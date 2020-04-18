Буквы предлагают попробовать приготовить творожную паску или творожный кекс, буженину, курицу, рыбу и, конечно, несколько салатов. А также модные уже несколько сезонов краффины.

В отличие от Рождества на Пасху не нужно готовить 12 блюд, разве что покрасить 13 яиц в честь апостолов и Спасителя. Паски, крашанки и колбаса – главные атрибуты пасхального стола. Также к этому празднику резали кабана, древний символ солнца.

На стол же старались поставить, что есть лучшее в доме.

Рецепты пасок вы можете посмотреть здесь.

Творожная паска



Вам понадобится: 1 кг творога ,200 г сливочного масла, 5 яиц, 200 г сахара, палочка ванили или 1 ч.л. ванильного сахара, 400 мл сливок (10–20%), 100 г орехов (любых по вкусу), 100 г изюма, 100 г цукатов.

Творог протереть через сито, либо пропустить через мясорубку. Добавить размягченное (не топленое) масло.Перемешать. Яйца взбить с сахаром. Добавить в яйца сливки. Перемешать. Добавить ванильный сахар. Поставить массу на средний огонь. Довести до кипения. Варить, при постоянном помешивании, до тех пор, пока масса не начнет густеть ( где-то 3 минуты после закипания). Затем массу немного остудить.

Орехи мелко порубить. Если цукаты крупные, их надо нарезать.

Смешать творог, цукаты, орехи, изюм (изюм предварительно надо вымыть и высушить). В творог добавить яичную массу. Перемешать. Пасочницу застелить марлей, сложенной в 2–3 слоя. Края марли должны свисать. Выложить творожную массу в пасочницу.

Форму поставить в тарелку или миску, так как будет стекать сыворотка. Сверху прижать грузом.

Форму вместе с грузом поставить в холодильник на 12 часов. Затем форму перевернуть, убрать марлю. Украсить пасху по вкусу.

Творожный кекс



Трудно готовить творожную паску, испеките кекс. На его приготовление у вас уйдет полтора часа. Единственное важное условие – постоянно перемешивать тесто.

Вам понадобятся: 2 яйца, 350 г сахара, 150 г сливочного масла, 250 г творога, ванилин, 0,5 чайнойложки соды, 1-2 стакана мука (в зависимости от плотности творога).

Растопите на плите масло. Яйца взбейте в пену в течение 3 минут, постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать. На следующем этапе добавьте растопленное масло.

Творог разомните в миске и добавьте туда сбитую массу из яиц. Также добавьте 3-4 ложки муки, размешайте миксером.

Соду нужно погасить уксусом. Добавить в творожную массу, перемешать. Также добавить ванилин и остаток муки. Взбивайте еще три минуты. Потом добавьте изюм, и еще раз перемешайте.

Форму для кексов нужн хорошо смазать маслом и выложить творожную массу. Дать тесту постоять пару минут на столе. За это время разогреть духовку при 200 градусах, уменьшить до 170, и выпекать кекс 40 минут. Проверить зубочисткой на готовность и достать из духовки. Дать остыть, украсить сахарной пудрой.

Крашанки



Самый традиционный способ покрасить яйца – окунуть их в кипящий отвар из луковой шелухи. Но если на карантине вы ее забыли собрать, можно попробовать покрасить яйца в цвета национального флага. Для этого вам понадобится куркума и чай каркаде.

Для синего цвета возьмите около литра воды, 50-70 гр каркаде, 2 ложки уксуса. В кастрюлю наливаем воду и добавляем чай. Укладываем яйца, чтобы были полностью покрыты водой и ставим на огонь. С момента закипания варим 10мин. Отставляем и даём постоять ещё 20-30 мин. Так вы получите сиреневый оттенок. Если оставите яйца постоять несколько часов, а потом помоете в чистой воде, должен выйти голубой.

Для желтого вам тоже понадобится литр воды и по 2 столовых ложки куркумы.

В кастрюлю наливаем воду и добавляем куркуму. Укладываем яйца, чтобы были полностью покрыты водой. Варим до кипения и ее 10 минут. Потом даем настояться еще пару часов, добавив уксус.

Не готовы к экспертиментам – купите в супермаркете пищевой краситель, и сократите приготовление крашанок до 20 минут.

Свинина с клюквой



Вам понадобится: свинина (ошеек) 1,2кг, вяленая клюква (50-70г), горчица зернистая (2-3ст.л), мед (1ст.л), растительное масло для обжаривания. А также соль, молотый перец, паприка, кориандр и чеснок.

Мясо помыть. Нашпиговать мясо клюквой и чесноком, натереть солью со специями. Оставить на пару часовнастояться.

Потом на раскаленную сковороду налить масло и обжарить мясо со всех сторон, для того, чтобы «запечатать» сок.

