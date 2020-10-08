Когда Игорь Палица сказал, что он баллотируется в премьер-министры, он не шутил. После местных выборов в его группе «За майбутне» может оказаться 70 депутатов, а вот монобольшинства «Слуг» не станет. Такой сценарий называют выгодным для Зеленского, но есть нюансы.

На прошлой неделе Верховная Рада досрочно свернула свою работу и в следующий раз соберется 20 октября. Официальная причина – вспышка коронавируса среди депутатов. На тот момент стало известно о болезни Петра Порошенко, Яны Зинкевич, Игоря Палицы, Нестора Шуфрича, Александра Корниенко, Киры Рудик и Жана Беленюк. Также до 10 человек заболело в аппарате.

Впрочем, если бы не болезнь, работу Рады тоже пришлось бы переносить. Проблема в том, что у монобольшинства не было достаточно голосов для принятия законов.

Сил хватило разве что собрать “брюссельскую котомку” для Владимира Зеленского (закон о водном транспорте, донорстве крови и электронных коммуникациях), чтобы он мог спокойно ехать на саммит Украина-ЕС.

Часть депутатов, особенно мажоритарщиков, сосредоточилась на работе в округах перед местными выборами, и на работу в Киев не приехали. Но есть и другая причина. Офису президента и руководству фракции все сложнее контролировать разношерстную большую фракцию, в которую собраны представители разных идеологий и бизнес-интересов.

Более-менее монолитно «Слуга народа» голосовала по февраль 2019. За исключением откровенно лоббистских историй с площадками Яценко и попыток пролоббировать одну из групп в игорном бизнесе или мусорном бизнесе, а также неудачной попытки подыграть Ринату Ахметову с рынком электроэнергии.

После увольнения Андрея Богдана, отставки Гончарука и новости, что надо принимать антиколомойский закон, во фракции большинства все чаще стала возникать проблема собрать 226 голосов. В зависимости от интересов «Слугам» помогали «Довита», «За майбутне», ОПЗЖ, «Батькивщина», а иногда даже «Голос» и «Европейская солидарность».

Минские договоренности Андрея Ермака, где он попытался субьективизировать главарей самопровозглашенных республик ОРДЛО, спровоцировали первый публичный конфликт во фракции. О своем несогласии заявили около 50 депутатов президентской фракции. Это была первая история, когда конфликт выплыл на публику, на Банковой на это обиделись и даже пересмотрели правила общения с депутатами и допуск в святая святых.

Но и сопротивление депутатских групп становился все сильнее – это проявилось и в неголосовании за вице-премьера Саакашвили, и неназначение Шкарлета министром образования, а также неподдержке правительственной программы. После последнего Давид Арахамия даже пригрозил оставить фракцию на Александра Скичко.

Коронавирусный локдаун и летние каникулы немного приглушили медийные всплески внутрифракционных конфликтов. Но и они не помешали «слугам» спорить в онлайне.

С приближением местных выборов конфликты стали проявляться все сильнее. Особенно между группами Ильи Павлюка и Игоря Коломойского. Сначала они сцепились за таможни, потом за избирательные списки в Киевской области.

А в минувшую среду группа Павлюка не позволила запустить процесс погашения долгов Коломойского по Укрнафте за счет денег украинцев.

28 сентября нардеп Александр Качура (в свое время регистрировал партию «Слуга народа») заявил на брифинге после заседания фракции, что система управления фракцией требует перезагрузки.

“Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (конфликтов депутатов), а с причинами. Потому что не нужно ходить в депутатскую группу “Довира” за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие. Об этом стоит говорить, потому что та управленческая форма, которая есть на сегодня в нашей фракции – она ​​уже не работает. Если так дальше пойдет – это значит, что у нас фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и не будет принимать необходимых законопроектов”, – сказал Качура.

Многие восприняли это как наезд на Давида Арахамия, а некоторые телеграммы даже написали о Качура как о новом главе фракции.

Впрочем сам депутат в комментарии Буквам сказал, что пока готов возглавить разве что группу во фракции.

После слов Качуры с Банковой и правда спустили команду о переформатировании групп, но оно не удалось.

«Главное было распределить бородатых (так за глаза называют группу Коломойского) по разным группам, но никто не хочет иметь себе эту проблему. В конце концов эта перестановка кроватей завершилось тем, что в группе Тищенко осталось чуть ли не трое депутатов. После этого передел затих», – рассказал Буквам один из «слуг».

«Учитывая, что Тищенко никогда не знает, за что голосуют в Раде – это логично», – добавил еще один из «Слуг».

