Свое рекордное доверия и рекордную поддержку президент Зеленский мог использовать для демонтажа олигархической системы. Опираясь на украинцев, чьим народным президентом он якобы стал. Вместо этого он решил сыграть более привычное для себя амплуа – стать частью олигархической подтанцовки.

За несколько месяцев до выборов президента тогда еще кандидат Владимир Зеленский записал обращение о том, что старая политическая элита прогнила и только новые лица, никогда не участвовавшие в политике, смогут спасти страну.

“Новые лица” стали настоящей мантрой президентской кампании Зеленского, а потом – и предвыборной кампанией его партии “Слуга народа”. Список СН впитал в себя свадебных фотографов, ватников, антикоррупционных активистов и случайных приспособленцев всех мастей исключительно по одному критерию – неучастия в формальной политике. Украинцы активно поддерживали партию без каких-либо идеологических основ, зато очень характерно отражающую одну из наших национальных черт – хорошо пристроиться.

Когда Владимир Зеленский говорил о своей новизне, он конечно кривил душой. Владимир Зеленский не никогда не был человеком вне политики. В какой-то мере можно сказать, что нынешний президент имплементирован в украинскую политику много лет. Просто аффилированность эта была своеобразной. Владимир Зеленский всегда был частью власти. Власти намного большей, чем сумма власти премьеров и парламентов. Власти олигархов. Трудясь в поте лица на олигархических телеканалах, таких как “Интер” и 1+1 Зеленский выполнял очень ответственную задачу по дирижированию человеческих душ в пользу интересов реальных власть предержащих.

Мегапопулярное юмористическое шоу “95 квартал” всегда имело прекрасные рейтинги. И весьма широкою свободу творчества. До тех границ, пока это творчество поддерживало и укрепляло позиции собственников каналов в рамках их договоренности с текущей властной группой. По заданию реальных хозяев Украины “95 квартал” представлял зрителям удобоваримый субстрат из необходимых манипуляций. Авторы студии всегда говорили о том, что у них нет никаких стопов и поворотов. До тех пор, пока сама траектория движения совпадала с тем, какую политическую реальность выстраивали в стране ее реальные собственники.

Зеленский обрушал рейтинги политиков, которые мешали олигархическим интересам. И мягко поддерживал тех, которые относились к этим интересам с пониманием. В его шоу мешающий Коломойскому Порошенко мог быть представлен как беспомощный человек. Тогда как Янукович, с которым олигархи предпочитали дружить – таким себе простым рубаха-парнем из народа.

В моменты противостояния Ющенко с Юлией Тимошенко, на фигуре которой в определенные моменты сходился олигархический консенсус – третий президент Украины показывался ни на что не влияющим пасечником, безрезультатно противостоящим харизматичной и способной главе правительства. Если в планы отдельных олигархических групп входила поддержка пророссийских политсил – студия “95 Квартал” отвечала дискредитации политики национальной памяти. Примеров этому ни счесть.

Нельзя сказать, что украинская политика, даже после Революции Достоинства, когда-либо была свободна от брака с олигархическими кланами. Однако всегда, и в особенности в период 2014-2019, это был брак по расчету. Припоминаю свой разговор 2015 года с одним крайне влиятельным политиком, всегда выступавшем за интеграцию в НАТО с ЕС. На мои претензии о том, что в Раде принимаются лоббистские законы в пользу тех или иных групп, в особенности законы выгодные Ахметову, он ответил мне примерно следующее: “Ахметов – это треть экономики Украину. Если ты дашь мне рецепт как его обойти, все сразу прекратиться. А также дай нам совет как выигрывать выборы без телеканалов”.

