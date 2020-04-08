Пока соцсети переполняются критикой карантина, спорами о целесообразности ношения масок и шутками о «руководителе Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Офиса президента» Арсене Авакове, рейтинги власти падают. Причин для этого было достаточно и внутри страны, а пандемия COVID-19 еще подлила масла.

Для выяснения различных тенденций социологи проводят исследование общественного мнения либо в форме опроса определённый выборки граждан, либо опроса экспертов. Часто эти результаты отличаются, ведь эксперты лучше разбираются в темах, чем общество в целом, и их мнением сложнее манипулировать.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел экспертный опрос под названием «Политический квартал», где просил экспертов оценить работу власти в первом квартале 2020 года. Опрос состоялся 26 марта – 1 апреля и охватил 58 экспертов. Их просили оценить реакцию властей на пандемию, ведь в Украине к тому времени уже действовал карантин и определенные ограничения, хотя и не такие жесткие, как те, что начались 6 апреля.

Социологи пытались узнать эффективность того, что делает власть, а конкретно президент Владимир Зеленский, ведь новое правительство оценивать пока рано.

«По разным сферам оценки преимущественно низкие. Относительно нейтральными можно назвать оценки, касающиеся коммуникации с обществом и борьбы с эпидемией. Но даже там общая оценка меньше тройки. Самая плохая ситуация с кадровой политикой, ее оценивают на 1,5, что является очень низким показателем. Фактически эти скандалы вокруг Ермака и других лиц, назначенных Зеленским, это подтверждают », – рассказал политический аналитик Фонда Андрей Сухарина.

Так, коммуникация с обществом получила оценку 2,6 из 5 возможных, борьба с пандемией – 2,5. Кадровая политика – лишь 1,5 балла. Напомним, что на днях окружению президента пришлось давать объяснения, о своем отношении к коррупции, когда депутат Гео Лерос обнародовал записи, как брат председателя ОП Денис Ермак ведет переговоры о торговле должностями.

Также сопровождалось критикой назначение на должность генерального прокурора экс-руководительницы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, а также кадровая чехарда в Минздраве, когда вместо Зоряны Скалецкий туда сначала назначили хирурга Илью Емца, а затем экс-главу госадминистрации Одесской области Максима Степанова. Неудивительно, что это повлияло на мнение экспертов относительно эффективности президента.

Чтобы понять, насколько эффективными меры власти считает общество, мы обратились к исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), которое состоялось 27 – 30 марта методом телефонного опроса 1,5 тыс. респондентов.

У граждан спросили, насколько успешно власть – не только президент, но и правительство, парламент, правоохранители – справляется с противодействием пандемии.

40% ответили, что она это делает скорее успешно или очень успешно, а 48% сказали, что рано оценивать или полностью неуспешно.

Противодействие экономическому кризису и поддержку отечественных производителей (безотносительно к пандемии) считают успешной 13% опрошенных, неуспешной – 65%.

Также 70% сказали, что власть недостаточно обеспечивает доступ к медицинским услугам, 17% все нравится. Предотвращения возможных экономическим трудностей, связанным с пандемией, оценили 18% и не оценили 57%.

То есть отношение граждан к действиям власти скорее критическое.

Однако в этом же исследовании респонденты утверждают, что относятся непосредственно к Владимиру Зеленского положительно – таких 46%. Еще 33% остаются нейтральными, 21% относится отрицательно.

«Видим парадокс. Деятельность власти оценивают негативно, а деятельность Зеленского положительно, по крайней мере часть этих людей существенно преобладает над теми, кто относится к президенту негативно. Надо искать объяснения. Очевидно, что большинство людей продолжает верить в плохих бояр и хорошего царя. Они не понимают, что на самом деле президент несет ответственность за нынешнюю ситуацию. Хоть у нас и парламентско-президентская республика, за всем реально стоит президент или его офис», – объясняет научный директор Деминициатив Алексей Гарань.

По его словам, несмотря на падение рейтингов Зеленский остается достаточно популярным, однако неизвестно, долго ли продлится этот эффект.

Возвращаясь к опросу экспертов: они оценили, насколько различные меры власти по противодействию пандемии эффективны и оправданы.

«Если говорить об оправданности мер, то практически все эксперты соглашаются, что карантин в учебных заведениях нужен, закрытие ТРЦ нужно, но относительно административной и уголовной ответственности за нарушение карантина, закрытие общественного транспорта оценки неоднозначны. Так, большинство склоняется к тому, что это делать нужно, но нет четкого консенсуса. По эффективности: нейтральные оценки касаются охраны общественного порядка, коммуникации с населением. Но другие аспекты, в частности, прекращение экспорта необходимых защитных средств, обеспечение медицинских учреждений необходимыми ресурсами – эксперты оценили очень негативно», – рассказал Сухарина.

Наиболее негативно эксперты относятся к закрытию метро и ограничению работы общественного транспорта – 15% опрошенных не поддерживают это. Еще 22% ответили, что это оправдано, но надо было реализовать иначе. И больше всего вопросов к закрытию границ, прекращению авиа- и железнодорожного сообщения – более 29% говорят, что это реализовали неправильно.

