам, оживленным барам и продовольственным рынкам, изучение ее крупных городов – лучший способ освоить гастрономию страны. Во Львове найдите исторические кофейни и пивоварни; в портовом городе Одессе полакомьтесь морепродуктами из Черного моря – анчоусами и мидиями; а в столице попробуйте блюда от лучших шеф-поваров, ощутите атмосферу крытого Бессарабского рынка”.

В топе блюд автора – не новые в рейтинге путешественников борщ и вареники, а также форшмак.

Отдельная ода посвящена салу, которое, по мнению контрибьютора, является идеальным “партнером” для водки, соленых огурцов и ржаного хлеба.

Впечатлениями от дегустации украинских блюд делятся и звезды.

Так, во время визита в октябре в Украину ирландский боец смешанных боевых искусств Коннор Макгрегор, попробовав котлету по-киевски, опубликовал фото в Instagram с подписью: “Вкусно!”

Проанализировав информацию в англоязычной медиасреде за последний год, подытожим: иностранные СМИ и блогеры подают Украину как интересное направление для поездки.