2.7 триллиона – именно в такую сумму оценивает убытки от коронавируса для туризма Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).

Еще в марте его прогноз был 2,1 триллиона.

Не менее удручающий прогноз организация дает по потере рабочих мест для работников туристической сферы. Свою работу могут потерять сто миллионов человек, то есть треть занятых в индустрии.

Эта цифра существенно ухудшилась по сравнению с прогнозом на конец марта – тогда организация предполагала, что работы лишаться 70 миллионов человек, 48,7 миллионов из которых работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Многие страны Европы уже предупредили, что не откроют свои границы для туристов в этом году. Но некоторые надеются все же восстановить туризм хоть частично, иначе удар по экономике будет огромным.

Беспросветно

Испания, только за время пасхальных каникул потеряла 30 миллиардов евро доходов в свою казну из-за отсутствия туристов. Падение доходов за лето оценивают минимум в 90 миллиардов евро.

В этой стране около 5 миллионов человек, или 12% населения, работают в сфере туризма. В 2019 году Испанию посетило около 84 миллионов туристов – на этот сектор приходится около 14% ВВП.

«Если блокировка достигнет летнего времени, потери удвоятся», – считает эксперта по туризму Пабло Диаса из Открытого университета Каталонии.

Тем не менее, министр труда Йоланта Диас заявила в середине апреля, что иностранные туристы смогут вернуться в Испанию не раньше конца этого года.

В туристической сфере Италии занята почти пятая часть населения – 4,2 млн человек. Каждые 100 евро, потраченные туристами, приносят 86 евро дохода для других сфер деятельности. Еще до Пасхи убытки отрасли в стране составили 22 миллиарда евро.

Тем не менее, министр культуры и туризма республики Дарио Франческини заявил в интервью газете La Repubblica, что Италия до конца 2020 году не будет открывать границы для иностранных туристов.

Франческини призвал итальянцев заняться внутренним туризмом и сообщил, что правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

Туристический сезон во Франции – тоже под большим вопросом. Министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил газете Le Parisien, что не знает, смогут этим летом открыться пляжи.

Карантин во Франции продлили до 24 июля, хоть и с послаблениями. Новый законопроект предусматривает изоляцию лиц, прибывающих во Францию из-за границы, ограничение передвижений более чем на 100 километров от дома без отдельного разрешения и внедрение мобильного приложения, которое позволит идентифицировать лиц, сближались с больными.

В опубликованном в воскресенье, 3 мая, интервью он также сказал, что лично не покупал бы билет на самолет, сообщает Немецкая волна.

Только для избранных

В то же время некоторые страны Европы надеются открыться для туризма из стран, которые хорошо справляются с коронавирусом.

Например, Хорватия. Ее доходы от туризма, по данным профильного министра Гарри Каппэлли упадут на 75 процентов.

Это при том, что в прошлом году страна заработала на туризме 100 миллиардов.



Сейчас Хорватия пытается создать вместе с Чехией так называемый “коронавирусный коридор” до Адриатического побережья, что позволит туристам избежать обязательного 14-дневного периода самоизоляции после пересечения хорватской границы.

Чехи предлагают такие двусторонние соглашения для стран, где смогли взять коронавирус под контроль. Для хорватов чехи дают 8% туристов, поэтому такое соглашение было бы важным этапом, но пока рано радоваться.

Австрия из-за коронавируса может потерять 2/3 своих турфирм. Власти страны собираются открыть с 15 мая гостиницы и рестораны с условием, что персонал будет обязательно носить защитные маски, а число гостей должно быть ограничено.

Министерство туризма Австрии призывает жителей страны в этом году провести отпуск на местных курортах.

Но, возможно, страну уже летом откроют для немецких туристов, которые составляют 30% отдыхающих в Австрии.

Открыться побыстрее

Греция уже 18 мая откроет доступ к античным памятникам, включая Акрополь, 1 июня должны заработать отели, а 1 июля начаться туристический сезон.

Это неудивительно, ведь туризм обеспечивает пятую часть доходов экономики ( 184,5 млрд евро) и дает работу четвертой части населения страны.

По прогнозам, греческий рынок туризма может упасть на 70%, а это убивает всякие шансы страны на восстановление после экономического кризиса.

Поэтому премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 23 апреля призвал Европейскую комиссию разработать план восстановления поездок “как можно скорее”.

Также в Греции предложили ввести “паспорт здоровья” для туристов, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса. Тестирование человек должен будет пройти на родине.

Еще одна страна, которая собирается открыться для туристов летом – Турция.

Сначала турецкие отели начнут принимать местных жителей. А в июне страна планирует пригласить иностранцев.

При этом по новым правилам отели могут быть заполнены только на 50%.

В стране будут функционировать пляжи, условия работы которых соответствуют требованиям соблюдения социальной дистанции, и бассейны с достаточным уровнем содержания хлора в воде. В то же время спа-центры и спортивные залы в этом туристическом сезоне будут закрыты.

Форма обслуживания All inclusive сохранится, но столы в ресторанах и барах будут размещены на расстоянии не менее 1,5 метра, еду будут накладывать официанты, в залах будут стоять дезинфекторы для рук.

Власти Турции прогнозируют, что объекты размещения в стране будущим летом будут заполнены максимум на 60 процентов.

Португальское правительство надеется, что страна сможет открыться для иностранных туристов летом этого года (июле-августе), однако, с соблюдением ряда мер безопасности из-за коронавируса.

Также в июле надеется пустить международных туристов Кипр.

Правительство Грузии приняло решение с 1 июля открыть границы для иностранных туристов. «С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов», — заявил на заседании кабинета министров премьер-министр страны Георгий Гахария.

Помочь выжить

Страны, где сферы туризма много приносят в бюджет, постарались защитить этот бизнес госсубсидиями. Так, Гонконг создал схему субсидирования туристических агентов, посредством которой около 1350 туристических мероприятий получили платежи через спецфонд. Каждый соответствующий туристический агент может получить разовую субсидию в размере 80 000 гонконгских долларов. 98% всех лицензированных турагентов в Гонконге зарегистрировались для оплаты.

Австралия выделила на поддержку туристических компаний 1 миллиард долларов.

Италия также учредила фонд в 500 млн. евро для покрытия ущерба, нанесенного авиационной промышленности и Alitalia.

Также в стране выплачивают 80% зарплаты потерявшим работу из-за коронавируса.

Франция потратит 45 млрд евро на вынужденную безработицу, люди получат до 84% чистой зарплаты.

Кром того, страна направит 2 млрд из Фонда солидарности на поддержку пострадавших компаний, в том числе туристических.

В Украине потери от пандемии COVID-19 в сфере путешествий – импорта и экспорта этих услуг более $1,5 миллиарда.

В этом году во Львове, например, ждали более 2,5 млн туристов. Теперь в мэрии говорят: гостей будет в разы меньше, а город несет убытки.

В Государственном агентстве по развитию туризма Украины нет четкого понимания, чего следует ждать от туристического сезона.

И.о министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко сообщила, что основная задача власти теперь – защитить туристические компании от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет освобожденных от налогов.

В этом году в бюджете Украины на развитие туризма было заложено 240 млн грн (около $9 млн). Из-за карантина бюджет пересмотрели и финансирование убрали полностью.