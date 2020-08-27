Принцип власть меняется, надо менять шапку, изображенный в фильме «Свадьба в Малиновке» очень подходит для украинских местных выборов. Кандидаты легко мигрируют между партиями и образуют неожиданные альянсы, часто закапывая топоры войны, которыми воевали десять лет.

Буквы продолжают описывать предвыборные расклады. Теперь на севере страны.

Житомир

За победу на мэрских выборах в Житомире будут соревноваться с десяток кандидатов, среди которых жена бывшего вице-премьера Геннадия Зубко и сестра Борислава Розенблата. По крайней мере, такой вывод можно сделать из билбордов, развешанных по городу.

Один из главных фаворитов гонки является мэр Житомира Сергей Сухомлин, который в 2015 году баллотировался от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”. Но несколько месяцев назад он присоединился к партии Бориса Филатова «Пропозиция».

Сейчас по городу размещены ситилайты, билборды и листовки на информационные доски у домов, где изображены фотографии отремонтированных и реконструированных улиц, скверов, стадионов и других объектов в городе в формате “было / стало”.

Главным его соперником, очевидно, станет Виктор Евдокимов, которого несколько дней назад объявили в качестве кандидата от «Слуги народа». Последний ректор университета «Житомирская политехника» и священник Украинской Православной церкви Московского патриархата. Свою партийность среди «слуг» оформил несколько месяцев назад. До этого по городу висели его зелененькие борды с красноречивым названием “Выбор, который меняет все”.

Потенциальным кандидатом на должность городского головы является сестра бывшего народного депутата Борислава Розенблата, депутат Житомирского областного совета Елена Розенблат. По городу размещены борды и ситилайты с надписями “За Житомир твоей мечты. Елена Розенблат “. В свое время она баллотировалась в местные депутаты от партии “Блок Петра Порошенко” Солидарность “.

Но сейчас у партии пятого президента другая кандидатка – Людмила Зубко. Это жена бывшего вице-премьера Геннадия Зубко, которая сейчас рекламирует проект “Альтернатива есть – безопасная школа». Она также организует тренинг для учителей и директоров учебных заведений Житомира по организации безопасного обучения в условиях эпидемии коронавируса.

А вот сестра Борислава Розенблата теперь в партии «Батькивщина».

Также участие в кампании могут принять бывший заместитель городского головы, двоюродный брат того же Розенблата, Матвей Хренов и экс-нардеп Виктор Развадовский.

От ОПЗЖ будет баллотироваться местная депутат Наталия Леонченко, которая рассчитывает если не стать мэром, то секретарем горсовета.

Сумы

Главными претендентами на мэра Сум считают действующего главу города, члена «Батькивщины» Александра Лысенко и депутата облсовета Юрия Чмыря. Последний – это тот самый Чмырь, который был председателем сумской ОГА при Викторе Януковиче, а также заместителем главы администрации президента в последние дни Майдана.

После революции Чмырь побыл фигурантом уголовных дел, у него нашли более миллиона незадекларированных долларов. Но потом он продолжил спокойную политическую жизнь, записывал песни и выкладывал их в соцсети, чтобы повысить любовь сумчан.

Местные журналисты оценивают рейтинги этих двух кандидатов выше 25%.

Впрочем Чмырь еще думает, идти ли в мэры. Дело в том, что теперь нельзя баллотироваться в облсовет и горсовет одновременно, а значит пока социология не скажет, что он побеждает, официального старта не будет. Также Чмырь решает, идти ли от ОПЗЖ, потому что партии это пойдет в плюс, а ему в минус.

В то же время мэр Лысенко уже активно проводит встречи с горожанами, где якобы отчитывается о своей работе. Наблюдатели расценивают это как досрочную избирательную агитацию, мэр отрицает.

Кто победит в паре Чмырь-Лысенко, зависит от многих факторов. В частности, и от кандидатуры от «Слуги народа».

Хотя официально это еще не объявлено, очевидно, кандидатом станет депутат от президентской фракции, учительница Татьяна Рябуха. В интервью Цензор.Net женщина призналась, что сама подала свою кандидатуру.

