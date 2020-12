Итак, допустим вы стоите в огромном зале с мраморными полами, заставленном стеллажами с разноцветными бутылочками. И вам, как юному Гарри Поттеру, необходимо выбрать ту единственную, в которой заключается самое важное послание, которое вы хотите безмолвно сообщить всему миру. Это – запах настроение? Запах история? Запах праздник? Или запах – ничего?

Да-да, знаю, вы не верите, что духи могут о чем-то там заявлять и все это маркетинговые штучки. Но, много лет назад одна моя подруга, невероятной красоты девушка, два квартала шла за мужчиной, вдыхая запах его духов. Говорит, в тот момент чувствовала себя загипнотизированной. Название этого парфюма я назову позже, а пока что вернемся к тому, с чего начинали.

Запах без запаха



Давным-давно существовало поверье, что настоящая женщина должна пахнуть либо французскими духами, либо – ничем. Спрос на французскую парфюмерию был чумовой, до того момента, пока на рынке не появились духи без запаха от провокационного немецкого парфюмера – Гезы Шоена. Над Molecule 01 – ломали копья миллионы парфюмерных маньяков. Его часто называют – самым громким маркетинговым разводом, ведь состоят духи всего из одного компонента. Нет, это не вода. Это синтетическая молекула – Iso E Super, которая теперь довольно часто используется в парфюмерии.

При нанесении на тело молекула оставляет после себя полупрозрачную дымку. Кто-то чувствует в ней запах книг в библиотеке, кто-то море вдали, кому-то напоминает запах секса. Этот аромат до сих пор считается очень популярным. Если вы его знаете и ищете что-то подобное, стоит обратить внимание на Not a Perfume Juliette Has a Gun и Need_U Laboratorio Olfattivo. Не знаю, что вы хотите сказать миру, используя эти духи, но повод для фантазии точно дадите. К тому же этот запах гендерно очень политкорректен.

Осторожно, Ангел!

Если призрачные дымки с прозрачными намеками – не ваш стиль. Отбрасываем сомнения и идем дальше. Видите вон там на верхней полке – голубую мерцающую звезду? Да-да, именно она! Это один из самых известных парфюмов нескольких последних десятилетий – Angel от Терри Мюглера. Впрочем создал его не Мюглер, а известный французский парфюмер – Оливье Кресп, сотворивший добрую половину духов, которые мы сегодня видим в магазинах косметики.

Что поделать, парфюмеров меньше, чем космонавтов и работают они на износ. Так вот, получив от Мюглера техзадание создать аромат рождественской ярмарки, Кресп вспомнил о всех этих имбирных пряниках, сладкой вате и яблоках в карамели. В результате аромат получился крайне необычным для своего времени. Спроса на него не было. Но мне, кажется, ситуацию спас фильм «Майкл» с Джоном Траволтой. Тот сыграл Архангела Михаила – гуляку и сластену, который спустился на землю, чтоб уладить несколько дел. Архангел был прекрасен и самой большой его слабостью был – сахар. Он так и говорил – «Сахара много не бывает» ( сразу видно, что не ЗОЖник) и пахло от Ангела – ванилью, корицей и карамелью. В общем, то ли фильм так повлиял на продажу духов то ли духи на создание персонажа. А может это просто совпадение, но одновременно с выходом на экраны «Майкла» взлетели продажи Ангела. И популярен он до сих пор. Хотя лично я в этом аромате слышу только жженую карамель, ладан и пышные белые хризантемы.

Особа королевской крови

О! Боже! – скажите вы,- Ненавижу все эти ванили-карамели! Отлично вас понимаю! Я тоже с подозрением отношусь ко всей этой гурманике – плюшкам-ватрушкам. Духи должны быть такими, чтоб за вами волочился длинный шлейф белой мантии, как за королевской особой. Чистый, искрящийся и отстраненный. Посмотрите вон туда на право. Видите ряд строгих флаконов? Кажется, это то, что нужно. Ведь, как говорят: «Если мужчина дарит вам парфюм от Prada, не сомневайтесь – берите! И парфюм и мужчину!».

В 2008-м году Infusion d’Iris от Prada получил парфюмерный Оскар – Fifi. Это запах чистоты и женственности, в основе которого, как вы уже догадались – Ирис. И что самое интересное ирис этот воображаемый. В парфюмерии обычно используют корень этого растения, но главный нос дома Prada – Даниела Андриер решила создать, что-то на подобе запаха настойки ириса.

И в результате получила – запах чистых простыней, обнаженного тела и легкого ветерка. Кому-то этот аромат кажется – мыльным, а у меня почему-то всегда ассоциируется с густыми туманами. В 2015-м аромат переиздали и сделали немного легче и если, что-то вас в нем смутит, присмотритесь к похожим аристократическим вариантам – Lalique Perles de Lalique и Elizabeth Arden 5th Avenue Royale.

Маска, я вас знаю!

