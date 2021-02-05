Когда человек или его близкие сталкиваются с диагнозом "рак", справиться с негативными эмоциями бывает очень сложно. Однако переживать эти чувства — нормально. К куда худшим последствиям приводит так называемая "диктатура позитивного мышления" - навязывание оптимизма, который якобы должен помочь в лечении, однако на самом деле лишь усугубляет психологическое состояние пациентов.

Буквы записали лекцию онкопсихолога Антона Покалюхина, который выступил на III Форуме онкопациентов, организованном благотворительным фондом Inspiration Family, и рассказал, почему мысли только о хорошем вредны для онкопациентов.

Антон Покалюхин — когнитивно-поведенческий терапевт, работает в онкоцентре Tomoclinic, член Украинской психоонкологической ассоциации, Украинской ассоциация когнитивно-поведенческой терапии, Международного психоонкологического общества (IPOS).

В последнее время мне приходится делать необычную для психолога работу — позволять пациентам беспокоиться. Когда я говорю им: “беспокойтесь на здоровье”, они идут от меня с облегчением и благодарностью. Почему? Казалось бы, психолог наоборот должен убеждать пациентов быть на позитиве. Но если с пациентами поговорить, то оказывается, что это не работает.

В пациентской среде и обществе вообще очень распространено убеждение, что рак связан с эмоциями, что на лечение можно повлиять с помощью настроения или мыслей. Когда онкопациенты узнают о своем диагнозе, они попадают в бурю сообщений: “Держись!”, “Будь на позитиве!”, “Хорошо настройся!”, “Если ты не будешь думать хорошо, то тебя постигнет беда”. Это выглядит как поддержка, но влияние на пациентов совершенно противоположное.

Могу объяснить, почему люди так говорят. Потому что обычно никто не учит родственников, как правильно поддерживать онкопациентов. Люди употребляют интуитивные слова и фразы, которые обычно им кажутся правильными. Еще в этих словах есть элементы так называемого магического мышления и позитивной психологии.

Магическое мышление – это склонность находить причинно-следственные связи там, где их на самом деле нет. Классический пример – любые предрассудки. Скажем, горе случилось потому, что вам перешел дорогу человек с пустым ведром. Так ли это? Вряд ли.

Более медицинский пример — употребление гомеопатии во время простуды. Простуда прошла, и человек объясняет свое выздоровление именно использованием гомеопатии. Хотя без нее простуда так же прошла бы.

Пример магического мышления, с которым часто сталкиваются онкопациенты — вера в материальность мыслей. Вроде если очень много о чем-то думать, то это обязательно сбудется. Я иногда думаю, что хорошо бы съесть пиццу, но от самих мыслей пицца не появляется.

Эти идеи совсем не новы. Впервые они появились по меньшей мере в античные века, но особую популярность обрели в США в конце XIX века. Новая волна этих идей возникла в 2006 году, когда вышел довольно известный фильм под названием “Секрет”. Этот фильм популяризирует так называемый “закон притяжения”, который говорит о том, что Вселенная слышит нас и отзывается тем, что мы в нее излучаем. Адепты этого “закона” даже считают, что подготовка к чему-то серьезному только мешает, потому что таким образом ты вроде сомневаешься в силе Вселенной и демонстрируешь негативное мышление.

Но если попытаться взглянуть на эту теорию критично, то мы увидим, что в первую очередь она достаточно метафизическая. Во-вторых, у нас нет научных опытов, в эпоху доказательной медицины это считается совсем несерьезным.

Еще одним доказательством того, что эта теория не работает, является судьба самих участников фильма. Они рассказывают о том, как с помощью позитивного мышления получают много успеха, денег, здоровья. Но впоследствии одного из героев обвинили в махинациях с ценными бумагами. Другого – в непредумышленном убийстве. А женщина, которая утверждала, что с помощью мышления вылечилась от рака, умерла от него через три года после выхода фильма.

Вряд ли хоть кто-то из них мечтал обо всем этом.

