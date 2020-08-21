За фасадом яркой инстаграм-жизни Зеленского, как и за каждым фоновым шумом, скрывается зияющая пустота. Пустота в компетентности, пустота в понимании национальных интересов, пустота в выработке стратегического курса нашего государства.

В последние несколько дней график президента Украины Владимира Зеленского был перегружен. В Запорожской области президент успел выступить на агитационном митинге его партии перед местными выборами – национальная символика на трибуне была скромно заменена на набившую оскомину эмблему “Зе-команда”. В Херсонской – поработать почтальоном, лично доставив письма в одно из сел. Слава Богу, что в этом каскаде жизненно важных для страны мероприятий у президента нашлось время на селфи с недостроенным мостом и на поездку на Хортицу, где на распростертой ладони Зеленского козаком был разрублен… зеленый огурец! Наблюдатели углядели в этом мероприятии неоднозначный символизм на фоне падающих рейтингов президента и его приснопамятного номера с роялем.

При этом, президент Зеленский, занятый подбором красивого ракурса для селфи и уничтожением ни в чем неповинных корнеплодов, пропустил разворачивающийся в Украине беспрецедентный кризис в сфере нацбезопасности.

Попавшая в прессу информация о срыве спецоперации по захвату 33 российских наемников, причастных в том числе к уничтожению малазийского Боинга над Донбассом и украинских военных бортов, в том числе Ил-76 под Луганском – история с далекоидущими последствиями, способная подорвать не просто стабильность внутри государства, но и нанести нашей стране международный ущерб. Ведь в поимке виновных в уничтожении гражданского самолета заинтересовано прежде всего международное правосудие. И, исходя из личного опыта, могу отметить, что проведение подобных по масштабу спецопераций редко бывает секретом от наших партнеров по западной антипутинской коалиции. И редко проходит без координации с ними.

Сразу же расставлю точки над “і” – информация о том, что спецоперация военной разведки и СБУ была сорвана руками главы офиса президента Ермака и пророссийски настроенного замсекретаря СНБО Руслана Демченко подтверждается слишком большим количеством источников, что не дает обществу права ее игнорировать.

Офис президента отреагировал на кризис с присущей «грацией» – обеспечив печать молчания на олигархических каналах в попытках скрыть скандал. Кроме того, в публичное пампасы был выпущен советник Ермака, автор мощнейшего мема о “многоходовом комбинаторе” и толкователь снов неофициального вице-президента страны господин Подоляк. Смысл графомании Подоляка свелся к простому тезису: прозвучавшие из уст журналистов обвинения – это российская спецоперация по очернению президента, а все участвующие в ней персоны – люди со “специальным уровнем интеллекта”.

Количество специальных российских операций против Зеленского в последний год и правда зашкаливает. Пока президент катается по регионам и делает селфи кто-то его рукой подписывает включение в минскую переговорную группу Витольда Фокина – милого дедушки, еще недавно заявлявшего что россияне правильно аннексировали Крым – ведь иначе бы там появились американцы. Какой-то агент Кремля подменяет собой президента в выступлениях, портя имидж патриота-Зеленского лексиконом про “какая разница” и “ту сторону”. Агенты Кремля впихивают в донбасский процесс Сивохо, пытаются организовать прямые переговоры Украины с марионеточными администрациями окупантов, заламывают президентские руки, заставляя его отдать России главного обвиняемого в деле Боинга Цемаха. Создается впечатление, что президент Украины изолирован агентами Кремля в каком-то бункере и вместо него по Украине колесит какой-то самозванец!

Между тем, ситуация не представляется смешной, даже если ее главный участник – в прошлом преуспевающий комик. Самоочевидно, что Владимир Зеленский до сих пор не понимает ничего в своих должностных обязанностях. Президент и его окружение живет в режиме романа “Страх и отвращение в Лас-Вегасе”. В запасе президентской команды всегда есть два пакетика селфи, семьдесят пять ампул гневного мурчания, пять коробокмэмов, солонка наполовину наполненная пространными обещаниями и целое море разноцветных депутатов, способных назвать черное – белым, а белое – черным и ящик разгоняющих фейки ботов. Только к процессу управления государством это не имеет никакого отношения.

Президент Украины занимается чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей – в которые входит прежде всего формирование государственной стратегии в сферах международной политики и национальной безопасности.

Зеленский никак не может понять, что его первоочередная задача – не продуцировать контент для соцсетей, а заниматься рутинной и скрупулёзной работой. Основанной на взаимодействии с институтами государства. Полномочия и институты – всего лишь инструменты в руках политического руководства.

Спецслужбы, дипломатия, СНБО, вооруженные силы – это набор рычагов, которыми должен уметь пользоваться президент для достижения национальных интересов государства.

Именно поэтому в странах развитой демократии решения о том, каким образом гармонично использовать разные инструменты принимаются на базе формализованного коллегиального органа. В нашем случае, любые решения в сфере нацбезопасности должны приниматься на базе ситуационного центра СНБО. Конечно, каждый орган государства – будь то МИД, либо разведка, всегда действуют в границах собственных компетенций. Спецслужбы всегда тянут одеяло на себя – ведь сама философия их мировосприятия рассматривает мир в качестве глобального поля для оперативной игры. Дипломаты всегда выступают в пику спецслужбам, так как их хлеб – это переговорный процесс. Армия видит мир в качестве полигона.

И только политический лидер, исходя из представленных аргументов и четкого понимания национального интереса может как дирижёр гармонизировать эти голоса в единый хор.

Кроме того, в демократических странах действуют механизмы гражданского и парламентского контроля. Потому что демократия – суть народовластие. И парламент и общество всегда должны иметь возможность надзора над решениями лидеров и спецслужб – для того, чтобы пресечь возможные злоупотребления в этих закрытых сообществах.

И если единственный мотив срыва нашей спецоперации по поимке врагов Украины состоял только в том, что Ермак был обеспокоен своими отношениями с Дмитрием Козаком, встает вопрос о том, кто он такой. Почему главклерк президентского офиса, не несущий политической ответственности за свои решения, не подпадающий под надзор парламента, принимает какие-либо решения в сфере национальной безопасности. Одновременно это и вопрос о том, кто по-настоящему руководит страной в то время, как президент размахивает селфи-палкой на разных объектах строительства.

За фасадом яркой инстаграм-жизни Зеленского, как и за каждым фоновым шумом, скрывается зияющая пустота. Пустота в компетентности, пустота в понимании национальных интересов, пустота в выработке стратегического курса нашего государства. Эта пустота и правда очень удачное пространство для проведения российских “активок”. Только источник этих спецопераций, кажется, следует искать не в рядах журналистов, а поближе к четвертому этажу здания по улице Банковая.