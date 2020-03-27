Общественность возмущена тем, что в разгар пандемии киевские больницы готовят специальные палаты с запасом медикаментов для топ-чиновников. «Буквы» разбирались, что за приказы издает КГГА и есть ли здесь злоупотребления.

На днях журналисты Bihus.Info опубликовали приказ Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) о подготовке больниц к приему пациентов, находящихся под государственной охраной. Документ, датированн 25 марта, содержит перечень из 17 заведений, которые будут оказывать медицинскую помощь таким лицам, в том числе Киевская городская клиническая больница №17, Александровская больница, Киевский городской центр детской нейрохирургии, Детская клиническая больница №7 и тому подобное.

Также выдвигаются требования к отдельным палатам, в которых будут находиться такие пациенты. Такая палата должна быть изолирована, с удобными коммуникациями с операционным блоком, диагностическим отделением, ее площадь – не менее за 13 кв. м, на окнах – жалюзи или роллеты. Рядом должно быть помещение для охраны, сестринский пост, резерв лекарств и медоборудования. Кроме того, требования есть и к профессиональному составу медицинских работников: они должны иметь не менее 5 лет опыта работы. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из «наиболее квалифицированных медицинских работников».

Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» говорит, что государство обеспечивает безопасность президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады и его первого заместителя, председателей Конституционного и Верховного судов, министра иностранных дел и генерального прокурора. Также под такую ​​защиту подпадают члены их семей. Государственную охрану назначают и иностранным президентам, главам парламентов и правительств, министрам иностранных дел, руководителям международных организаций, прибывающих в Украину. В случае угрозы жизни и здоровью охраняться могут также народные депутаты, члены Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, судьи Конституционного и Верховного судов, главы Национального банка.

«Однако отметим, что нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенному законом перечню лиц. Соответственно, в список “особых” больных согласно приказу может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель – Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине», – отмечается в материале Bihus.Info.

Журналисты предположили, что чиновники готовят для себя палаты в связи с пандемией COVID-19, которая, как известно, может вызывать тяжелую пневмонию. Отметим, что в Киеве именно в Александровскую больницу сейчас отправляют людей, которые имеют подтвержденный диагноз или подозрение на коронавирус.

Поэтому такая информация вызвала волну возмущения в обществе.

Городским властям пришлось оправдываться, к тому же, нелепо. Так, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала «Прямой» заявил, что эти палаты готовятся для людей, отбывающих наказание в тюрьмах.

«Этот приказ рассчитан для подготовки помещений и мест, где люди отбывают лишение свободы в тех или иных местах в пенитенциарной службе. Они также имеют право на лечение, и им такое лечение надо обеспечить », – заявил он. Это полный абсурд, ведь осужденные не подпадают под перечень лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Также Поворозник сказал, что правоохранительные органы должны выяснить, как журналисты получили документ, предназначенный для служебного пользования, но этот приказ опубликован на сайте КГГА в свободном доступе.

Мэр Киева Виталий Кличко также начал отрицать подготовку таких палат. «Что касается VIP-палат, якобы для депутатов и других чиновников, – такого нет!» – говорится на его странице в Facebook. Однако он подтвердил, что для определенного круга лиц должны быть такие условия.

«Оно (распоряжение – ред.) было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, МОЗ и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом «для служебного пользования». В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Речь о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия – отдельные палаты, и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине », – написал Кличко.

И даже опубликовал видео из инфекционного отделения Александровской больницы, чтобы подтвердить, что она «для всех».

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/iLS3e3Iak7o" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

#Буквы на условиях анонимности пообщались с врачом, который ранее работал в Киевской больнице №17. Он подтвердил, что приказ об отдельных палаты для первых лиц государства не просто существует, а существовал всегда.