Охрана общественного порядка получила оценку 2,9 из 5, коммуникация – 2,8, эвакуация украинцев с пораженных стран – 2,7, подготовка критической инфраструктуры к эпидемии – 2,5. Самая низкая оценка эффективности по прекращению экспорта и контрабанды защитных средств и обеспечению больниц – 1,8 и 1,6 соответственно.

Граждане же в оценке мер власти разделились. Как показывает опрос КМИС, 49% считают, что меры по противодействию эпидемии были внедрены вовремя, 38% – что они запоздалые.

Кроме того, 43% респондентов ответили, что эти меры надо усилить (напомним, что усиление состоялось 6 апреля после завершения опроса), 40% назвали их адекватными, 9% сказали, что ограничений много.

Похоже, что среди населения поддержка мер власти выше, чем среди экспертов, некоторые пункты поддерживают, однако остаются скептическими.

У экспертов также спросили, насколько вероятными являются различные события в течение следующих трех месяцев. Наиболее вероятным они до сих пор считают введение чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией, так считает 51% опрошенных. Также они высоко оценили вероятность дефолта – 42%. Такой же процент вероятности у массовых протестов.

Зато, скажем, отставка президента представляется маловероятной – только 23% экспертов считают, что такое возможно.

Отметим, что де-факто, но не де-юре чрезвычайное положение начало действовать в Украине 6 апреля вместе с новыми карантинными ограничениями, когда Кабинет министров своим постановлением №255 запретил украинцам находиться в общественных местах без масок и документов, ходить по улицам не больше двух и запретил отдыхать в парках. За нарушение правил предусмотрен штраф от 17 тыс. грн. Однако в. 64 Конституции Украины говорит, что такие ограничения можно устанавливать только при условии внедрения военного или чрезвычайного положения. Ни за то, ни за другое Верховная Рада не голосовала.

«Ни Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней», ни Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» не могут наделять Кабинет Министров Украины полномочиями ограничивать конституционные права и свободы гражданин в силу статьи 64 Конституции Украины, которая устанавливает возможность таких ограничений только в случае введения военного или чрезвычайного положения … Положение вышеуказанных законов противоречат требованиям Конституции и неконституционны, ведь они устанавливают широкую свободу действовать на свое усмотрение у органов исполнительной власти, в частности, Кабинета Министров Украины и фактически предоставляют возможность реализовывать полномочия, отнесенные Конституцией к исключительной компетенции единственного законодательного органа Украины », – информирует Харьковская правозащитная группа.

Вероятно, это усиление оправдало ожидания 43% украинцев и прогнозы 51% экспертов, хотя и не совсем законно.

Среди событий, которые существенно повлияют на политическую ситуацию в Украине, эксперты назвали пандемии вместе с ограничительными мерами и падение мировых рынков и цен на нефть. И влияние это, очевидно, будет отрицательным.

Относительно политических решений, которые могли бы помочь в борьбе с пандемией, эксперты единодушны: 79% поддерживают создание проевропейской коалиции из всех фракций, кроме «Оппозиционной платформы – За жизнь», для сотрудничества с МВФ и ЕС. 25% считают целесообразным временно прекратить выплаты по внешним обязательствам. Чрезвычайные полномочия для президента и нормализацию отношений с РФ поддержали только 8% и 4% экспертов соответственно.

Политический аналитик Деминициатив Петр Бурковский считает, что нынешний кризис похож на тот, с которым Украина столкнулась в 2014 году с началом российской агрессии.

«В 2014 году были большие сомнения по поводу власти, сейчас эти сомнения еще больше. Результаты опроса показали, что лишь 8% экспертов считают, что Зеленскому следует предоставить чрезвычайные полномочия для борьбы с эпидемией. Откуда такой скепсис и пессимизм – ответ есть: слишком низко оцениваются действия власти по подготовке страны к эпидемии или хотя бы минимизации рисков. Именно поэтому эксперты считают, что власть не показывает способности действительно предложить и воплотить план борьбы с эпидемией. Значит ли это, что страна обречена? В 2014 году многие так говорили, многие надеялись, что Украина распадется на части, начнется гражданская война. Сейчас мы также слышим голоса, что страна движется к дефолту, что изоляция закончится крахом государственности и на этом фоне внешние силы решат судьбу Украины. Я думаю, это главный вызов не только для государства, но и для гражданского общества и экспертов в частности», – говорит эксперт.

По его словам, сейчас власть может вернуть доверие людей – для этого нужно сформировать проевропейское правительство.

«Надо осознать две вещи. Первая: внутри власти, команды Зеленского сейчас кризис идентичности и креативности, надо привлекать специалистов из разных политических сил, готовых работать ради спасения страны. Второе: помощь сейчас может прийти только с европейского стороны, не с востока. Именно это осознание станет определяющим фактором выбора пути страны в следующие три месяца. От того, сделает власть этот выбор, зависит, насколько жестко просядет экономика, насколько ценным в плане человеческих жизней будет выход из эпидемического кризиса», – пояснил Бурковский.