В одном из романов шотландского писателя Иэна Бэнкса (кажется это была “Осиная фабрика”) была приведена хорошая метафора общества как подвешенной над пропастью группы людей, удерживаемых от падения только тем, что каждый удерживал другого за мужские причиндал: висеть – больно, отпустить – страшно. Эта метафора хорошо отражала всю суть взаимодействия олигархов и политиков в Украине. Политики в Украине использовали ресурсы олигархов для продвижения своей политической повестки. Олигархические группы в парламенте поддерживали необходимые для государства законы в сфере национальной безопасности, внешней политики, либо даже необходимые реформы, получая взамен льготы и господдержку для своих отраслей или предприятий.

Однако в логике политиков вопрос государства и его приоритетов всегда был основным. И если для поддержания финансовой стабильности было необходимо национализировать “Приватбанк”, либо принять прогрессивный закон о рынке энергетики – на песню олигархов наступали не без труда, но решительно. Уникальное окно возможностей, которое открылось перед Украиной после 2014 – в том числе окно возможностей по сближению с Западом вследствие российской агрессией использовалось максимально. Государство усилилось настолько, что эта начало медленно, но верно, мешать олигархическому клубу доить Украину с привычной интенсивностью.

Президентские выборы 2019 стали не полем битвы Зеленского с Порошенко, а полем битвы олигархов с государством. Зеленский в этой битве выступил просто инструментом олигархического реванша. Кандидатура была подобрана идеально – слабый, несубъектный и несведущий в политике человек, всю жизнь привыкший отрабатывать заказанные на корпоративах номера.

Какое-то время Зеленскому дали поиграть в президента. Дали даже назначить кабинет министров, продолживший курс на сближение с Западом и нечувствительный к настойчивым просьбам Игоря Валерьевича, Дмитрия Васильевича, Рината Леонидовича и прочих уважаемых господ. Однако как только олигархический клуб понял, что мальчик и правда возомнил себя королем – медовый месяц сразу же закончился. Путем сливов, компроматов, скандалов, через манипуляции окружением, Зеленскому резко дали понять, что актера на роль президента взрослые дяди нанимали вовсе не для того, чтобы он и вправду решил что он здесь теперь главный.

Безусловно, сам президент продолжает ощущать себя главой государства, раздуваться от ощущения собственного величия, подкрепляемым заявлениями разного рода лизоблюдов на службе у настоящих бенефициаров президентства. Конечно, пока что Зеленского не вызывают на ковер перед собраниями патрициев. Им манипулируют.

Однако факт остается фактом – в стране сформирован настоящий Кабинет министров олигархического баланса и олигархического реванша. Во второй раз в истории Украины олигархи залезли в само тело исполнительной власти. Присутствуя там в виде своих аватаров собственных топ-менеджеров и проверенных хозяйственников второго эшелона команды Януковича, которые уже успели один раз довести страну до ручки. И конечно же это реванш.

И Антимайдан – в том смысле, что со вчерашнего дня Украина снова стала лицом к прошлому, и пятой точкой к будущему. Это и капитуляция. Поскольку даже тезисы, разосланные депутатам от “Слуги народа” особо подчеркивали – мы не приемлем над собой диктата Запада. А сам президент в своем спиче отдельно проехался по представителям Западных стран в набсоветах Госкомпаний. Отличие которых от сословия крепких хозяйственников всегда состояло в том, что они не давали уважаемым господам вымывать госпотоки в пользу очередной компании “Рога и копыта”. Отныне мы идем другим путем. И путь этот тоже нам понятен – как всегда в истории этот путь от Запада на Восток. К России, которая всегда готова поделиться с украинским олигархатом крошками с барского стола в обмен на украинский суверенитет.

Свое рекордное доверия и рекордную поддержку президент Зеленский мог использовать для демонтажа олигархической системы. Опираясь на украинцев, чьим народным президентом он якобы стал. Вместо этого он решил сыграть более привычное для себя амплуа – стать частью олигархической подтанцовки. Не понимаю, что тем самым собственноручно ограничил собственную власть. Выбрал судьбу одноразового президента. Которые выполнив свою задачу с чистой совестью может быть отправлен теми же олигархами в мусорную корзину – на свалку истории, в компанию прочих тысяч использованных одноразовых изделий.