В принципе перераспределение и закрепление депутатов в каких-то группах вряд ли может защитить их от постороннего влияния. Кроме живого общения и брожения Дубинского по залу, это также десятки чатов – от официального чата фракции, через который Арахамия всех организует на голосование, до группы мажоритарщиков Одесской области, в которой глава области просит дать голосов за изменения в бюджет.

Инструкции от Дубинского отдельным «слугам» рассылает даже не он, а его условный курьер из депутатов. И от того, что депутатов будет организовывать какой-то ноунейм, как и они, мало что изменится. Депутат всегда может сказать, что заболел или что-то перепутал.

«Надо понимать, что через год работы в Раде депутаты очень меняются. Это сначала они осматриваются испуганно по сторонам, а потом все активнее начинают интересоваться вопросом, где здесь зарабатывают деньги. Я помню, как через год во фракции БПП вдруг начали проклевываться голоса: «А что мне будет за это голосование и где мои бонусы». Думаю, «слуг» ждет то же самое», – рассказал депутат восьмого созыва.

Собственно его слова находят свое подтверждение в истории Александра Юрченко о «плюшках» за правки в мусорный закон.

На это желание «слуг» заработать и иметь какое-то будущее после краха Зеленского рассчитывают и другие силы.

Отсюда растут ноги у слухов о том, что группа «За майбутне» переманила на свою сторону несколько десятков депутатов и после завершения местных выборов может увеличиться до 70 человек. И вот уже после этого действующая власть будет вынуждена пойти на коалицию с «За майбтне».

«Это необходимо Зеленскому, чтобы перевести с себя хоть часть ответственности за происходящее в стране. Разгонять парламент и идти на перевыборы ему невыгодно, а вот разделить ответственность его могут уговорить », – говорит один депутатов оппозиционных фракций.

«Коломойский, правда, пытается уговорить верха на Палицу-премьера», – признается один из депутатов фракции «Слуг».

Правда, не очень понятно, как это произойдет технически. Если допустить, что 20-25 мажоритарщиков выйдут из «Слуги народа», сменят фракцию, то зачем же с ними снова объединяться?

Есть версия, что из фракции выгонят вату, чтобы не раздражать своих «ценностных», а вместо них предложат коалицию с «За майбутне» и «Довирой».

Третий вариант – никто никуда не входит и не выходит, а президента заставляют пойти на коалицию хронической нехваткой голосов монобольшинства в зале.

«Я думаю, что Шефир уже продвигает в уши президента идею о такой коалиции», – говорит еще один собеседник Букв.

Месяц назад, 11 сентября, в эфире «Право на власть» председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко спросил Палицу, где он баллотируется. На что получил достаточно откровенный ответ:

“На место вашего премьер-министра я баллотируюсь».

Сейчас в партии «За майбутне» отказались комментировать Буквам слухи о «скупке» депутатов и возможной будущей коалиции и премьерстве.

Что неудивительно, ведь партия пока позиционирует себя на местных выборах как оппозиция власти и даже требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который по совместительству является кумом Палицы.

Собеседник в «Слуге народа» назвал возможность нового большинства только запусканием слухов. «Они смогли договориться не более чем с 15 людьми, потому что даже наши фотографы понимают, что Коломойский заплатит только в первый месяц, а дальше подцепит тебя на крючок компроматом и заставит работать на себя бесплатно оставшуюся жизнь», – отметил депутат.

Сам Коломойский в комментарии УП заявил, что не хотел бы для Палицы судьбы премьера.

«При де-факто президентской модели управления, премьер-министр – это технический человек. Это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу товарищу такого желать “, – заявил олигарх в разговоре с УП.

Впрочем, Коломойский лукавит. Премьер Палица и премьер Шмыгаль или тем более Гончарук – это же, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слабым и техническим при президенте Зеленском такой премьер не будет.

Более того, он станет объединяющим для многих бизнес- и политических элит, учитывая хорошие отношения Палицы и с группой Левочкина в ОПЗЖ, и с «Батькивщиной».

Для того, чтобы иметь огромное влияние достаточно даже быть первым вице-премьером (вспомним здесь когда-то могущественного Андрея Клюева) в правительстве, скажем, Андрея Коболева.

И для того, чтобы реализовать этот сценарий достаточно внушить президенту мысль, что иначе будет неработающий парламент из 171 депутатом в зале и коалиция «все против Зеленского».

А Коломойский в случае чего будет “не при делах”, чтобы можно этот продукт было продать Западу.