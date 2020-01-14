Не успел Иран сознаться в содеянном, как начали всплывать загадочные детали секретной операции «Зе-Анаконда», созревшей в недрах московского чартера, летевшего из Омана в Киев, но точно ли на его борту был Владимир Зеленский?

Не успел Иран сознаться в содеянном, как начали всплывать загадочные детали секретной операции «Зе-Анаконда», созревшей в недрах московского чартера, летевшего из Омана в Киев, но точно ли на его борту был Владимир Зеленский?

Сейчас об этом уже можно говорить: был. А полет длился так долго потому, что самолет Зеленского по пути делал многочисленные остановки на мировых курортах в разных частях света, где в обстановке напряженного ожидания притворно отдыхали высокопоставленные соратники лучшего из украинских президентов. Это была настоящая курортная сеть, которую Владимир Александрович регулярно раскидывает по всему миру на случай какой-либо непредвиденной ситуации, и на этот раз в нее попала по-настоящему крупная рыба. Сеть была тщательно законспирирована: спалился в Куршевеле лишь глава СБУ Иван Баканов, не зря он у нас разведчик, поэтому Владимир Александрович встретился с ним очень тайно, в костюме ослика.

Инструкция, по слухам, была предельно лаконична: «Вот суки, весь отдых перегадили». И пока Баканов возился с расшифровкой, Зеленский уже летел к следующему соратнику… Кстати, многих в этой связи интересует, куда забурился глава Офиса президента и его правая рука, а может, и голова Андрей Богдан, но это настолько секретная информация, что ее, похоже, не знал и сам Зеленский.

«Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию, – заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. – Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран». Речь, конечно, не о Богдане, а о ракетном ударе Ирана по украинскому самолету. Если судить по официальным заявлениям Зеленского, особенно по тому, в котором он с откровенным недоверием отнесся к поспешным выводам президента Канадии Трюдо и прочих, Данилов с Владимиром Александровичем своим секретным знанием не поделился.

Но в этом и была вся прелесть операции «Зе-Анаконда». Данилов не имеет профессионального опыта, он не играл в КВН и даже не продавал туда билеты, не говоря уже о том, чтоб хотя бы влажно протереть пол в зале, поэтому на новогодние праздники его не включили в курортную сеть, а тупо оставили на хозяйстве. И уж если даже он что-то знал про Иран, можно себе только представить, как много было известно самому Зеленскому…

Так украинскому президенту удалось умело обвести вокруг пальца Иран и усыпить его бдительность постоянными благодарностями за всемерное сотрудничество, а когда Иран под невыносимым давлением чувства вины перед таким обманчиво наивным и лоховитым парнем, как Зеленский, признался во всем, Владимир Александрович и его команда воскликнули: «А мы давно все знали, сюрприз!». С каждым днем после признания Ирана тщательность и коварство операции «Зе-Анаконда» приближались к идеалу: уже в понедельник господин Данилов объяснил , что знаменитое заявление посольства о «технических причинах» гибели украинского самолета было хитрым ходом Киева для того, чтобы поймать Иран с поличным. Так что шансов у президента Рухани не было от слова «совсем»…

В своем субботнем телевизионном обращении к жителям Украины президент Зеленский встал рядом с флагом, второй раз подряд надел под камеру галстук и, наконец, предал огласке свой главный метод принуждения Ирана к признанию: «Сейчас я хочу и, наконец-то, могу детально, пошагово рассказать обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января… Мы отправили в Тегеран самых лучших профессионалов нашей страны с большим опытом экспертиз».

Об этом обращении с самого утра трубили на каждом углу, и после такого интригующего начала – «хочу и, наконец-то, могу детально, пошагово рассказать» – все подумали, что сейчас Владимир Александрович расскажет, чем он был, например, занят первые сутки после катастрофы или зачем до последнего отрицал очевидную вину Ирана, но вместо этого Зеленский лишь огорошил публику фактом извинений, которые ему принес сам президент Ирана (очевидно, Владимир Александрович был сам сильно этим удивлен), и обещаниями, что «никто не отвертится», тем более убедительными, что уже на следующий день парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции, сбившему украинский «боинг». Но главное в обращении было все же не в этом, а в том, что украинские власти во главе с президентом Зеленским неожиданно отправили в Тегеран самых-самых лучших профессионалов, о чем Владимир Александрович за последние несколько дней сказал раз десять.

Ведь что думали в Иране? В Иране думали, что маленький шайтан пошлет на место катастрофы Женьку Кошевого и Юзика с бутылкой водки, – и так бы, возможно, и было, если бы командировку оформлял сам Зеленский. Но во время формирования и отправки команды экспертов Владимир Александрович то ли еще клеил ласты в Омане ( говорят даже, что это были ласты местного султана), то ли занимался еще чем-то не менее важным, и, таким образом, сильно разминулся с экспертами. Иран понял, что попался. Тонкая, слаженная геополитическая игра президента Украины и его молодой команды увенчалась заслуженным успехом.

Владимир Зеленский закончил свое телевизионное обращение словами: «Мы вернем украинцам не только чувство безопасности и справедливости, а уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком бы уголке планеты вы ни были», – после чего прошагал по лужам, сел в машину, включил магнитолу, широко улыбнулся и внезапно запел : «Каждый вечер вечер наступает вдруг, если делать нечего тебе, мой друг!».

И все в стране стало опять хорошо.