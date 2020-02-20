Последний день Революции достоинства стал самым кровавым за три месяца противостояний в центре Киева. Шесть лет назад в центре Киева силовики убили 49 митингующих и ранили еще около 230 человек. С другой стороны, убиты четверо и ранены 113 силовиков. Эти цифры не секрет, неоднократно озвучивались, в том числе и в судах. Но несмотря на это и в дальнейшем продолжают появляться мифы, связанные с 20 февраля 2014 года.

Годовщина массовых расстрелов – важная дата не только для действующей власти и участников Революции достоинства. Этот день также вспоминают функционеры бывшей власти Виктора Януковича. Обычно ближе к этой дате в России на пресс-конференцию выходит бывший президент Украины и еще раз заявляет о “государственном перевороте”, в результате которого он был вынужден бежать из страны. Бывшие министры и сторонники Виктора Федоровича заявляют о том, что следствие отказывается расследовать убийства “беркутовцев” и не хочет признавать то, что участники массовых протестов имели при себе огнестрельное оружие.

И действительно, такие факты, вырванные из контекста, могут создать впечатление, что власть или следствие что-то скрывают. Но есть один важный момент: рассматривать последние дни Майдана без контекста предыдущих трех месяцев противостояний, особенно без последних трех дней – это как минимум манипуляции. Ведь следует помнить: градус протеста регулярно повышали именно силовики и тогдашняя власть. Скажем, 30 ноября, когда разогнали студентов на Майдане Незалежности. И в этой истории заявления о том, что студенты “украли у детей кусочек счастья” (такие заявления делал покойный регионал Михаил Чечетов, комментируя необходимость установить в центре Киева новогоднюю елку) – вещь второстепенная. Именно эти действия силовиков спровоцировали массовые протесты и “День гнева” 1 декабря.

Попытки зачистить Майдан 11 декабря и 10 января только мобилизовали протест. Так же, как попытки лишить членов движения “Автомайдан” водительских прав за автопробеги к резиденции Януковича. Спровоцировали массовые протесты и “драконовские законы” от 16 января. Так же, как мобилизовали людей зачистка правительственного квартала 18 февраля и попытка проведения “антитеррористической операции” в ночь на 19 февраля. Наконец, даже огонь на поражение не остановил протестующих, когда они пытались вернуться на свои позиции и забрать раненых 20-го числа.

День первый

Шесть лет назад, 18 февраля, Верховная Рада должна была рассмотреть ряд законодательных инициатив, среди которых было возвращение к Конституции 2004 года. То есть к парламентско-президентской республике. Стоит напомнить, что во времена Виктора Януковича, в 2010 году, Конституционный суд изменил Основной закон, отменив внесенные туда после Оранжевой революции изменения. Он фактически наделил Януковича неограниченными полномочиями, которые в свое время имел Леонид Кучма благодаря Конституции 1996 года. Собственно, отчасти благодаря этим полномочиям Янукович смог преследовать протестующих. В частности, участников Майдана. Поэтому 18 февраля 2014 года парламент, в котором большинство имела “Партия регионов”, должен был ограничить власть Виктора Федоровича. В поддержку этих требований в парламент отправились и несколько тысяч протестующих.

Примерно 8:00 утра, 18 февраля. Подходы к зданию парламента на ул. Грушевского, 5 перекрыты силовиками. Собственно, как и в предыдущие месяцы. Чтобы обезопасить себя от протестующих, государственные функционеры еще зимой 2013 года ограничили доступ рядовых граждан к зданиям Верховной Рады и Кабинета Министров. Улица Грушевского была перекрыта с двух сторон: в районе стадиона “Динамо” и в районе Мариинского парка. В последнем, кстати, несколько месяцев стоял Антимайдан. Официально там были сторонники Виктора Януковича и бойцы Внутренних войск.

