Конечно же, трудно представить осень без тарт татена из яблок. Но и другие варианты будут не менее вкусными.

Чем дальше в осень, тем больше хочется закутаться в плед, сварить чай и побаловать себя пирогом. Например, испечь знаменитый тарт Татен. Пирог-перевертыш случайно получился на кухне гостиницы сестер Татен, когда Стефания в разгар охотничьего сезона так спешила, что положила на сковороду сперва не тесто, а яблоки. Из этой оплошности родилось одно из знаковых блюд французской кухни. Хотя сами тарты начали печь еще в средние века, и были они с соленой начинкой. А вот сладкие появились уже потом. Сейчас их готовят как из песочного, так и слоеного теста. А вот начинка может быть самая неожиданная.

Буквы предлагают вам на выбор 3 соленых и 3 сладких тарта.

Тарт с перцем и сыром

Ингредиенты

3 красных перца, очищенных от семян и разрезанных пополам

2 красных луковицы, очищенных и нарезанных тонкими дольками

2,5 столовые ложки оливкового масла плюс дополнительная смазка

375 г готового слоеного теста

1 большое куриное яйцо

150 г козьего сыра, тонко нарезанного

1 чайная ложка свежих листьев тимьяна

Разогрейте гриль до максимума. Жарьте перец на гриле 5-8 минут, часто переворачивая, пока кожица не почернеет. Поместите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут, пока не остынет.

Снимите кожицу и выбросьте, смойте все кусочки, затем нарежьте перец соломкой. Разогрейте духовку до 200 ° C, (вентилятор 180 ° C, газ 6).

На сковороде осторожно обжарьте лук в 1 столовой ложке масла 8-10 минут. Увеличьте огонь, добавьте перец и тушите 5 минут. Снимите с огня. Раскатайте тесто на слегка смазанном маслом противне. Острым ножом аккуратно надрежьте границу на расстоянии 2 см от края теста. Смажьте границу взбитым яйцом.

Выложите перец и лук на тесто, соблюдая границы. Сверху выложите сыр и посыпьте тимьяном. Полейте оставшимся маслом. Выпекайте 15 минут, пока тесто не начнет подниматься, а сыр не расплавится.

Тарт с тыквой и шпинатом

Ингредиенты

200 г мускатной тыквы, очищенной и нарезанной небольшими кусочками

2 ч.л. оливкового масла

1 чайная ложка чистого меда

165 г слоеного теста

2 большие горсти промытых листьев шпината (около 50 г), мелко нарезанных

100 г рикотты

1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока

Немного цедры лимона (по желанию)

Разогрейте духовку до 200 ° C. Выложите тыкву на противень и сбрызните оливковым маслом. Жарьте 20 минут, добавьте мед и перемешайте, затем запекайте тыкву еще 10 минут до золотистого цвета.

Раскатайте тесто в большой прямоугольник и разрежьте его пополам, чтобы получились два меньших прямоугольника, размером примерно 12 см на 18 см каждый.

В миске смешайте нарезанный шпинат с рикоттой и нарезанным чесноком. Добавьте цедру лимона, если хотите – она придаст пирогу действительно прекрасный вкус цитрусовых.

Выложите смесь шпината на листы теста и сверху выложите обжаренную тыкву. Выпекайте в духовке 15-20 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым и не поднимется.

Тарт с козьим сыром и инжиром

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

4 листа готового теста фило, каждый разрезанный пополам

75 г сметану (20%)

125 мл молока

15 г твердого итальянского сыра, тертого

3 яйца

7 г свежего тимьяна

125 г козьего сыра, раскрошенного

140 г свежего инжира, разрезанного пополам

Разогрейте духовку до 180 °. Смажьте 18-сантиметровую круглую форму для выпечки с неплотным дном небольшим количеством масла, затем выстелите 1 лист фило-теста. Выложите оставшиеся листы теста друг на друга, смазывая маслом между каждым слоем.

Положите в миску сливки, молоко, тертый твердый сыр, яйца и большую часть порубленного тимьяна и перемешайте. Добавьте раскрошенный козий сыр, приправьте черным перцем, затем вылейте смесь в пирог.

Выложите инжир (разрезанной стороной вверх) и оставшеийся тимьян. Выпекайте в духовке 45 минут до золотистого цвета и застывания. Дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте и подавайте.

