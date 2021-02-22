Что носят депутаты на работу, каким брендам отдают предпочтение и сколько это стоит.

В минувшую среду в объектив фотографа #Букв попала народный депутат Ирина Борзова, которая пришла в Раду в кофточке от Dolce & Gabbana и с сумкой Salvatore Ferragamo.

После того, как журналисты выложили это в Facebook, депутат пришла в комментарии и сказала, что вещь не принадлежит дорогому бренду и позвала в гости за покупками в Винницу. Действительно, ткани a la Dolce & Gabbana являются одними из самых популярных. И можно было бы поверить Борзовой, если бы ее коллеги и предшественницы не врали бы постоянно, что свои брендовые вещи они купили непременно на базаре или в переходе.

Тем более, что Борзова как дочь одного из продюсеров «Лиги смеха» в принципе может позволить себе и брендовую одежду.

Носить дорогую брендовую одежду в Раду первой стала Юлия Тимошенко. Но когда Инна Богословская попыталась использовать против нее стоимость ее сережек, Тимошенко быстро запустила информацию, что одевается она у украинского дизайнера Айне Гассе, в то время жены однопартийца Юлии Владимировны.

Впрочем, когда лидер «Батькивщины» уже стала премьером, здесь рассказывать об украинских брендах стало сложнее, ведь все чаще она появлялась на людях в одежде от французского бренда LouisVuitton. И именно в фиолетовом платье от него она была на обложке журнала Elle. Некоторые фасоны Юлия Владимировна даже покупала в нескольких цветах.

Не изменяет ЮВТ Louis Vuitton и сейчас. Недавно она приходила в Раду в подиумном жакете из коллекции прет-а-порте 2020 года.

Также в ее коллекции платье за 2300 евро того же бренда. Правда, на некоторых сайтах за нее просят и 4000 долларов.

Тимошенко была в сессионном зале в трикотажном платье этого же бренда за 1500 евро.

В свое время приход в Верховную Раду Партии регионов резко увеличил присутствие в зале дорогих брендов – как на мужчинах, так и на женщинах. В соревнование у кого больше Chanel, Dior, Balmain, Dolce & Gabbana включились Раиса Богатырева, Анна Герман, Наталья Королевская.

Последняя и сейчас предпочитает только дорогие бренды.

В минувшую пятницу Королевская пришла на работу в платье Fendi

В Раде прошлого созыва больше всего за любовь к дорогим вещам, особенно бренду Fendi, доставалось Ирине Луценко.

Рада нового созыва обещала быть новой и с другими ценностями. Впрочем, в части одежды все осталось как было.

Даже любительниц Fendi здесь не одна.

Уже в первый день на тренинге в закарпатском Rixos журналисты заметили, что Ирина Аллахвердиева надела платье от Versace.

Теперь Аллахвердиева – одна из лидеров среди депутаток-брендоносиц. В ее коллекции и Dolce & Gabbana, и Yves Saint Laurent, и Gucci.

Кстати, она одной из первых пришла в Раду с сумкой “Sicily” от Dolce & Gabbana. Эта сумка является самой популярной в последние 2 года в 9-м созыве – как среди депутаток, так и помощниц и журналисток.

Бренд настолько популярен, что когда у одной из депутаток заподозрили подделку, она стала носить сумку тыльной стороной, чтобы не подвергаться лишним расспросам и насмешкам.

Кроме Аллахвердиевой знатными парламентскими модницами является «Слуги» Ольга Дмитриева, Ольга Коваль и Елена Шуляк.

Последняя как-то обиделась на журналистку Анну Стешенко за то, что та у нее заметила сумку Chanel за 7000 долларов. Но в том же интервью, где депутат отрицала наличие такой дорогой вещи, она дала свое фото с сумкой Bottega Veneta за 1873 евро, в туфлях Salvatore Ferragamo и серьгами Van Cleef с Коллекции Alhambra за 117.558 грн.

В пятницу Шуляк украсила волосы заколкой Chanel из коллекции 2015 года.

Ольга Дмитриева регулярно приходит в Раду в известных брендах. В прошлом году она приходила в Раду то с сумкой Dior, начальная стоимость которой в таком размере $ 5100, то в культовом пиджаке Balmain.

На этой неделе она пришла с сумкой Saint Laurent’s Medium Niki, ориентировочная цена которой 2000 евро.

Не так давно она выгуляла ботильоны “Eri” от Alexander Wang за 850 долларов.

Ольга Коваль тоже любит поразить дорогими вещами. На одно из заседаний фракции она пришла в серьгах, похожих на Van Cleef & Arpels, и с сумочкой Georges BB от Louis Vuitton. Вместе оригинальные аксессуары стоят больше 5000 долларов.

Ее коллега Алина Загоруйко вторую неделю подряд ходит в Раду с сумкой Burberry, которая даже на сейле стоит более 1000 евро. При этом у депутата в 2019 году было в собственности только две небольшие квартиры по 24 квадратных метра и 180 000 заработка.

Любит известные бренды и невестка Оксаны Билозир, нардепка от группы “Доверие” Лариса Билозир.

Однажды та же Анна Стешенко идентифицировала в руках Билозир довольно дорогую сумку Hermès Kelly. Фото вызвало ожесточенный спор под постом, потому что многие решили, что сумка – подделка. А потом и нардеп сказала, что купила вещь в Виннице за 7000 гривен. Уместно ли депутату носить подделку, Билозир не объяснила. Как и другие дорогие вещи, на которые указала журналистка.

Эти ботинки на депутатке тоже напоминают обувь Chanel. Но есть ли там фирменное лого, разглядеть трудно.

На прошлой неделе Билозир пришла в Раду также в блузке Christian Dior.

Она относится к старым коллекций и ее можно купить гораздо дешевле чем последние вещи.

Правда, есть в Раде и депутата, которые отдают предпочтение украинским брендам.

На прошлой неделе фотограф Букв заметил, как Татьяна Цыба из “Слуги народа” выбирала себе украшение от украинского бренда Коляда.

Буквы продолжат следить за депутатскими новинками моды.