Позже следствие выяснит, что там же находилась и часть титушек, которых привлекали к преследованию протестующих. Также были перекрыты выходы на ул. Грушевского со стороны ул. Институтской: через ул. Садовая, Шелковичную и Липскую. Между рядами бойцов Внутренних войск, “Беркута” и протестующими стоит Самооборона Майдана, которая должна предотвращать возможные провокации со стороны протестующих. Время от времени титушки бросают в майдановцев петарды, те, в свою очередь, разбирают мостовую.

Примерно в 11:00 начинается активная фаза противостояния. Силовики совместно с Антимайданом начинают зачистку правительственного квартала. Горят грузовики, которыми они перегородили улицу. Силовики пока используют помповые ружья. Однако у них не простые патроны. Именно в этот день “правоохранители” начинают массово использовать российские спецсредства усиленного действия и свинцовые патроны, не сертифицированные в Украине. Появились они в январе: их доставили спецсамолетом как “гуманитарную помощь” от РФ. Подробно появление этих патронов и их оформление украинской властью описано в расследовании в отношении Игоря Бабича и Анатолия Серединского.

Детали озвучивались в 2017 году, когда прокуратура пыталась арестовать и освободить от должностей этих людей. Однако оба сейчас работают в Национальной полиции, в Департаменте превентивной деятельности. В аналогичном подразделении, но милиции, оба работали и в 2014-м. Важный момент, который во время судебных заседаний 2017 года отмечала прокуратура: патроны с резиновым и свинцовым наполнителем (последние – “гуманитарки” с РФ) внешне были одинаковы. И силовикам их выдавали вперемешку. В результате это привело к резкому росту жертв среди митингующих. В общей сложности, с 18 февраля травмы получили примерно 770 майдановцев, 19 протестующих – убиты.

Около 14:00. В центре Киева продолжается реальная уличная война. С утра протестующие успевают сжечь офис “Партии регионов”, в котором погибают двое работников. Появляются первые раненые среди силовиков. Протестующих оттесняют до Майдана Незалежности. Они теряют позиции на ул. Грушевского и Европейской площади. Также их теснят на Институтской. Образовывается массовая давка в районе “Снежной баррикады” (верхний выход из метро “Крещатик”).

Спецназовцы это видят, но продолжают бить людей. Также группа из нескольких протестующих заблокирована силовиками в районе Дома Офицеров в Крепостном переулке. Титушки тянут к Мариинскому парку пленных митингующих. Появляются первые раненые и убитые силовики. Всего за этот день травмы получают почти 400 бойцов “Беркута” и Внутренних войск. Убитых восемь. Следователи, которые расследовали эти эпизоды, в общении с журналистом #Букв отметили: действия майдановцев в этом случае рассматриваются как самооборона.

Около 17:00. Майдан готовится к обороне. В Киеве объявляют “антитеррористическую операцию” и останавливают метро. Едва ли не впервые в его истории. На улицах многокилометровые пробки. Правительственный квартал пустеет. Нардепы-оппозиционеры вносят в Верховную Раду избитых митингующих, а оттуда – развозят по киевским больницам.

Примерно в это же время раздаются призывы вооружаться. В частности, от Юрия Луценко. Позже его слова будут неоднократного вспоминать в том числе и адвокаты экс-беркутовцев. И приводить их как доказательство того, что протест “не был мирным”. Более того, примерно в 2018-м появится миф, что в ночь на 20 февраля, выполняя этот призыв, участники Революции достоинства в регионах громили райотделы милиции и забирали оттуда оружие. И именно его использовали против “Беркута” 20 февраля. Однако, эти заявления не соответствуют действительности. О них – ниже.

С наступлением темноты в Киеве начинается “АТО”. Силовики штурмуют Майдан, в частности, с помощью бронетранспортеров. Наступление идет со стороны Европейской площади и ул. Институтской. Горят шины.



Центральную площадь столицы затягивает дымом. Смертельные ранения получают не только майдановцы, но и силовики. Следователи, с которыми общались #Буквы, убеждают: Виктор Янукович знал о “антитеррористической операции” и мог остановить кровопролитие. Однако не сделал этого. Пока идет штурм Майдана, в районе ул. Прорезной появляются группы титушок, которые забрасывают баррикады митингующих светошумовыми гранатами. Впоследствии они перемещаются на Софийскую площадь. Подробнее об этом через несколько лет будут рассказывать прокуроры во время суда над одним из организаторов этих титушок – Юрием Крысиным.

