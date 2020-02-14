Сказать, что последнее расследование программы “Схемы” о возможной встрече в Омане президента Украины с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым прошло незамеченным было бы большим преувеличением. В кругах экспертов, политиков, журналистов и просто неравнодушных граждан информация о том, что одновременно с Зеленским в Мускате находился Николай Патрушев и что именно самолет, доставивший секретаря российского Совбеза в Оман отвез президента Зеленского в Украину возымела эффект разорвавшейся бомбы.

Эффект этот был во многом спровоцирован обстановкой секретности, которая сопровождала поезду Зеленского и последующее вранье Офиса президента относительно этого визита. Ведь в течении полутора месяцев власть никак не могла дать какого-либо последовательного и непротиворечивого объяснения этой поездки. Версии менялись в турборежиме. И создавали впечатление что сам Зеленский никак не может определиться был визит частным, либо государственным.

Совершался ли он за свой счет, либо за счет бюджета. Было ли целью визита “сохранение динамики отношений с Оманом”, либо отдых. И если это был просто отпуск с семьей, то каким образом в эту схему вписывалось присутствие на семейном отдыхе тогда еще помощника президента Андрея Ермака, курирующего переговоры с Россией. Никаких ответов на вопрос о том, почему после катастрофы украинского самолета в Иране Зеленский пребывал в Омане еще целые сутки и почему вернулся на чартере, который до этого привез в Мускат каких-то россиян из Москвы дано в принципе не было.

Зеленский уже пообещал подать в суд на авторов расследования. Однако, если внимательно ознакомиться с его содержанием – то станет понятно, что никаких утверждений о том, что в Омане Зеленский встречался с Патрушевым журналисты не делали. Напротив, они указали простые факты – чартерный рейс привез в Оман Патрушева.

Какое-то время Зеленский и Патрушев находились в этом ближневосточном государстве параллельно. Президент Украины покинул Мускат чартером, который ранее доставил в Оман секретаря Совбеза России. И если это – простые факты, подтвержденные базами пересечения границы РФ, подозрительно выглядит уже сама реакция Зеленского и обещанный судебный процесс. Суд о чем? О недостоверности фактов? Такая реакция сама по себе подливает масла в огонь, создавая впечатление что на воре и шапка горит.

Публичная линия защиты Зеленского, которую сразу же начали проводить близкие к Банковой эксперты и блогеры из числа членов наблюдательного совета “Укрзализныци” вместо того чтобы спасать ситуацию только добавила подозрений. Основной тезис провластной пропаганды о невозможности встречи в Омане Зеленского именно с Патрушевым основан на том, что украинский вопрос в Кремле курирует Дмитрий Козак. И что Патрушев попросту не уполномочен вести переговоры с Украиной.

При детальном анализе эти аргументы рассыпаются в труху. Ибо в их основе лежит полное непонимание логики действий Кремля и иерархии российской власти.

Путин – не какой-то восточный деспот-сумасброд. Он прежде всего – легист, выросший в системе КГБ с ее четкими полномочиями, протоколами и отчетами. Каждое решение Путина и, шире, российской власти должно быть зафиксировано на бумаге, законом – либо решением коллективного органа. Любые репрессии внутри самой России всегда основываются на четкой нормативной базе и с точки зрения внутренней политики всегда являются прежде всего законными и легитимными. Так же решением официальных органов подкрепляется и агрессивная политика Кремля.

Вспомним хотя бы решение Совета Федерации 2014 года о вводе в Украину войск. Совбез России с этой точки зрения является именно тем верховным органом, решения которого ложатся в основу любых дальнейших действий государственных органов России. И говорить о том, что секретарь Совбеза, разрабатывающий все подобные решения никак не влияет на украинскую политику – значит не понимать ровным счетом ничего о том, как функционирует власть в России. Именно Козак – как исполнитель, выполняет решения Путина, подготовленные Патрушевым при помощи институтов СВР РФ и ФСБ РФ. А никак не наоборот. Козак – всего лишь функция с правом совещательного голоса. Тогда как Патрушев – стержень системы, указывающий в каком направлении сегодня должна крутиться функция

В рассмотрении этого вопроса невозможно обойти и фигуру самого Патрушева, многолетнего председателя ФСБ РФ и бессменного, с 2008 года, секретаря Совбеза. Ведь стержнем системы он является не просто по должностным полномочиям. В некоторых источниках Патрушева называют чуть ли не крестным отцом Путина. Но это – преувеличение. Хотя бы в том смысле, что высокопоставленный функционер Контрразведки КГБ СССР вряд ли до 90-х был знаком с рядовым офицером отвечающего за внешнюю разведку первого управления КГБ Путиным.