Это правда так, но вот узнаваемость Рябухи в городе не велика. Поэтому вряд ли она будет иметь высокий результат. Лысенко в свою очередь пытался договориться с «Слугами» о баллотирования под брендом партии, но получил отказ.

В этом контексте интересно, что на бордах, размещенных сейчас в городе, указана «Команда Лысенко».

Хотя на это позиционирование могли повлиять и другие мезальянсы в области.

Юрий Чмырь является хорошим знакомым бизнесмена и экс-депутата Игоря Молотка. В интервью Буквам Геннадий Корбан сказал, что на местную ячейку «Батькивщины» оказывает существенное влияние именно этот бывший депутат, представляющий сейчас партию «За будущее».

Вроде, Молоток не хотел бы на этот раз выдвигать Лысенко от партии Тимошенко.

Поэтому борьба в городе обещает быть жаркой.

Чернигов

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко, который в свое время побывал и в Партии регионов, и в БПП, при новой власти может не волноваться за свое будущее.

Согласно июльской социологией группы «Рейтинг» Атрошенко поддерживают 88% тех, кто определился и принял бы участие голосовании.

Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Так, Вадима Антошина (ОПЗЖ) поддержали бы 2,0% опрошенных, Юрия Власенко (Батькивщина) – 1,9%, Олега Семинского – 1,6%, депутата «За будущее» Антона Полякова и бывшего мэра Александра Соколова – по 1, 0%. Тех, кто не определился – около 10%.

Более того, Атрошенко отбирает лидерство у «Слуг» и в партийных гонках.

По той же социологии группы «Рейтинг», за партию «Слуга народа» готовы были проголосовать 21,0% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию «Родной дом» (партия мэра Чернигова Атрошенко) поддерживают 18,7%, партию «Батькивщина» – 16,5%, Радикальную партию – 12,9%, партию «Европейская солидарность» – 6,3%, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь »- 6,2%, партию« Наш край »- 4,4%, партию« Сила и честь »- 3,1%.

То есть, как пишут местные журналисты, «Слуги» могут вообще остаться с носом, поскольку Атрошенко в советах создаст большинство без них. Хотя как раз с советами не все однозначно, потому что, например, давний конфликт Атрошенко и Валерия Дубиля (курирующего местную «Батькивщина») может повлиять на расклады и договоренности.

Атрошенко сейчас достаточно пренебрежительно относится к власти. Например, он проводил развлекательные мероприятия и в период карантина, несмотря на запреты. На съезде его партии выступала заместитель министра спорта Нина Лемеш.

Поскольку чиновники не должны заниматься политической агитацией, 2 нардепы от «Слуги народа» инициировали вопрос о возможном увольнении бывшей титулованной биатлонистки. В ответ Атрошенко посоветовал депутатам извиниться или идти из Рады.

«Эти депутаты – Гривко и Семинский. За шиворот выкинуть (их надо ) из Верховной Рады. Таких дураков нельзя держать в Раде. Единственное, о чем можно просить людей: люди, не голосуйте за придурков. За любые политические силы, но идиотов то не выбирайте », – заявил Владислав Атрошенко.

16 июля по городу повесили борды «Слуг» «Чернигов выбирает нового мэра». Нардепы говорят, что надо убрать мэра-коррупционера.

2 августа в гостинице “Шишкин “презентовали партийную ячейку «Слуг». На мероприятии нардеп Олег Семинский признался журналистам, что пока выбирают между 4 кандидатами в мэры. Среди них сам Семинский и Юрий Тарасовец. Источники Букв говорят, что кандидата таки уже выбрали.

Это Юрий Тарасовец – коммерческий директор Чернигивмиськбуду, он же является бенефициаром 2 десятков черниговских предприятий. Он несколько раз неудачно баллотировался в Раду, в частности по спискам УДАР и БПП (119 в списке). Кроме того, 45-летний Тарасовец был депутатом горсовета 6-го созыва от партии УДАР.

Впрочем хватит ли у него сил соревноваться с Атрошенко, покажут уже ближайшие социологические замеры. И та коалиция, которую он сможет создать или нет.