Шоколадный тарт без выпекания



Ингредиенты

175 г мелко измельченного печенья

150 г несоленого масла

100 мл густых сливок

200 г черного шоколада, мелко нарезанного

40 г очищенных фисташек, нарезанных

В большой миске смешайте измельченное печенье с растопленным маслом. Тесто разложите по форме, сфомировав 2-3 см бортик.

Осторожно нагрейте сливки и оставшееся масло на сковороде на слабом огне до температуры чуть ниже точки кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, помешивая, пока он не растает.

Дайте смеси остыть 5 минут, затем вылейте в основу. Посыпьте фисташками и охладите 1-2 часа до застывания.

Лимонный тарт

Ингредиенты

Для теста

180 г муки, плюс дополнительно для присыпки

90 г сливочного масла, нарезанного кубиками

50 г сахарной пудры

3 яичных желтка плюс 1 яичный белок

Для начинки

4 средних яйца

150 г сахарной пудры

4 лимона, цедра и сок

200 мл густых сливок

Разогрейте духовку до 210 ° C / вентилятор 190 ° C / газовая отметка 7. Взбейте вместе муку и масло в кухонном комбайне, пока они не станут похожи на панировочные сухари. Добавьте сахар и яичные желтки и снова взбейте, пока они не соединятся. Переложите в миску и слегка вымесите до однородной массы. Сформируйте диск и оберните пищевой пленкой, затем поместите в холодильник для охлаждения примерно на 30 минут, пока он не станет твердым, но все же слегка податливым.

Чтобы приготовить начинку, смешайте яйца с сахаром, затем добавьте лимонный сок, цедру и сливки. Накройте и поставьте в холодильник, пока готовите тесто.

Разогрейте духовку до 190 ° C. Раскатайте тесто до толщины ½ см, затем переложите его в форму для торта 22 см и прижмите, чтобы хорошо выровнять форму, убедившись, что она равномерная по толщине со всех сторон. Отрежьте лишние кусочки по краю. Поместите в холодильник, чтобы он застыл на 15 минут.

Выпекайте тесто вслепую в течение 15 минут, застеленное пергаментной бумагой и фасолью. Когда края станут твердыми, удалите фасоль и пергаментную бумагу, затем смажьте внутреннюю часть яичным белком, чтобы уплотнить и предотвратить утечку при добавлении начинки. Верните в духовку и запекайте еще 5-8 минут до золотистого цвета, затем дайте остыть.

Опустите температуру духовки до 150 ° C. Как только тесто полностью остынет, переложите смесь для начинки в кувшин и осторожно вылейте ее в тесто. Осторожно переложите в духовку и выпекайте 40-45 минут, пока не застынет (он все еще должен слегка колебаться, поскольку он затвердеет по мере охлаждения). Дайте остыть перед подачей на стол.

Тарт татен

Ингредиенты

Для теста:

холодное сливочное масло – 150 г

соль

мука – 250 г

сахар – 1 ч. л.

желток – 1 шт.

Начинка

яблоки (кисло-сладкие) – 900 г

сливочное масло – 120 г

молотая корица – 0,25 ч. л.

сахар – 5 ст. л.

сок 1 лимона

Просеянную муку смешайте с маслом (нарезанным кубиками или натертым на терку), сахаром и щепоткой соли. Разотрите все в крошку. Добавьте желток, 1–2 ст. л. ледяной воды и вымесите до однородности. Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и положите в холодильник на 30 мин.

Тем временем очистите яблоки. Удалите из яблок серцевину и нарежьте дольками. Сбрызните их лимонным соком, чтобы не темнели.

На сковороде растопите сливочное масло с 3 ст. л. сахара и корицей. Готовьте 5 минут, пока смесь не приобретет карамельный цвет. Регулярно помешивайте. Выложите в карамель дольки яблок. Посыпьте сахаром. Карамелизируйте 15 мин. Снимите с огня и дайте остыть.

Посыпьте стол мукой. Раскатайте тесто по размеру формы.

Разогрейте духовку до 220 °С. Выложите в форму яблоки. Накройте их тестом, подвернув края. Сделайте в тесте несколько проколов вилкой в 3-4 местах. Выпекайте 40 минут.

Достаньте пирог из духовки, накройте сверху тарелкой и переверните.

Подавайте теплым с ванильным мороженым.

В материале использованы рецепты сайтов sainsburys.co.uk и foodandwine.com