В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3551, который упрощает взыскание пенсий, льгот, субсидий и государственной помощи с граждан.

Инициатором законопроекта является депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Предлагается внести изменения в Закон Украины «О судебном сборе», в части освобождении местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления от обязанности платить судебный сбор. Что это означает для украинцев?

На сегодня, в случае, если органы государственной власти требуют вернуть ранее выплаченную лицу сумму пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальной стипендии, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования ( все это входит в понятие «государственные выплаты»), а если лицо, получавшее эти средства, отказывается их вернуть – спор должен решаться в суде.

Как известно, за обращение в суд уплачивается судебный сбор (для данной категории дел его размер составляет от 2102 гривен). И, как отмечает сама автор законопроекта, необходимость уплаты судебного сбора часто становилась препятствием на пути обращения с исковыми заявлениями о возврате государственных выплат.

В случае же вступления законопроектом №3551 силу это препятствие исчезнет и органам социальной защиты ничего не будет мешать подавать в суд хоть в каждом первом случае.

Подается законопроект исключительно с благими намерениями. Это и надлежащее выполнение закона «О верификации и мониторинг государственных выплат», и налаживание работы системы государственной поддержки наиболее незащищенных категорий граждан; и повышение адресности государственных выплат; и своевременное возвращение в государственный бюджет неправомерно полученных выплат; и своевременное взыскание в государственный бюджет суммы уплаченной временной помощи с лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Но, фактически, его принятие откроет путь к массовому, часто немотивированному заваливанию судов исками о возврате сумм социальных выплат: льгот, пенсий, стипендий, пособий и т.д. Кроме того, законопроект несет в себе и коррупционные риски в виде возможности использования бесплатной подачи исковых заявлений для получения неправомерной выгоды за их дальнейший отзыв.

Наконец, следует отметить такой аргумент как «возвращение в государственный бюджет неправомерно полученных выплат». То есть, фактически, инициатор законопроекта признает, что часто органы, к полномочиям которых отнесено назначение государственных выплат, неподобающе выполняли свои функции, тратя средства налогоплательщиков без достаточных на то оснований. И, очевидно, данное явление стало достаточно массовым, чтобы принимать отдельный законопроект для исправления его последствий.

Вопрос «будут применены какие-то санкции в отношении лиц, допустивших такую ​​ситуацию?» является, пожалуй, риторическим.