Манипуляции окружают вас везде. Их может проделывать не только хитрый мошенник, но и ваш ребенок или кот. Как не стать жертвой манипуляции - разбирались #Буквы.

Манипулятор. Вещь, заставляющая другую вещь выполнить какие-то действия, нужные человеку, который за этой вещью стоит. Или человек. Фокусник, скрывающий мелкие предметы и достающий их из вашего носа.

– Весь вечер на манеже артист оригинального жанра Хвостан Крутович Собакин! Публика смеется и рукоплещет. Манипулятор заставил их поверить в невозможное.

Манипуляции присущи всем живым. Вот ваш котик втянул восьмикилограммовый живот и, шатаясь от голода, смотрит вам в душу, пожирающую куриную печень в одно лицо. А вот вы сами в щекастом детстве настукиваете градусник перед контрошей. Это манипуляции, то есть действия, при помощи которых вы заставляете кого-то сделать для вас что-то, чего он делать не собирался. А сами вы с котиком в этих ситуациях – манипуляторы, поскольку ваши истинные цели скрыты.

Манипуляции бывают разные, и большая их часть не так невинна, как и стоящие за ними цели. Самая известная – обогащение. Деньги толкают манипуляторов на угрозы, шантаж, подкуп. За этими движениями следит суровый закон, и «он отдал деньги добровольно» – не оправдание. Поэтому для мошенника лучше, когда те, кого он обобрал, сами отстаивают свое заблуждение.

Чтобы достичь такого эффекта, используются пути более длинные, чем грубый шантаж, но гораздо более эффективные. Подкуп – один из них. Маленькая реальная выгода заставляет доверчивых “не замечать” гораздо большую утрату, особенно если ее формы стерты.

Еще медленнее и надежнее работает доверие. Манипулятор не торопится, но и не скупится на маленькие милые шаги, подкрепляющие огромные обещания. Вот почему умение мечтать считается обоюдоострым оружием. Мечтатели творят будущее. И легче всего становятся жертвами манипуляций в силу привычки к приятному ощущению от размышлений о чем-то, чего никогда не случится. Эти готовы отстаивать свои убеждения чуть ли не до последней капли крови. Для скептиков же существуют подарки и добрые дела.

Да-да, добрые бескорыстные дела всегда таят в себе зерно манипуляции, поскольку по правилам хорошего тона и даже человеческой склонности к справедливости, подразумевают ответные шаги. Поэтому, принимая подарки судьбы, имеет смысл предостеречься: не стоит ли за анонимной судьбой вполне конкретная человеческая тень, а также хватит ли у вас сил сказать “нет” чужим ожиданиям.

Жертвы насилия – а манипуляция это одна из форм насилия – полны страха. Кто-нибудь узнает. Опозорят. Будут презирать. Поймут, кого можно обижать, и обидят снова и снова. Поэтому жертва насилия скорее молча обвинит себя, чем вслух – обидчика.

Чем тоньше манипуляция, тем труднее ее распознать. Нельзя же не доверять всем. Да это и не нужно. Кто-то умный внутри вас уже сопоставил тысячи мелких деталей, заметил противоречия и отправил в разум сигнал: смутное беспокойство. Вот вроде вы рады, а вроде не по себе. Не нужно себя утешать и убеждать. Гораздо проще прислушаться. Очень часто бывает, что тонкий голос внутри оказывается прав, и вам пихают троянскую лошадь, скрывающую в брюхе толпу грабителей.

Распознавать опасные манипуляции мешает еще и убеждение, что за всем в мире стоят деньги. Но это не так. Присмотревшись, вы быстро обнаружите рычаг, за право давить на который многие готовы отдать все, что имеют. Это власть.

Чувство власти вызывает острое, хоть и недолгое наслаждение и достигается разными способами. Не имеет значения, идет речь об управлении государствами, концернами, телефонными звонками, собственной собакой или чужим ребенком. Власть имеет десятки обличий, но по сути является одним и тем же. Порой кажется, что ответственные люди принимают власть гораздо реже, чем закомплексованные к ней стремятся. И вот эти, вторые, манипулируют гораздо охотнее и пойдут даже на большие риски, чем ловцы денег.

Манипуляции, за которыми стоит стремление к власти, распознать труднее, чем финансовые. И преследовать по закону труднее, однако дело это не безнадежное. В отличие от финансовых манипуляций, шантаж и угрозы здесь уходят на второй план, а на первый выходит доверие, поскольку жертву нужно для начала приманить. Механизм манипуляций не слишком зависит от цели, но в случаях с властью особое значение имеет игра на чувствах.

Стыду и вине жертвы обычно предшествуют игры с ее милосердием, добротой, благородством. Удовлетворяется потребность во внимании, подчеркивается уникальность. Выражается единство и благодарность. Помните фокусника? Ему важно усыпить, отвлечь внимание. И лишь когда разомлевшая жертва попадает в сладкий плен, на смену душевности приходит открытое насилие, в которое, помимо физических действий и угроз, могут входить и редко наказуемые обвинения и упреки и, наоборот, охлаждение, игнорирование вплоть до газлайтинга, при котором уже сам окружающий мир как бы говорит жертве, что она виновата, и вообще, сошла с ума.

Что же нам с этим делать? Как не вестись на манипуляции и давать отпор манипуляторам?

Прежде всего, нужно их распознать. Довериться беспокойству и включить логику. Притормозить решения. И в случае, если манипуляция состоялась и она не так невинна, как детские шалости с градусником, прекратить ей потворствовать и заговорить о происходящем вслух.

Поверьте, не так страшно признать свою ошибку, как позволить ей совершаться снова и снова.