Ой, да кому нужны все эти ваши чистые простыни! Духи должны быть о чем-то! С идеей, с концептом, с огоньком! О! да я вижу, вы ценитель! Это же замечательно! Тогда обернитесь. Видите вон ту вон плоскую коробку с цифрами? Кажется, это то, что вам точно понравится! 1899 Hemingway Histoires de Parfums. Вообще, Хистори очень интересная парфюмерная марка, в ее коллекции есть духи посвященные – Жорж Санд, Маркизу де Саду, Мата Хари, но я больше люблю Хемингуэя.

С виду очень прост – деревяшки и апельсиновый цвет. Но есть в нем какой-то дух авантюризма и дерзости. Здесь она очень явная, а вот если хочется чего-то более сдержанного, то это – Iris Poudre Frederic Malle. Этот парфюм посвящен юной Катрин Денев из фильма «Дневная красавица». Такая себе едва сдерживаемая страсть, скрывающаяся за ледяным равнодушием. Ну и в базе – все тот же сдержанный ирис.

Йод и бинты

Подождите! Что значит вы не любите всю эту пудру и пыль?! А как же классика? Ну, ладно, давайте что-нибудь посовременнее… Загадки любите? Ну, конечно любите, иначе вы бы не дочитали до этого места. Вы же все еще ждете, что я расскажу, что за духи были на мужчине за которым моя подружка шла два квартала. Я расскажу. Но чуть позже, а пока что хочу рассказать о другой загадке. Несколько лет назад мир парфюмерии поделил на два лагеря аромат Baccarat Rouge 540 от парфюмера со сложно выговариваемой фамилией Френсиса Куркджана.

На сегодняшний день это самый востребованный и самый популярный создатель ароматов. Также, как и его Баккара. Если вы однажды его услышите, то точно никогда не забудете, потому что этот запах сразу же зачислит вас в ряды счастливчиков, которые чувствуют в нем карамель и клубнику либо ( что более вероятно) вы пополните ряды тех, кого аромат уносит в ожоговый центр, где пахнет йодом и бинтами. Лично мне не повезло, я очень остро ощущая запах шафрана, который придает аромату йодистый оттенок. Но тем не менее этот аромат must have в коллекции каждого уважающего себя парфюмерного маньяка. Он просто кричит – Обрати на меня внимание! Я особенный!

50 оттенков черного!

Ну, если вы до сих пор с тоской рассматриваете все эти окружающие вас разноцветные бутылочки, то как говорят на Востоке – у нас есть для вас что-то особенное. Посмотрите налево и немного вверх, видите эти 50 оттенков черного? Страшно в руки брать такую красоту? Как я вас понимаю. Впрочем, не робейте, это духи для смелых. По-хорошему, их автор Килиан Хеннесси должен был готовить для вас коньяк, но что-то пошло не так… Парень увлекся лингвистикой, а потом парфюмерией и в результате создал один из самых дорогих и самых популярных парфюмерных брендов. Цены – космос, ароматы – сказка. Одни названия чего стоят – Voulez-Vous Coucher Avec Moi, Forbidden Games, In the City of Sin, Love, don’t be shy. Неоспоримым шедевром бренда считается – Back to Black Aphrodisiac – тягучий, томный дурманящий. Старый винил, дым табака, вишневое вино. Аромат для сложных натур, драматичных.

История аромата гласит, что он был вдохновлен образом Эми Уайнхаус. Но за последний год Афродизиак значительно сдал свои позиции. На смену ему пришел Black Phantom с черепом на черной лаковой коробке. Призрак – сладкий и пьянящий. Если Афродизиак – это зимний вечер у камина с сигарой и вишневым вином, то Призрак – это душа пирата, нашедшего свой сундук с золотом и на радостях напивающегося ромом в ближайшем кабаке. Хотя, кто знает останется ли он после пьянки со своим золотом или только с головной болью.

Любовь, как она есть

Але! Стопе! Просыпаемся! Хоть многие ароматы у Килиана про любовь, страстную и томную, не все смогут вынести этот с ног сшибающий дурман. И если вы ищете большую и чистую любовь, как в кино, загляните на еще одну полку, вон там в углу – яркие красные коробки, видите? Это парфюмерия hot couture – Frederic Malle L’Eau d’Hiver.

Трудно представить себе аромат в котором было бы столько нежности и который бы так приближал весну. Ангелика, мускус, ирис и мед. Сначала это звенящий ручей выбивающийся из под снега, а потом медовый запах крокусов и подснежников. Настоящая любовь в которую сложно проверить. Думаю, таким мог быть запах, который пытался создать Парфюмер Патрика Зюскинда. Впрочем и у него есть интересные аналоги. Например, l’occitane baby perfume или Gucci Memoire D’Une Odeur. Прислушайтесь к их тихому и нежному звучанию, может это то, что вы хотите о себе сказать.

Ну, что ж надеюсь, вы нашли свою душу среди всех этих флаконов и коробок. И на последок я обещала рассказать, что за духи так кружат женщинам головы. Так, что они готовы идти за мужчиной на край света. Это классика, друзья. Fahrenheit Christian Dior. Не уверена, что классическую версию можно сейчас найти, она и правда была магической и революционной, но мир парфюмерии настолько велик, что если поискать вы обязательно найдете – свое Я.