Еще один элемент позитивного мышления уходит корнями в психологию середины ХХ века, прежде всего, американской. Американская психология и медицина стали гуманизироваться, обращать больше внимания на позитив, на то, что следует знать свои сильные стороны, искать более приятное в жизни. Идея хорошая, на ней построено целое направление – гуманистическая психология. Но, как это часто бывает, хорошие идеи могут искажаться и становиться деструктивными. Хорошая идея – знать свои сильные стороны и сосредотачиваться на позитиве. Если у человека депрессия, то полезно будет этому научиться. Но в конце концов идея превратилась в то, что положительный стиль мышления является едва ли не единственным правильным. То есть, если ты хочешь получить хоть какой-то успех, то мыслить должен исключительно положительно. Отсюда возникают все эти установки: всегда будь на позитиве, верь в свою победу, верь в выздоровление.

Худшая формулировка: если ты не веришь в свой успех, то не сможешь вылечиться. Сейчас еще и врачи подливают масла в огонь, когда говорят пациентам: “Если вы не будете верить в свое лечение, то не получите хороших результатов”. Мне кажется, что врачи так говорят, потому что хотят поддержать пациентов, но вряд ли они имеют настоящую статистику о том, каких пациентов излечивается больше: оптимистичных или пессимистичных. А такими словами пациентов не поддержать.

Родственников тоже можно понять: им трудно справиться со своими негативными эмоциями, а еще надо поддержать самого пациента. Они таким образом пытаются найти хоть какие-то слова.

Как это влияет на самих пациентов?

Есть два основных негативных последствия. Во-первых, когда к пациентам относятся именно так, то ответственность за результат лечения ложится на них самих. Если хоть что-то идет не так, то они чувствуют вину, думают, что сделали что-то неправильно, чувствовали неправильные эмоции, обижались. Во-вторых, пациенты пытаются избавиться от неприятных эмоций, а им это не удается. Ибо страх, злость, гнев или печаль являются самыми важными, как и приятные эмоции. Любые эмоции — результат нашей эволюции. Они сформировались в человеческой психике, так как имеют полезные функции. Даже неприятные чувства помогают нам подготовиться к какой-то опасности, отстоять свои права, отреагировать на ту или иную ситуацию. Главное, что нужно знать — мы не можем управлять эмоциями напрямую. У нас нет кнопки, которая их включает или выключает по желанию. Таким образом образуется замкнутый круг: чувство вины генерирует неприятные эмоции, пациент пытается избавиться, ему не удается, это формирует еще большее чувство вины, которое, в свою очередь, приводит к новым негативным эмоциям.

Поэтому в целом идеи о том, что стоит быть всегда на позитиве, вызывают у пациентов, как это ни странно, больше негативных эмоций и деструктивного чувства вины.

Имеем ли мы научные подтверждения?

Да. Одним из самых исследованных элементов позитивного мышления является оптимизм. Есть множество исследований, изучающих, как оптимизм влияет на здоровье человека в целом и на результаты лечения рака в частности. Как это часто бывает в психологии, результаты этих исследований контраверсионные. Но большинство говорит о том, что оптимизм если и влияет на качество жизни, то на результаты лечения — нет. Некоторые исследования говорят о том, что если пациенте постоянно настраивают на позитивное мышление, то это дополнительное бремя и они чувствуют себя еще хуже.

Существует исследование о том, что даже уровень оптимизма тех людей, которые поддерживают пациента, не влияет на результат лечения. С другой стороны, многие работы показывают, что оптимизм влияет на качество жизни пациентов. Что такие пациенты лучше адаптируются к лечению, у них реже возникает депрессия, которая, в свою очередь, влияет на результаты лечения.

Мы действительно имеем научные аргументы, которые говорят о том, что оптимизм не влияет значительным образом на результат лечения рака. Значит ли это, что мы вообще не должны обращать на это внимание и заниматься эмоциональным состоянием пациентов? Конечно, нет. Ибо качество жизни, отсутствие депрессии и тревоги — очень важны для них.

Мой вывод очень короткий: прекратите требовать от себя и своего окружения исключительно положительных мыслей. Признайте наконец, что неприятные эмоции — это часть нашей жизни. Когда в жизни происходят кризисные события, нормально беспокоиться, грустить или чувствовать еще что-то. Признайте, что это нормально, научитесь справляться с этим, поддерживать друг друга не только с помощью шаблонных фраз. Научитесь быть рядом друг с другом и главное — обращайтесь за помощью к специалистам.