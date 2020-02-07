Вечный украинский дефицит – отсутствие достоинства власти. Сколько стране нужно депутатов? Три мало, тысяча много. Прикинули – и четыреста пятьдесят много. Сошлись на трехстах. Хорошая цифра: триста спартанцев, например. Приняли поправку к Конституции в первом чтении. А, может, хватило бы и тридцати, только нестыдных?

Количество немаловажно, но без качества не важно уже ничего. Вопрос о толковости и представительности законодателей последнее время становится все острее. Может, он возник бы и раньше, если бы раньше достигла нынешнего уровня фототехника, позволяющая заглядывать в депутатские смартфоны, да и появление самих смартфонов, социальных сетей и мессенджеров сделало общедоступным глубокий внутренний мир народных избранников, а там оказалась, с одной стороны, бездна, с другой – оглушительная пустота.

Впрочем, и старый добрый телевизор продолжает вносить свою лепту: «слуга народа» Евгений Брагар именно в прямом эфире телеканала 112 предложил жительнице Кировоградской области Любови Павловне Колючей продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ. Отдельные вопросы, зачем вообще 25-летний аспирант-историк пошел на программу, в теме которой ничего не понимает, и вообще зачем ходить на медведчуковский канал, придавая респектабельность российской пропаганде. И все это вместе – собачка, 112 и желание молодого человека несмотря ни на что светиться в эфире, очевидным образом ставят под сомнение пользу, которую Женя-аспирант может принести народу в качестве законодателя.

Но ведь, обратите внимание, Женя таки аспирант, да еще, судя по всему, прилежный, кроме занятий историей, он еще и польский язык преподает. Однако образование не спасло его, а, вероятно, даже подтолкнуло к тому, чтобы публично пороть чушь. Брагар не единственный такой, он просто самый свежий пример, как происходит самодискредитация правящего класса. Понятно, что молодой депутат во фракции на подхвате, правит, скорей, не он, а им, и внезапно упавшая Брагару на голову политическая субъектность субъекта очевидно придавила, но ведь формально – народный депутат, уполномоченный представитель народа.

Другой пример – президентский пресс-секретарь Юлия Мендель, окончившая, как и Брагар, Киевский национальный университет имени Шевченко и даже получившая в нем степень кандидата филологических наук. (Для любопытных: тема диссертации «Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра в контексті поезії 1970-90 рр.») В Википедии Юлию Владимировну почтительно называют государственным деятелем, как Вадима Евгеньевича – историком. То обстоятельство, что государственный деятель Юля попала на свою должность якобы по результатам сложного конкурса, никак не спасает ни нас, ни ее непосредственного работодателя от постоянных плюх президентского пресс-секретаря.

Да что молодые-зеленые, когда кандидат юридических наук и заслуженный юрист Украины Андрей Богдан все время демонстрирует смесь инфантила и циника, что не может не отражаться на восприятии его офиса, который, вообще-то, не его офис, а президента, а президент не сам по себе, а Украины. И да, это все кадры его, Владимира Зеленского, которому, наоборот, позарез нужны люди, которые бы компенсировали изначальную несерьезность его президентства.

Иными словами, по всем внешним признакам правящему классу нельзя отказать в образованности, это образованный правящий класс, местами даже ученый, но по внешним проявлениям он постоянно запарывает одну очень важную вещь: достойно представлять свой народ.

Речь даже не об эффективности, которой, допустим, бывает сложно достичь в силу каких-то объективных причин даже самым распрекрасным специалистам, а именно в умении достойно нести власть, не вызывая вопроса, какого черта ты в этой власти делаешь. Составной частью этого умения, между прочим, является и умение достойно с ней прощаться, а этим не может похвастаться почти никто из предшественников нынешнего политического поколения. В Украине вечные колоссальные проблемы с представительностью не только у власти, но и у оппозиции. Собственно, власть и оппозиция вместе и составляют тот самый пресловутый правящий класс, глядя на который украинцам каждый раз неизменно хочется плюнуть и выматериться: «Опять!..»

Насколько Украине важен пример успешного руководства, чтобы окончательно не утратить веру в способность управлять своей судьбой, настолько ощущается сумасшедший дефицит властного достоинства. Ему в университетах не учат, а соответствующая политическая традиция не сложилась. Говорят, это народ выбирает все время не тех и не то, но, кажется, наоборот, избранные для большого дела регулярно сливают свой и общий шанс, используя власть, чтобы скомкать, умять страну в соответствие со своим мелким масштабом и мелочным расчетом.

В конце концов, власть – это всегда персональный вызов, стоящий перед конкретными людьми. Поиск правильных людей нельзя прекращать, больше того, он должен составлять сейчас главный политический смысл. Как для правящих, так и для оппонирующих.