Смазать мясо смесью горчицы и меда, завернуть в фольгу и отправить в духовку разогретую до 250 градусов на 30мин., затем снизить температуру до 220 градусов и запекать еще 1,5часа.

Достать из духовки, дать отстоятся в фольге и образовавшемся соусе.

Курица с рисом, курагой и миндалем



Вам понадобится: 1 большая курица, 1,5 стакана риса, 3 стакана воды, 50 г сливочного масла, 2 -3 ст. ложки сахара, 1 стакан кураги, 100 г миндаля, 2 ст. ложки меда, 1 ч.ложки дижонской горчицы, 1 ст. ложка оливкового масла.

Рис отварить почти до готовности. На сковороде растопить 50 г масла, добавить 2 ст.ложки сахара. Когда сахар растает положить порезанную курагу и миндаль. Протушить 5-7 минут снять с огня и добавить эту смесь к рису. Перемешать.

Курицу натереть солью изнутри, нафаршировать рисом. Сверху обмазать курицу смесью меда, горчицы и масла, положить на противень грудиной вниз и поставить запекаться на 35-40 минут, потом накрыть фольгой и запекать еще 40 минут.

Можно также отправить птицу в мультиварку на полтора часа.

Дорада в соли

Вам понадобятся: Рыба (3 штуки), соль, розмарин сушенный.

Рыбу разморозьте, помойте, и посыпьте сверху розмарином.

Можете запечь в 2 килограммах соли, разбавленных полстакана воды (половину соли высыпать на противень, остальную сверху) или просто заверните рыбу в фольгу, слегка посолив.

Салат с картофелем, маслинами, авокадо и вялеными томатами



Вам понадобится: авокадо (1 шт), картофель (1 шт), лимон (1 шт), маслины без косточек (10 штук), листья любого салата ( 50г), луковица шалота (1 шт), вяленые помидоры в масле (5шт.), белый винный уксус (1 ст. л.)

Для заправки возьмите 4 столовые ложки оливкового масла, можете добавить масло от вяленых помидоров, 2 чайные ложки йогурта, чайную ложку горчицы, по щепотке соли и перца.

Для приготовления салат отварите картофель в мундире, остудите и порубите дольками. Также нарежьте авокадо и помидоры.

На блюдо выложите помытую зелень и авокадо, сбрызнув их лимонным соком. Потом добавьте картофель, маслины и помидоры. Лук порезать полукольцами и залить уксусом, чтобы минут 10 промариновался. Из йогурта, горчицы, оливкового масла, лимонного сока, соли и перца приготовьте заправку. Теперь выложите на салат лук и полейте.

Салат с авокадо, грушей и огурцом

Вам понадобится: 1 авокадо, 1 большой огурец, 1 большая груша, пучок зеленого лука, пучок салата. Для заправки: 2 столовых ложки зерновой горчицы, 2 столовых ложки соевого соуса, 3 ложки оливкового масла, лимонный сок (2-3 ложки), столовая ложка меда.

Продукты вымыть и высушить. Салат порвать и выложить в блюдо. Сверху соломкой нарезать авокадо, огурец и грушу. Измельчить лук и высыпать сверху. Полить заправкой.

Краффины

Краффины — самая модная выпечка этих дней. Это сладкие булочки из слоеного дрожжевого теста, запеченные в форме для маффинов. Они могут быть как с начинкой, так и без. В качестве начинки можете использоваться джем, сахар с корицей и мак с изюмом.

Вам понадобятся: 140 мл. воды, 300 гр. муки, 50 гр. сахара, 125 гр. мягкого сливочного масла, 50 гр. растопленного сливочного масла, 1/2 ч.л. соли, 1 ч.л. молотой корицы и 1 ч.л. сухих дрожжей.

В теплой воде развести 1 ст.л. сахара и дрожжи. Оставить на 10-15 минут, пока дрожжи начнут бродить.

В глубокую миску просейте муку, добавить оставшийся сахар и соль, перемешать. В середине горки муки сделайте углубление и добавьте дрожжевую опару. Теперь добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте руками.

Тесто должно получиться довольно плотное. Выложите его на стол и вымешивайте руками 10 минут, пока оно не станет гладким и перестанет липнуть к рукам.

Положите тесто в миску, накройте и дайте подойти 40 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

Теперь разделите тесто на 6 шариков и оставьте на столе под пленкой на 10 минут. Посыпьте стол мукой. Каждый шарик раскатайте в тонкую полоску теста, примерно 15х45см. Смажьте ровным слоем масла и положите начинку, которую хотите.

Скрутите тесто в рулет. И уберите его под пленку. То же самое сделайте с остальными шариками.

Рулет разрезать вдоль посередине. Скрутить тесто, чтобы слои были снаружи.

Выложить в форму для маффинов. Выпекать 20-25 минут при температуре 200 градусов(с конвекцией 180).