Ровно

7 августа действующий городской голова Ровно Владимир Хомко собрал аппарат ровенского горсовета и сообщил, что не будет снова баллотироваться на пост мэра. Вместо этого он хочет остаться депутатом местного совета и пойдет на выборы от партии «За будущее».

12 августа партия выдвинула другого кандидата на мэра – Юрия Вознюка. Его поддержать приехали лидер партии «За будущее» Игорь Палица, народные депутаты Ирина Констанкевич, Виктор Мялик, руководитель женского крыла Ирина Суслова.

Вознюк был депутатом Верховной Рады предыдущих двух созывов от «Батькивщины» и «Народного фронта». До этого работал бухгалтером-экономистом, а затем – финансовым директором в ООО “Экоремстрой”.

За кресло мэра начал соревнования бывший председатель ОГА времен Порошенко Алексей Муляренко. Кубы с его агитацией уже размещены по городу.

Так же агитирует за себя и свободовец Олег Осуховский.

«Слуга народа» в мэры будет выдвигать местного председателя ОГА Виталия Коваля. На эту должность он назначен в сентябре 2019 Интересно, что с момента смены главы Офиса президента ходили слухи, что Коваля могут уволить, так как он человек Богдана.

Кроме того, Коваля считают близким к главе облсовета Александру Данильчуку, который избирался от БПП.

Луцк

Главный город Волыни ждет своих выборов мэра с 2017 года, когда умер глава города Николай Романюк.

После этого большинство из депутатов УКРОП, «Батькивщины» и 2 представителей «Солидарности» отстранило от должности секретаря совета от «самопомощи» Юлию Вусенко. Секретарем вместо нее стал депутат Луцксовета от укропа Игорь Полищук, а впоследствии – представитель “Батькивщины” Григорий Пустовит. Оба были подконтрольны Палице.

Несколько лет длились суды о возвращении Вусенко на должность, а сами выборы были заблокированы в силу противостоянии финансовых групп Игоря Палицы и покойного Игоря Еремеева. После 2019 между Палицей и преемником Еремеева в бизнесе Степаном Ивахивым наступил мир. И сейчас представители группы Еремеева «Воля народа» активно влились в строительство партии «За будущее».

В мэры они сегодня выдвинули Игоря Полищука. У бывшего и.о. председателя Луцка очень хорошие шансы на победу, ведь на него будет работать весь медийный ресурс Палицы и Ивахива. Кроме того, он за эти годы стал привычным для горожан как человек, который решает их проблемы. И поддержка самого Палицы в регионе сыграет в пользу кандидата.

Второе место на выборах в совет неожиданно может получить команда депутата Андрея Покровского, которому принадлежит проект “Гражданское движение “Сознательные”.

Покровский в свое время был в «Солидарности», но не особо привязывался к Порошенко. У самого движения очень хорошие рейтинги в городе и Покровский мог бы составить достойную конкуренцию Полищуку, но владелец торгового центра и IT-бизнеса в основном живет не в Украине, а потому движение выдвигает в мэры Аллу Надточий, которая когда-то была в партии Дмитрия Добродомова.

От «Слуги народа» пойдет в мэры руководитель Совета председателей ОСМД Луцка Роман Бондарук. Именно на работе с ОСМД он заработал неплохой рейтинг и узнаваемость в городе. Правда, и антирейтинг у бывшего представителя «Батькивщины» тоже есть. Местные СМИ его не раз обвиняли в причастности к рейдерским схемам.

Команда «Голоса» поддержала на выборах бывшего мэра города Богдана Шибу, который был еще до Романюка. Молодые жители Луцка его не знают, поэтому могут проголосовать. А старшие вряд ли вспомнят его как хорошего мэра, говорят собеседники Букв в городе.

Интересно, что штаб «Европейской солидарности» в городе возглавила Юлия Вусенко. Но пойдет ли это партии в плюс, учитывая то, что экс-секретарь ассоциировалась с «Самопомиччю», которая критиковала Петра Порошенко, пока непонятно.

И при доминировании группы Палицы в регионе кандидат от ЕС вряд ли сможет побороться за лидирующие позиции в мэрской гонке.