день второй

Полночь. Группа силовиков заходит в Дом профсоюзов. Протестующие пытаются эвакуировать свой полевой госпиталь с ранеными. Около 00:30 в здании начинается пожар. В это же время группа титушек блокирует перекресток улиц Владимирской и Большой Житомирской. Они открывают огонь по протестующим, которые пытаются пройти через него. Под горячую руку попадают и журналисты. Примерно в этом районе вечером 18 февраля группа неизвестных избила журналиста “Украинской недели” Александра Михельсона. Ночью 19 февраля титушки останавливают автомобиль с журналистом издания “Вести” Вячеславом Еремеем, который пытался снять действия “спортсменов”. Они бросают под авто светошумовую гранату. Стреляют в салон. Водитель и второй пассажир авто успевают убежать. В Еремея же, пока он бежит, стреляют. Догоняют. Бьют. Он вырывается и бежит к карете “скорой”. Мужчина умер в больнице скорой помощи от потери крови. Кроме него ранения получают еще несколько митингующих.

Между тем, несмотря на пожар в Доме профсоюзов продолжается штурм Майдана. Силовики под прикрытием водометов пытаются спуститься по Институтской. Горят палатки под Стеллой независимости. Там впоследствии силовики займут новые позиции. Они, как и протестующие, продолжают получать смертельные ранения. В целом, 19 февраля погибнут шесть майдановцев и один силовик.

Относительное затишье наступает около 5 утра. ВВшники, “Беркут” и протестующие истощены. Противостояние восстановится только около 13:00. Однако до утра 20 февраля в наступление никто идти не будет. Митингующие будут бросать в силовиков коктейли “Молотова” и стрелять в них фейерверками. Те в ответ бросать светошумовые гранаты. И время от времени стрелять из помповых ружей.

День третий

“Безысходность дала возможность использовать оружие против них, потому что они использовали его против нас … Они бросали “коктейли”, хотели поджечь помещение (консерватории. – Ред.) … Мне нужно было время, чтобы определить, кто командует процессом ликвидации Майдана. По своему профессиональному опыту я выбрал двух командиров. Того и другого. Больше никого стрелять не надо было. Для этого тактики было достаточно”, – это слова майдановца Ивана Бубенчика в документальном фильме “Пленники”, который выйдет через несколько лет после расстрелов на Институтской.

Собственно, именно на этом дне заостряют внимание представители прежней власти Януковича и защита экс-беркутовцев. Они настаивают на том, что именно майдановцы вызвали противостояние, начав стрелять в силовиков. Более того – не так давно в одном из пророссийских изданий появились утверждения, что именно участники Революции достоинства начали стрелять первыми.

“Регионалы хотят верить в то, что весь Майдан был вооружен, что это были террористы. Да, до 18 февраля были единичные случаи огнестрельных ранений силовиков. Но они были не в центре Киева. Это уже во время подготовки к штурму были призывы вооружаться. До сих пор нельзя сказать, кто начал стрелять первым 20 февраля 2014-го. Если говорить об огнестрельном оружии – это, вероятно, майдановцы. Но такой вывод мы делаем потому, что в настоящее время нет раненых от огнестрельного оружия со стороны Майдана. Однако есть свидетельства, что где-то с 3:30 активизировалось противостояние. И силовики стреляли из помповых ружей”, – рассказал в комментарии #Буквам экс-глава Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

5:30 20 февраля. Смертельное ранение получает боец ​​внутренних войск и служащий черниговского “Беркута”. Вероятно, огонь ведут из здания консерватории на Майдане. Впрочем, сейчас трудно установить, почему началась стрельба. По версии, озвученной Бубенчиком – за то, что силовики пытались забросать здание коктейлями Молотова и якобы стреляли по нему из помповых ружей.

