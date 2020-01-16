Олигарх Игорь Коломойский объявил войну премьер-министру Алексею Гончаруку. Именно так трактовали в «Слуге народа» обнародование записей из совещания представителей Кабмина и Нацбанка. Участие группы депутатов Коломойского в раскрутке скандала – главное доказательство для них. Но в то, что Гончарука уволят – не верит никто. У монобольшинства на это нет голосов.

Обнародование часовой прослушки со встречи за кофе представителей Кабмина и Нацбанка стало главной темой скандала на этой неделе, затмив даже высокие министерские премии и неудачи Украины в защите своих интересов после катастрофы самолета МАУ в Иране. Цитаты премьера о том, что он «полный профан в экономике», а у президента страны «примитивное понимание экономики» и «туман в голове» – долго будут источником мэмов для дискредитации правительства.

Еще вчера вечером депутаты «Слуги народа» заявляли, что готовы голосовать за отставку премьера, если он напишет заявление. Но вот на фракции таких смелых оказалось аж 10 человек. А вот то, из какой группы были депутаты, убедило коллег в том, кто организовал атаку.

– Так, что это открытая война Коломойского с Гончаруком, – спросили журналисты у одного из высокопоставленных депутатов из СН.

-Почему открытая? Нет, это так, легкая разминка, – ответил тот.

– У Коломойского что есть свой кандидат на Кабмин? – расспрашивали журналисты.

-Нет, кажется, ему сейчас важно просто сбить Гончарука, потому что он считает его своим врагом, так же, как и МВФ.

Следует напомнить, что Коломойский не был сторонником назначения Гончарука на должность премьера. Тогда он ратовала за главу «Нефтегаза» Андрея Коболева.

Такой странный выбор тогда трактовали как возможную взятку США, чтобы те не расследовали дело Коломойского. Но Зеленский сделал другой выбор, а Коломойский стал улучшать отношения с окружением Трампа по другим каналам.

В это же время его депутаты всячески демонстрировали пренебрежение к Гончаруку и Кабмину, и их способностям что-то изменить в стране.

Почему атака случилась именно сейчас? Депутаты считают, что материал специально подвязали под скандал с высокими премиями, которые себе начислили члены Кабмина.

Некоторые также думают, что и тема с аукционами по продаже ценных бумаг была выбрана неслучайно.

Из слов Гончарука и так ясно, что у президента есть определенный страх к этой теме, что на этом зарабатывают «Маркарова и Ротшильды» или Порошенко. Еще весной для консультаций по ОВГЗ к Зеленскому звали бывшего замминистра финансов Игоря Уманского, и он достаточно уверенно провел ликнеп для молодого президента. Но и страхи, видимо, тоже зародил.

Теперь же, кое-кто их использовал в своих целях.

Коломойский считает МВФ, который против возвращения ему Привата, своим главным врагом. Он также догадывается, что Камин Гончарука на возврат не согласится.

– Поэтому он и хочет сбить Гончарука, – говорит один из депутатов.

С версией, что Коломойский это делает без плана Б (то есть без кандидата на должность), кстати, согласны не все. По некоторым данным, олигарх не против, чтобы это место занял замглавы «Нефтегаза» Юрий Витренко.

Сказать, что у президента до сих пор не думали о смене премьера – тоже неправда. Но пока от этой мысли отказались.

– У Зеленского было бы два пути: поменять Гончарука на еще одно молодое дарование (скажем, Юлию Ковалив), чтобы потом нежалко уволить или же взять кого-то из бывалых. Тут было три варианта – Хорошковский, Тигипко или Аваков. При чем Аваков именно третий в списке, – говорит собеседник Букв.

– Аваков? Ни за что! Даже, если бы Зеленский внес его кандидатуру, за него бы не проголосовали, – говорит депутат от СН.

Обнародование пленок застало Гончарука в кабинете Зеленского.

– Он в это время был у президента, правда по другому поводу. Как происходило общение после обнародования я не знаю – к тому времени я покинул встречу, – признался журналистам в четверг лидер фракции СН Давид Арахамия.

При этом ни Арахамия, ни его зам Александр Корниенко не увидели большой крамолы в словах на записях.

«Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то плёнок, кем-то нарезанных, не считаю нужным», – отметил Арахамия.

“Что касается содержания разговоров – я не говорю об их аутентичности, я не могу утверждать – но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те позитивные показатели, о которых говорило Правительство. Они же не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки. Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона”, – сказал журналистам Корниенко.

“Вторая сторона – это вопрос безопасности. Я думаю, что мы этим вопросом займемся, поскольку не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а извне. И в условиях войны вопрос безопасности, прослушивания топ-чиновников очень острый. Если это действительно правда, пленки, голоса аутентичны, то нужно выяснить, кто прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности“, – отметил он.

Депутаты уже обратились в СБУ относительно возможной прослушки.

Кстати, нынешние средства прослушки уже не нуждаются в проводах. Могли снять информацию просто с вибрации окон. А мог записать кто-то из участников. В подозреваемые депутаты определили почему то только женщин – замглавы НБУ Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову.

Наверное, решить этот ребус смогла бы Юлия Тимошенко, которая на новогоднем корпоративе своей партии (прошедшем в стиле Агаты Кристи) выступила в роли полисмена. Но лидер «Батькивщины» решила просто попросить руководство страны «вернуться в свои кварталы».

А вот Петр Порошенко неожиданно тоже стал на сторону Гончарука.

«Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское Правительство – на российских каналах и на каналах одного известного олигарха. Какие причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным», – отметил Порошенко.

Поддержка от пятого президента была настолько неожиданной, что кое-кто из депутатов пошутил, что Порошенко специально поддержал Гончарука, чтобы его сбить.

Тем временем, представители ОПЗЖ уже думают над вариантом, как обойти годичный иммунитет правительства. И готовят постановление, которое могло бы отозвать утверждение программы правительства.

А пока оппоненты готовятся к пятничному отчету правительства, сам Гончарук готовит постановление о увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Слухи о ее увольнении ходили уже почти месяц. В одной из версий причиной стала война за контроль над Государственной архитектрурно-строительной инспекцией.

– Это не совсем так: она также не справилась с децентрализацией. Это оказалось не совсем ее тема. Если в ЖКХ она понимает, то здесь – нет. Поэтому решили менять. И, вероятно, повышать министра до вице-премьера, – говорит высокопоставленный собеседник Букв.

Он также допускает, что в ближайшее время заменят еще несколько министров.

Речь идет о министре экономики Тимофее Милованове, министре соцполитики Юлии Соколовской и даже министре культуры Владимире Бородянском.

Если с Соколовской причина в ней самой- «не все депутаты знают, как выглядит министр», то с Миловановым и Бородянским на личность наложилась еще и неподъемность министерств.

Через полгода после выборов «Слуги» наконец-то поняли, что своим укрупнением они создали нерабочих монстров, которыми невозможно эффективно руководить.

– Спортсмены обиделись, что их урезали в правах. Они ходят ноют к президенту. Два наши спортсмена из списка их туда водят. А нам потом опрадывайся. С Миловановым тоже мы погорячились. Теперь уже понятно, что нам нужно отдельное министерство. Он даже не успевает там глав управлений на ОГА подписывать, – говорит собеседник издания.

Но если Бабак могут уволить уже завтра. То даты остальных перестановок пока неясны. Как и кандидаты-преемники.