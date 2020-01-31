Эпоха new normality настигла и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Так описала неделю работы в ПАСЕ нардеп от «Слуги народа» (СН) член украинской делегации Евгения Кравчук. Главная новость из Страсбурга – депутаты повторно поддержали полномочия российской делегации, несмотря на призывы Украины не делать этот шаг. В самой делегации признают, что были готовы к такому решению, поэтому не считают это своим провалом. Чем запомнится зимняя сессия и какие сделала для себя выводы украинская делегация, узнавали «Буквы».

Услуга Кокса для России

Работа ПАСЕ в новом году стартовала 27 января. Неделя зимней сессии обещала быть горячей: избрание нового президента ПАСЕ, дебаты, посвященные событиям на Ближнем Востоке, анализ нарушений Польшей условий членства в Совете Европы, и самое главное, возвращение России спустя 5 лет с момента отстранения. После прошлогоднего демарша к работе приступила и украинская делегация в новом составе.

Ранее в интервью НВ глава делегации Лиза Ясько рассказала, что на зимней сессии она вместе с коллегами и единомышленниками будут оспаривать полномочия российской делегации в ПАСЕ и включаться в работу над теми темами, которые являются первоочередными для европейцев. Речь идет о борьбе с дискриминацией, гендерная политика, права женщин, вопросы экологии и т.д.

«Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы. Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами», – объяснила Ясько позицию делегации.

По приезду в Страсбург украинские депутаты максимально включились в процесс. В первый же день они вошли в состав всех партийных групп ПАСЕ (социалисты, демократы, зеленые, консерваторы, либералы и «Европейская народная партия»), кроме коммунистической. И распределилась по комитетам ПАСЕ.

«Несмотря на распределение по политическим группам, уверяю всех, что украинская делегация – объединенная команда, которая приехала в ПАСЕ, чтобы бороться за Украину и ценности Совета Европы. Наша делегация – новый, энергичный, самостоятельный и квалифицированный политический игрок», – передала Ясько на своей странице в Фейсбук со Страсбурга.

А далее украинская делегация приступила к борьбе с Россией. Решение представителей европейских стран вернуть РФ на площадку ПАСЕ вызвало немало критики. Многие это расценили, как отказ Ассамблеи от ценностей, которые она декларирует, ради денежного интереса. Ведь как представитель ПАСЕ РФ делает каждый год членский взнос в размере 30-ти млн евро.

Финансовый аспект европейцы не отрицают. Но главной причиной такого решения называют намерения через диалог решать те проблемы, которые доставляет Россия как своим гражданам, так и всему миру. Такая точка зрения имеет место быть. Но те, кто хорошо знает российский менталитет, напоминают, что одним разговором ничего не решить.

Попытка – не пытка, и в зимней сессии Украина вместе с делегациями-единомышленниками запустили процесс оспаривания полномочий россиян в ПАСЕ. Было решено, что данный вопрос поднимет член литовской делегации Эмануэлис Зингерис. В поддержку инициативы встали 30 депутатов, что, по регламенту ПАСЕ, обязывает рассмотреть ее в ближайшее дни.

29 января в ПАСЕ представили проект решения касательно прекращения полномочий РФ. Главным автором выступил депутат из Нидерландов Тини Кокс, который известен своими пророссийскими взглядами.

«Ассамблея подчеркивает, что она является важнейшей панъевропейской платформой, где может происходить политический диалог с Россией по ее обязательствам согласно Уставу Совета Европы, и где РФ можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы», – говорилось в документе.

Но за что именно можно привлечь россиян к ответственности, в проекте не было ни слова. Вместо этого Кокс подчеркнул, что Россия решает существующие проблемы, как, к примеру, возвращение украинских моряков. И возобновление членских взносов также пошло плюсом в карму РФ. На основе этого Кокс предложил никоим образом не наказывать россиян, несмотря на аннексию Крыма, войну на Донбассе и систематическое нарушение прав человека на ее территории. В конечном итоге, ПАСЕ поддержала этот документ, отклонив требования украинской делегации и партнеров.

«Но есть и хорошие новости. Нам удалось добавить норму, которое подчеркивает, что Крым является незаконно аннексированным Россией. И требования по России, связанные с оккупацией, остаются действующими, несмотря на разрешение на возвращение РФ в ПАСЕ. Кроме этого, Россия обязана выполнить требования предыдущих резолюций, которые принимались после 2014 года», – сообщил в соцсетях нардеп Дмитрий Лубинец.

Также Ассамблея обязала россиян прекратить военное вмешательство в Украину, поддержку террористов на востоке и выполнять Минские соглашения. Последний пункт не устроил россиян.

«Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта», – в очередную раз «запел» любимую песню РФ их делегат Николай Рыжак.

Новый Толстой

Тем временем одним из вице-спикером Ассамблеи был избран по квотному принципу член российской делегации Петр Толстой, который известен антисемитскими высказываниями и критикой европейских ценностей. Против Толстого выступила нардеп от СН и член делегации Мария Мезенцева, которая потребовала вместо технического назначения провести тайное голосование. Оно состоялось в два тура, и 28 января большая часть депутатов ПАСЕ узаконила назначение Толстого.

«Я думаю, для господина Толстого стало большим сюрпризом, что это избрание растянулось на два этапа. На первом этапе его не избрали, извините, но это факт. Я вам приведу цифры: 132 – за, а проходное число голосов было 125. 117 – против. Как вам кажется, ассамблея, в которой более 600 депутатов – и 132 голоса, на 7 больше минимума, это большое число, это гигантский энтузиазм? … Низкое число голосов, которое набрал Толстой, показывает, что ПАСЕ будет бдительна к поведению этих господ», – рассказал «Радио Свобода» о голосовании вышеупомянутый Зингерис.