8:53. В это время силовики начинают отступление с Майдана Незалежности. За ними отправляются протестующие. Во время допросов в суде о расстрелах на Институтской участники тех событий объясняли свои действия тем, что “хотели выгнать силовиков с Майдана”. И якобы не планировали идти в наступление на правительственный квартал. Так или иначе, но движение протестующих утром 20 февраля пытаются заблокировать два водомета. Вместе с тем, силовики открывают огонь на поражение. От ранения картечью погибает первый митингующий Александр Балюк. В дальнейшем спецназовцы будут использовать огнестрельное оружие с патронами калибра 7,62.

9:12, Институтская. Силовики занимают смотровую площадку перед Октябрьским дворцом, прикрывая отход последних ВВшников. Погибают еще 10 митингующих. Силовики отступают в здание Клуба Кабмина, откуда будут продолжать вести огонь примерно до 11:30. Первые лидеры оппозиции появятся в центре Киева к 11:00. Последний погибший майдановец получит пулю в 16:45. Им станет киевлянин Владимир Мельничук. Всего за этот день погибнет 49 митингующих и 4 силовиков.

Подробнее об этом дне и деле о расстрелах на Институтской можно прочитать здесь:

Расследование убийств силовиков

Почти сразу после этих расстрелов российские СМИ начали распространять фейки о “третьей силе Майдана”, которая якобы стреляла в протестующих и силовиков, провоцируя конфликт. Они говорили о том, что “власти Майдана” спилили деревья на Институтской, чтобы скрыть следы от пуль протестующих, которые убивали мирный “Беркут”. Убедиться в обратном можно довольно просто: сходить на Институтскую. И увидеть и деревья, и столбы, которые до сих пор остаются на месте.

Однако это не помешало пророссийским политикам и защитникам экс-силовиков пойти дальше и начать строить собственные версии. Например, о “грузинских снайперах” или снайперах “Правого сектора”, которые расстреливали силовиков 20 февраля 2014-го. История о “снайперах” из Грузии появилась впервые в итальянском “документальном фильме” “Украина. Скрытые истины”. Там показывают несколько человек, которые заявляют, что они якобы имели задание расстреливать “Беркут” и ВВшников 20 февраля из гостиницы “Украина”. Впрочем, есть один нюанс: по информации следователей, этих людей не было в Украине 20 февраля.

“Мы проверяли эту информацию. И в первую очередь пытались выяснить, были ли эти “снайперы” в Украине 20 февраля, пересекали ли границу. И такого подтверждения мы не нашли “, – рассказывал в свое время корреспонденту #Букв один из следователей по делам Майдана.

Более того, если внимательно изучить расположение номеров в гостинице “Украина”, то можно выяснить, что там нет помещения, из которого можно было бы вести огонь и по протестующим, и по силовикам. Эту информацию около года назад подтвердил и прокурор Янис Симонов во время одного из заседаний по делу о массовых расстрелах. Он отметил, что баллистическая экспертиза траектории выстрелов не подтверждает версию о том, что кого-то из митингующих или силовиков убили именно из окон отеля.

Еще один миф о Майдане 20 февраля – силовиков убивали из оружия, украденного в райотделах милиции. В частности, со Львова. Впрочем возникают сомнения, что с ночи 20 февраля до утра неизвестные успели мимо силовиков и титушек привезти несколько десятков автоматов. Источники #Букв в Генпрокуратуре отмечают, что силовики получали ранения из разных калибров оружия, поэтому версия о том, что кто-то централизованно вооружал майдановцев не подтверждается.

Несмотря на это, российская пропаганда продолжает настаивать на обратном. В качестве доказательства они приводят видеозапись с Андреем Парубием в холле якобы гостиницы “Украина”, и он якобы контролирует, как выносят оружие. По слухам, в этот миф в свое время даже поверили в Офисе президента. Правда, запись, о которой идет речь, сделана 1 апреля 2014. Через 1,5 месяца после расстрелов на Институтской. События происходят в гостинице “Днепр”. А зафиксирован на них “Правый сектор”, который оттуда выселяют.

