Евро-2012 не принесло Украине прибыли и прогресса в экономике. Но об этом не напишут анонимные Telegram-каналы, которые читает Зеленский. Нельзя же огорчать величайшего. Он должен верить в праздник, который всегда с ним.

Президент Владимир Зеленский все-таки хочет провести Олимпиаду в Украине.

Это подтвердил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Tribuna.com.

“Президент поставил задачу — привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим”, — заявил Гутцайт.

Впервые о планах провести Олимпиаду Зеленский заявлял еще в июле 2019 года, через 2 месяца после избрания. Но если тогда это еще как-то можно было списать на юношеский максимализм, то теперь это больше похоже на всякую потерю связи с реальностью и желание уйти в мир иллюзий.

Потому что хотеть провести Олимпиаду в стране, где война (и даже если ты ее вдруг в своей голове или глазах Путина закончишь и примешь назад Донбасс, то его еще восстанавливать) и пустой коронавирусный фонд, а очередному министру финансов светит отставка за то, что он не может договориться с МВФ о новом транше для спасения экономики, – верх безрассудства.

“Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными”, – сказал Зеленский в прошлом году. В планах Офиса президента – Олимпиады 2028 года или 2030 года (заявку хочет подать Львов).

Это утверждение настолько же “адекватно”, как желание Укравтодора строить 30 километров в сутки. Потому что выходит только 10.

Подготовка Олимпиады в Токио, которая так и не состоялась в 2020 году, стоила Японии 12 миллиардов долларов.

А вот ее отмена будет стоить от 30 до 70 миллиардов долларов. Затраты педантичных японцев превысили первые расчёты в 6 раз.

В 2012 году британцы провели самую дорогую летнюю Олимпиаду в Лондоне, которая стоила 15 миллиардов. Это без дорог, аэропортов, гостиниц. А окупилась она только через несколько лет.

Проведение Олимпиады приводит к притоку туристов, росту цен на жилье в столице Олимпиады и укреплению национальной валюты. Но очень ненадолго. Вместо этого странам остаются огромные комплексы, которые потом почти не используются. На набережной Афин до сих пор стоят никому не нужные “олимпийские ангары”, а из потраченных 11 миллиардов долларов на ОИ Греция смогла вернуть только 2 миллиарда.

Именно поэтому трендом последнего десятилетия стало не желание провести Олимпиаду, а адекватно оценить силы страны и отказаться от участия в гонке.

В 2024 и 2028 гг. ОИ примут Париж и Лос-Анджелес. МОК дал им право самим решить, когда проводить Олимпиаду в каком городе, потому что другие города отозвали свои заявки. Гамбург, Будапешт, Рим посчитали для себя Олимпиаду слишком дорогим удовольствием. До этого так поступил с зимней Олимпиадой Осло.

Правда, есть нюанс – на Олимпиадах удобно воровать. Именно поэтому бюджет зимней Олимпиады в Сочи составил 51 миллиард долларов. Эта сумма дороже затрат на все зимние объекты всех предыдущих олимпиад вместе взятых. По оценкам уже покойного Бориса Немцова, на Олимпиаде украли 26 миллиардов долларов. Была даже шутка, что если бы на бобслейной трассе не воровали, ее можно было бы выложить из бриллиантов.

Впрочем, зачем ходить в Россию. Ведь в Украине уже было Евро-2012, где воровали на всем – от бетона до турникетов и кресел. И уже был Виктор Янукович, который хотел провести в Украине зимнюю Олимпиаду.

При Порошенко заявку отозвали, но украсть успели даже в этот период.

О том, что цель не столько победить, как “согреться”, можно было догадаться по дате – Янукович, который хотел провести зимнюю Олимпиаду в 2022 году (президентом он уже тогда бы не был).

В 2012-м Кабмин Азарова отдал работу по реализации “Олимпийской надежды” Госинвестпроекту, возглавляемому Владиславом Каськивым. По странному стечению обстоятельств его окружение еще с 2006 года носилось с идеей горнолыжного курорта в Боржаве.

И эти же люди получили подряды на реализацию “олимпийской мечты” Януковича. Летом 2012 года они фактически под конкурс создали ООО “Боржава Резорт” и ООО “Строительная компания “Комбуд”. Их фиктивными руководителями были водитель и родственница руководителей Госинвестпроекта. А печати компаний хранились у зама Госагентства инвестиций Шута и родного брата Каськива.

Через схему с участием 2 десятков кипрских и сейшельских оффшоров “Боржава Резорт” и “Комбуд” создали иллюзию хозяйственной деятельности — по проектированию и строительству гостинично-курортного комплекса с горнолыжной инфраструктурой общей площадью 234 475 кв. м, за что ООО “Боржава Резорт” уплатило 376,6 млн гривен бюджетных денег, часть из которых благополучно осела в оффшорах.

В 2013 и 2014 гг. подельники Каськива скупили через фиктивные предприятия 444 земельных участка в Закарпатской области.

Несмотря на наличие уголовных дел, никого не посадили. 1 сентября ВАКС только разрешил заочный арест Каськива. Летом так же арестовали его брата.

Юрий Гусев, работавший в агентстве, вообще оказался вне подозрения и спокойно возглавляет Херсонскую ОГА.

Поэтому самое время, чтобы кто-то еще заработал на чьих-то грезах о стройке века, чтобы потом очередная Маша Фокина могла спокойно жить в Сан-Франциско.

За строительство дорог во время подготовки к Евро-2012 Украина должна отдать 900 млн евро. Согласно условиям договора, возвращать кредит необходимо с 2020 года.

В 2012-м Янукович оценил Евро-2012 в 4,4 млрд долларов. Это значит, что каждый украинец заплатил за него 76 долларов.

Евро-2012 не принесло Украине прибыли и прогресса в экономике. Но об этом не напишут анонимные Telegram-каналы, которые читает Зеленский.

Нельзя же огорчать величайшего. Он должен верить в праздник, который всегда с ним.