Украинский делегат от СН Евгения Кравчук более детально рассказала «Буквам», чем конкретно занимается вице-спикер.

«Он входит в Бюро ассамблеи, где также работают главы комитетов и президент ПАСЕ. На общих заседаниях они определяют повестку дня сессии. Также среди полномочий вице-спикеров есть право на поочередное председательство при отсутствии президента. Но их действия четко регламентированы: они фактически ведут заседание по листочку. Если же вице-спикер себе позволит вольности в чью-то сторону, это можно оспорить», – прокомментировала собеседница.

Напомним, вице-спикером от Украины стал нардеп СН Александр Мережко.

«Бунтари» в делегации

Независимо от разных политических взглядов на политику в стране, в Страсбурге украинская делегация работала максимально сглажено. Но не обошлось без предательства.

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Юлия Левочкина единственная среди украинских делегатов поддержала возвращение РФ всех полномочий. В Киеве это вызвало недоумение, и в политических кругах заявили о необходимости отозвать нардепа.

«Общеизвестно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет и какую политику эта сила проводит. В соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению. А делегация формируется из всех парламентских сил. Я не буду давать оценку поступку госпожи Левочкиной, это дело ее партийных боссов и избирателей. Отмечу, что остальные 11 членов делегации, в том числе и я, проголосовали против всех решений по возврату России в ПАСЕ. Считаю именно такую позицию политически, юридически и морально правильной», – объяснила свою позицию глава делегации Ясько.

Она уточнила, что состав делегации формировался по квотному принципу, каждая фракция должна быть представлена. И только ОПЗЖ по желанию может заменить Левочкину на другого своего депутата.

«Левочкина еще до поездки в Страсбург предупреждала нас, что будет поддерживать Россию в этом голосовании», – рассказывает нардеп Кравчук. Призывать ОПЗЖ заменить нардепа не планируется, так как их политическая позиция от этого не изменится.

Не очень довольны представители СН и поведением нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, который уже вторую каденцию подряд работает в ПАСЕ. В сети хорошо разошлось видео его общения с журналистами российских каналов, на котором он их обвиняет в пропаганде и заверяет, что как русскоговорящему, ему не нужна защита россиян в Украине.

«Для создания союзов и получения положительных результатов, чтобы с нами считались и к нам прислушивались, должна быть серьезная работа. Нужно работать в политических группах, включаться в общеевропейские проблемы, быть в контексте. И тогда мы будем выглядеть как европейцы. А то, чем занимается Гончаренко на шестой год работы в ПАРЕ вызывает отвращение даже у тех делегатов, которые нас поддерживают», – рассказывает собеседник «Букв» в украинской команде.

Сам Гончаренко не стал обсуждать работу украинской делегации в ПАСЕ, только отметил то, что 11 из 12 членов делегации оспаривали голосовали слажено против России, и это самый главный показатель.

Итоги сессии

Зимнюю сессию ПАСЕ сложно назвать успешной для Украины, но и провальной не стоит ее считать. Победа России, к сожалению, была прогнозируемой.

«У нас была действительно сложная неделя в ПАСЕ, однако есть много поводов сохранять оптимизм. Мы добились того, чтобы Россию признали стороной Минского процесса. Раз. В резолюции по России есть упоминание, что Крым – это Украина. Два. Россияне не смогли купить всех. Это три», – написал по итогу сессии Алексей Гончаренко.

Что касается итогов сессии, то в комментарии Буквам депутат от ЕС отметил, что в связи с избранием Толстого вице-председателем ПАСЕ у него постоянно в голове вертится аналогия – «наша Ассамблея как Анна Каренина разрывается между ценностями европейскими и деньгами российскими».

«Конечно, нам все равно нужно быть на сессии, потому что наше отсутствие в октябре сыграло против нас. И если нас там не будет, то будет только хуже и по Крыму, и по Донбассу», – считает депутат.

На вопрос, почему европейский маятник так качнулся в сторону России, только ли дело в деньгах или также в усталости Европы от украинских проблем, Гончаренко сказал, что причин несколько. «Дело и в усилиях России, которые они вложили. И в усталости. И в том, что в последнее время рефрен нашей дипломатии – это договорится. А если договариваемся мы, то почему другим это не делать? Почему кто-то должен быть более принципиален к нам, чем мы сами?», – отметил депутат в комментарии Буквам.

В то же время он подчеркнул, что украинские требования поддержали представители делегаций Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши, Великобритании, Швеции, Исландии, Молдовы, Словакии. «А это уже очень много. Нас там целая вязка! Поэтому, нас не сломают. Главное, держаться и продолжать борьбу! За нами правда, потому победим», – написал депутат, напомнив притчу, что вязку веток ломать тяжелее, чем одну.

Зимнюю сессию ПАСЕ украинской делегации удалось завершить совместной декларацией ряда европейских стран о несогласии с решением сохранить полномочия России в Ассамблеи.

«Мы должны вокруг себя расширять коалицию стран, которые выступают за европейские права и ценности», – говорит в комментарии «Буквам» Евгения Кравчук.

Кравчук и Ясько считают, что нам стоит понять, что постоянно акцентировать внимание на украинском вопросе неправильно. «Потому что это несправедливо по отношению к остальным 45-ти стран, которые туда входят, и также хотят поднимать волнующие их темы».

На следующей сессии, которая состоится в апреле, украинская делегация будет активно заниматься всеми направлениями. Также в планах есть мероприятие, посвященное крымским татарам.

«Своим присутствием в ПАСЕ мы активизируем давление на Россию ради мира на Донбассе. Ведь ключ от мира находится в Кремле, и только твердая позиция европейских государств способна заставить российское руководство замкнуть этот «ящик Пандоры», который оно открыло в 2014 году», – констатирует Лубинец в соцсетях.