«Приказ о лицах, охраняемых выдавался всю мою жизнь. Просто тогда не было демократии и он не попадал в прессу. Перечень больниц был уже, в мои времена в этом приказе говорилось о премьере, президента и председателя Верховной Рады. 17 больница всегда была в этом приказе, так как при любом теракте или катастрофе первые лица государства ехали к нам. Логика этого приказа в том, что с первыми лицами может случиться что угодно в любое время. Эти лица надо везти не в первую попавшуюся больницу, а в такую, которая способна оказать качественную помощь и является приспособленной для размещения охраны. Ведь это все-таки первые лица государства», – рассказал он.

По его словам, аналогичные приказы существуют, например, в США.

«Под каждое событие, акцию или просто регулярно эти приказы обновлялись. Все врачи и медсестры пересматривались по поводу их благонадежности. До смешного: во времена Януковича государственная охрана смотрела личные дела врачей”, – говорит врач.

В дни, когда в Украине приезжали иностранные президенты или делегации, 17 больница специально меняла график и выставляла на дежурство только тех, кто прошел проверку, рассказал он. Там есть одна такая палата, иногда она используется для других целей, однако персонал всегда готов к тому, что могут привезти президента. Хотя за время работы нашего собеседника таких лиц не привозили ни разу.

«Но было чучело Януковича. Во времена его президентства Управления госохраны устраивало специальные учения с пиротехникой, взрывами, в больницу привозили его пластиковый макет», – добавил врач.

Он уверяет, что это нормальная и нужная практика.

«В этом нет ничего плохого. Представим, что на первое лицо совершено покушение. Как бы мы к нему ни относились – это первое лицо, и государство должно знать, как действовать. Его привезут в 17 больницу, а не в «Феофания», потому что там не умеют лечить, это отель. И надо, чтобы это лицо не добили. Соответственно, нужен какой-то приказ. Мы не можем сказать первому лицу стать в очередь в коридоре, потому что это глава государства. Приказ ДСП-1 ( «для служебного пользования», – ред.) В 17 больнице всегда лежал на видном месте в ординаторской, мы всегда знали, что делать. Там написаны все телефоны, банальные вещи, которые помогают в случае паники», – говорит собеседник.

Например, у президента США есть персональный врач, его еще называют врач Белого дома. Он возглавляет команду из военных врачей, медсестер, ассистентов и другого персонала. Этот врач должен повсюду сопровождать президента США, даже в самолете. Во время покушения на Рональда Рейгана в 1981 году рядом с ним был его врач Дэниел Рудж. Врач Белого дома отвечает за медицинскую помощь семье президента США, вице-президенту и его родным, а также гостям президента. Сейчас Дональдом Трампом занимается врач Белого дома Шон Конли, и недавно он заявлял прессе, что тест президента США на коронавирус был отрицательный.

Как видим, практика особого внимания к здоровью первых лиц государства не уникальна для Украины. Впрочем, Кличко уже заявил, что президент Владимир Зеленский собирается отменить приказы об отдельном медицинское обеспечение для лиц с госохраной. «Я разговаривал вчера с президентом. И он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны! », – написал Кличко в Facebook.

И действительно вечером 26 марта появилось обращение Зеленского, где он рассказывает, что поручил Кабинету министров отменить нормативные акты о специальных условиях для топ-чиновников в больницах.

По словам президента, ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. «Вы будете находиться именно в тех палатах и ​​тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», – заявил президент. Хотя для политиков и бизнесменов такие условия и не предусмотрены, по крайней мере, в приказе КГГА. По его словам, не будет никаких исключений для первых лиц государства: президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады.

Наш собеседник считает такое решение популизмом.

«Волна возмущения, которая сейчас разгоняется, совершенно пуста. Президент уже пообещал этот приказ отменить, но он нужен. Остаться без премьера или положить его в коридоре – это неправильно. Можно говорить о привилегиях, но в случае катастрофы первое лицо государства надо лечить», – отмечает врач.

Сообщений о соответствующих решениях Кабмина еще не было. Вероятно, от них зависит, сумеет ли власть сохранить баланс между желанием нравиться электорату и способностью принимать взвешенные решения в условиях пандемии.