Пересечение их судеб скорее всего состоялось позже. Отвечающий за инвестиции заместитель мэра Петербурга Собчака Путин от имени бывшего КГБ курирующий вопросы вывода денег КГБ за рубеж, а также контрабандные потоки через порт Санкт-Петербурга не мог не попасть в поле зрения главного контрразведчика региона, отвечавшего в том числе за вопросы борьбы с контрабандой. В каком-то смысле Патрушева можно было назвать не столько крестным отцом Путина, но куратором будущего президента России. Представителем системы спецслужб, отвечающего за то, чтобы советские фонды генералитета КГБ-ФСБ продолжали крутиться, обогащать представителей системы и были использованы в интересах той группы лиц, которые путем развала СССР и победы над КПСС получили полный контроль над Россией.

Считается, что президентство Путина было режиссировано Борисом Березовским. Однако параллельная траектория карьер Путина и Патрушева, практически одновременно перешедших на работу в администрацию президента Ельцина говорит нам о том, что система приглядывала за своим питомцем, перемещая куратора вслед за курируемым. Именно Патрушев, который в ельцинский период карьеры Путина находился на должностях зама будущего президента – в Кремле, а потом – в ФСБ, дает представление о том, кто выступил реальным архитектором президентства Путина. И архитектором победы Путина на выборах.

Независимые журналисты и российские оппозиционеры считают, что именно Патрушев стал куратором избрания Путина, организовав взрывы домов в нескольких городах России как повод ко второй чеченской войне – которая и создала в российском обществе запрос на президента-силовика. Именно Патрушев считается человеком, настоявшим на убийстве Литвиненко, и утвердившим этот план у Путина. Именно Патрушеву обязан своей карьерой тот же Борис Грызлов – однокласник секретаря СНБО РФ и многолетний глава МВД и спикер Думы.

Именно Патрушева можно назвать не просто стержнем системы власти в России, но ее столпом. Столпом на котором держится многолетнее доминирование выходцев из спецслужб во власти и благосостояние бывших генералов КГБ, занявших ответственные посты в системе российского олигархата и управляющих финансовыми потоками российского бизнеса в собственных интересах и в русле поставленных этой же группой лиц задач для государства.

Мы до конца не знаем состоялись ли какие-либо переговоры Зеленского с Патрушевым в Омане. Либо все что мы наблюдаем – мастерская операция Кремля по делигимизации президента Украины в глазах украинского общества. Ведь первая информация о самом оманском визите появилась на страницах пророссийского издания, курируемого по слухам СВР РФ. Однако сам факт готовности к прямым переговорам с Россией без участия Западных стран – это то, о чем открыто заявляли и сам Зеленский и Ермак.

Проблема Зеленского состоит не только в его убежденности о силе собственной харизмы. Но и в том, что уверенный в магии собственной должности он никак не может понять – люди калибра Патрушева, с руками по локоть в крови, вовсе не воспринимают его в качестве равноценного партнера. Владимир Зеленский для них – это мальчик из анекдота про сварщика и педофила. И задачей Кремля в этой игре является не приглашение мальчика к сварочным работам, а в заманивании его в ловушку.

Главное – чтобы ребенок сел в фургон. И то, что он – не настоящий сварщик никого в этом желании не остановит. С раннего детства мальчиков учат не говорить и не встречаться с незнакомыми взрослыми. Потому что итогом такой встречи могут стать наручники и сырой подвал. Наш Питер Пен уже сел в оманский корабль Капитана Крюка. И было бы наивным думать, что заманившие его в ловушку кремлевские маньяки так просто выпустят свою жертву. Дестабилизация в Украине уже началась. И, к сожалению, Зеленский вследствие собственной некомпетентности не может уразуметь, что России он ценен не как вторая сторона каких-либо переговоров. А как инструмент хаоса. Хаоса, который по мнению кураторов Владимира Путина должен поглотить и развалить Украину.