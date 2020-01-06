Для кого-то существование Бога – исторический факт. Для других – смутный рисунок пальцем по запотевшему стеклу. Важно видеть в себе эту естественную потребность определять ориентиры, стремиться к ним и одновременно не бояться подвергать их испытанию разумом. И давать себе разрешение сделать что-то хорошее, даже когда кажется, что это потребует больше сил, чем есть.

Однажды великий основатель психоанализа Зигмунд Фрейд задумался, как и почему человек выстраивает свои отношения с Богом. Задача, вообще говоря, непомерная, потому что словом «бог» можно обозначить что угодно. Например, глиняную статую. Или всю Вселенную. Фрейд попытался уйти от определения, кем или чем является Бог. Во-первых, он и сам был человеком верующим. Во-вторых, его научный интерес был направлен не на образы, которыми мозг описывает непостижимое, а на то, как именно он эти образы создает.

Так появилось несколько работ. Самая известная из них – «Будущее одной иллюзии». В этой книге психиатр и философ смотрит на историю развития человечества. На каждом новом шагу человечество сталкивается с чем-то непостижимым. В основном – страшным, но иногда – ужасным. Чтобы противостоять собственной беспомощности, – утверждал Фрейд, – люди выдумали себе защитные силы, главной из которых стал Бог. Образы менялись – защита оставалась.

Кто же брался за основу этого всесильного образа? Отец, – считал Фрейд. Между нами говоря, он был ужасно антифеминистичен. Отец хороший, мудрый, богатый – бог добрый, благодатный. Отец злобный, жестокий, бедный – бог карающий, суровый, справедливый до иголок под ногти.

Вообще говоря, не так уж он был и неправ. Секрет в том, что, развиваясь, человек повторяет все стадии истории. Или история вида медленно проходит все стадии взросления и гибели живого существа? Этого мы не знаем.

Однажды великий ученик Фрейда Карл Юнг задумался, отчего это его учитель так не любит религию. И пришел к выводу, что напрасно. Фрейд считает, что никакого бога не существует, а отношения человек строит с природой и отцом? Ну и ладно. Какая разница, если все равно есть отношения. Работа по исцелению души не имеет ничего общего с тыканьем палочкой в реальность.

И ведь тоже был прав. Человеческому мозгу безразлично, в каком из миров происходило событие или действие. Важно одно: он его пережил. Раз помнит – значит, было на самом деле. То есть Юнг считал, что это Бог подсказывает человеку идеи и моральные установки. А человек как умеет, так и реагирует. Ну и, естественно, первый, через кого эти установки придут, – отец. По правде говоря, Юнг тоже не был феминистичен – время было такое. Это нам повезло, что сейчас легко и просто говорить о роли каждого родителя, потому что так оно и есть: оба воспитывают и оба формируют образ защитника, учителя и того, кому можно доверять. Образ любви.

Если присмотреться, нетрудно заметить, что оба ученых приходят к одному и тому же. Вера занимает особое место в формировании личности человека. А первый ее образ приходит с родителями.

Так и есть. Младенец абсолютно беспомощен. И это продлится долго. Только от родителей зависит, насколько добр или страшен будет его мир. Лица, склонившиеся над колыбелью, принесут улыбку и тепло или… Или не принесут. Первая боль – тоже от них, раздраженных или испуганных опасной выходкой малыша. Первые подарки, заслуженные и нет, – тоже из их рук. И это будет первым, что человек запомнит. Старость сотрет знания и навыки, а детская память вернется и станет еще ярче.

Такая на родителях огромная ответственность. Когда-нибудь они сойдут с пьедестала, чтобы предоставить взрослого человека самому себе. Но его восприятие всего, над чем он не властен, останется таким, как создали родители.

Что же дает вера? О, это обоюдоострое оружие!

В неумелых руках, а точнее, мозгах, она может стать ступором, мешающим развитию. Лучшим аргументом в пользу безответственности. Сильнейшим мотиватором искать «царя», который все порешает и в то же время будет во всем виноват. Такая вера основана на страхе.

Но есть и другая сторона. Основанная на любви вера укрепляет свободную волю и учит сотрудничеству с обстоятельствами. Открывает дверь надежде, без которой мир превращается в пустыню. Показывает величие зрелой личности. Дает успокоение в стрессе. Делает сильнее, потому что любовь можно не только поглощать, но и передавать.

Любовь – единственное наше оружие против безысходности этого мира. Иногда мы не можем и не должны делать для ближних ничего другого, кроме как быть рядом и любить. Иногда нам самим не нужно ничего другого. И, как ни странно, если родители не сумели дать нам свою защищающую любовь, вера может восполнить этот пробел.

Для кого-то существование Бога – исторический факт. Для других – смутный рисунок пальцем по запотевшему стеклу. Важно видеть в себе эту естественную потребность определять ориентиры, стремиться к ним и одновременно не бояться подвергать их испытанию разумом. И давать себе разрешение сделать что-то хорошее, даже когда кажется, что это потребует больше сил, чем есть.