Однако этим сомнительные истории о Майдане не ограничиваются. Не так давно ряд пророссийских медиа начал продвигать тезис о том, что следователи прокуратуры занимались только расследованиями убийств майдановцев. А дела по силовикам “похоронили”. Кажется, в это даже верят бывшие руководители силовых структур. Например Государственного бюро расследований. В день сдачи этого материала анонимный Telegram-канал опубликовал запись разговора из кабинета Трубы, в котором глава ГБР соглашается с такими тезисами. Пророссийские же политики и СМИ приводят список с именами травмированных силовиков, как доказательство того, что следствие не продвигается. Правда, сама цифра пострадавших ВВшников и “беркутовцев” озвучивалась в Святошинском райсуде и фигурировала в отчете Международной консультативной группы по надзору за расследованиями дел Майдана от 2015 года.

Как объясняют собеседники #Букв среди следователей ГПУ, сейчас существуют два производства: одно касается уже упомянутого Бубенчика, второе – фактов. То есть не в отношении конкретных подозреваемых, а по факту совершенных преступлений. Первое пока остановлено из-за ряда международных поручений. Второе якобы передали в Национальную полицию, но сейчас должны отдать в Государственное бюро расследований. Однако пока самое интересное расследование именно первое. Поскольку документы из него не так давно начал публиковать бывший первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов и ряд пророссийский ресурсов. В частности, в открытом доступе появился видеодопрос одного из подозреваемых – Дмитрия Липового. Впоследствии также опубликовали и список имен подозреваемых по этому делу.

Во-первых, существуют подозрения, что эти документы мог “слить” один из прокуроров, который работал над этим делом – Николай Николаев. Речь идет о 2 томах дела. Сейчас с этим должно разобраться следствие. Вместе с тем, в прокуратуре предполагают, что Портнов получил в свое распоряжение несколько устаревшую информацию. Например, не так давно на разных пророссийских ресурсах звучали заявления о том, что в деле об убийствах силовиков проходят 34 человека, среди которых якобы есть человек по фамилии Парасюк. Более того, они предполагают, что он мог действовать по приказу лидеров тогдашней оппозиции.

“На самом деле, там менее 30 человек. Однако я бы не называл точную цифру – это может навредить следствию. Часть из них установлена. Касательно Парасюка – то Владимир был нам дать показания о событиях на Майдане, но так этого и не сделал. В общем по огнестрельным ранениям следствие провело ряд экспериментов, все силовики, которые получили огнестрельные ранения – признаны потерпевшими. Поэтому тезис о “нерасследованном деле” – это ложь “, – рассказал один из собеседников #Букв среди следователей на правах анонимности.

Вместе с тем, собеседники #Букв в прокуратуре возмущены тем, что отдельные люди начали публиковать материалы расследования.

“Расследование – это не цирковая арена. Оно не должно происходить публично. И следствие не должно объявлять о своих следующих шагах. И если вдруг кто-то не знает, что расследование происходит – это не значит, что его нет. Когда кто-то начинает публиковать материалы следствия и делать какие-то заявления или выводы – это низко. И это откровенный популизм. Когда в Сеть выкладывают видеодопросы подозреваемых, списки имен – вам не кажется, что кто-то хочет поставить крест на следствии? Потому что подозреваемых предупреждают о версии следствия “, – прокомментировал #Буквам один из источников в прокуратуре.

Собственно, можно предположить, что в лучшем случае другие подозреваемые смогут выстроить для себя выгодную версию событий. А в худшем – просто исчезнут с территории Украины. Можно предположить, что это также понимают и люди, которые выкладывают материалы в открытый доступ. Поэтому здесь скорее речь идет о попытках манипуляций, чем об установлении истины. Ведь дела Майдана – это именно тот случай, когда надо набраться терпения. Поскольку расследование может длиться несколько лет. Так же, как и судебные заседания. А заблаговременное озвучивание материалов дел никак не повлияет на скорость установления истины.