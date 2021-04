Так ось, як авторка подкасту про етикет, я маю дещо сказати на цю тему, бо лусну. Але перед тим скажу, що хочу спрямувати розмову в річище “не що вона нап’ялила”, а, радше, в річище протоколу офіційних делегацій, правил етикету та символізму у системі моди.

Коли з’являється чарівне слово “офіційний”, то на горизонті одразу майорить “протокол”. Мав би, принаймні.

Отже, що таке, цей таємничий протокол? Діана Матер, богиня у світі протоколу, визначає його просто: перелік культурно обумовлених правил етикету, що склалися історично, які регламентують і регулюють взаємини на офіційному рівні.

Протокол регламентує, що казати, де стояти, що одягати і як що їсти. І він не має нічого спільного з тим огламуреним пафосним “мізинчиковим” етикетом, який нам намагаються продати останнім часом, if you know what I mean. Протокол та етикет – це про повагу, гідність та вимогливість до себе.

Наче все ясно: є правила, їх слід дотримуватися, і буде нам усім щастя. Але не тут то було. Щоб дотримуватися протоколу та етикету, його потрібно знати або найняти протоколіста (наголошую, не стиліста, а саме протоколіста), який би пояснив загальне культурне тло і в якому напрямі рухатися.

Етикет, протокол та й, зрештою, мода – не про жакети й сукні у вакуумі. Вони мають різне значення у різних системах. Так, як світлофор посеред лісу вам не скаже нічого (окрім, як те, що остання чарка була зайвою), так і якась абстрактна сукня десь в абстрактному середовищі не означає нічого.

Коли наша делегація їде до дуже сучасної, емансипованої й навіть трохи революційної першої леді Франції, то вона б мала одразу на це зважити та бути готовою, що пані Макрон буде вбрана, як завжди, – яскраво і сміливо. Тож нудний беж, який говорить, що “ми боялися помилитися, а беж – то безпечна тиха гавань, тому я в бежевій сукні” – не найкращий варіант, але не промах і не помилка. Просто втрачена нагода – вкотре, зауважу, – нашої першої леді, красивої молодої жінки, сказати, хто вона така, окрім того, що красива і молода. І сполохана, додам пошепки.

А ось ще про білі кросівки нашої першої леді у Версалі. Я бачила тисячі кросівок у Луврі, пару босих ніг, пару ботфортів, сотні мартінсів і ще безліч іншого взуття. То в чому проблема? А проблема в тому, що все це були ноги не офіційних делегатів під час офіційних візитів державного рівня. Протоколіст би легко запобіг цій халепі: якби перша леді наполягала, що хоче взути кроси, бо їй ноги відвалюються від просто туфель, то він би порадив не білі й не брендовані так крикливо. І все. Було б не так трагічно.

Якби версальський лук нашої першої леді перенести на вулиці Парижа, чи до кав’ярні, чи до аеропорту, то це вже буде зовсім інша канва, із зовсім іншою історією та посилом. А ми маємо приблизно такий месидж: я знаю, що музей великий і треба буде багато ходити, тому я дбаю про свій комфорт на першому місці, і це нічого, що пані кураторка поруч стоїть у туфлях та офіційному вбранні, хай мучиться. До речі, верхній одяг (а тренч – це таки він)у приміщенні може не знімати лише королева та члени королівської родини.

І тепер про окуляри в декольте. Я довго добирала слова до костюму з баскою (найневдаліший костюм для офіційних зустрічей, який підкреслює жіночість там, де натомість треба було б підкреслити свою фаховість – і костюмом, і кольором, та всім-всім) пудрового кольору (Господи, та покажіть їм хтось Маргарет Тетчер та її блакитні жакети, благаю) і з велетенським аксесуаром – поясом, який хоч трохи відволік нас від того коміру стійкою. Костюм цей ультрамодний і був би гарним свідченням модної обізнаності пані Мендель, якби його одягли на неофіційне афтепаті (попередньо знявши окуляри з декольте, звісно). А на пресконференції – це хибне рішення. І тут теж мав би втрутитися протоколіст, але, але…

На завершення, бо щось я розписалася, скажу, що в офіційному костюмі неприпустимі важкі аксесуари. Ось ґудзики на жакеті – і досить, а окулярам місце лише на очах, а не на голові, замість обруча, чи на декольте, навіть не знаю замість чого.

Всі хвилюються, всі помиляються, кожен може почепити собі на голові окуляри. І це не трагедія, бо перше правило етикету і протоколу – не зважати на чужі помилки, а пильнувати за собою. Сумно тільки, що в нас немає протоколіста, який би в парі зі стилістом подбав про те, щоб ми цих помилок не робили й могли пильнувати за словами. Але це вже окрема історія.