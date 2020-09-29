В эти выходные произошел очередной скандал - нардеп из Киевщины Николай Галушко обвинил президентскую партию в торговле местами на выборах. В ответ в штабе пообещали разобраться. Неофициально там все и так понимают - два клана снова делят область.

За год работы в парламенте нардеп Николай Галушко не запомнился ничем. Ни какими-то креативными идеями, ни скандалами.

И вот вдруг на прошлых выходных он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с пафосной речью, что тот звал всех на выборы бороться с коррупцией, а на самом деле обманул избирателей.

По его словам, с ним два года выборами в Броварах занималась целая команда людей, а теперь все места в списках от “Слуги народа” проданы другим.

“Сейчас на местных выборах места в списках от партии “Слуга народа” были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии “Слуга народа” в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии “Слуга народа”, – сказал он.

Кому и за сколько продали места Галушко не уточнил.

В ответ в партии заявили, что проверят информацию от народного депутата.

Но также добавили, что проверят и заявление депутата от “Слуги народа” Александра Дубинский, который сообщил о встрече Галушко с оппонентами партии.

«С удивлением посмотрел видео-обращение народного депутата Галушко Николая, который решил выйти из партии СН из-за того, что якобы не может бороться на местных выборах «со старыми элитами». Это при том, что буквально сегодня господин Галушко встречался с представителем этих самых «старых элит», действующим мэром Броваров и прямым оппонентом СН – Сапожки», – написал Дубинский.

Опустим, что система слежения за своими у Дубинского поставлена ​​хорошо.

Обратим внимание на другое. Его появление в этом конфликте как другой стороны совсем не случайно.

И не только потому, что Дубинский в партии «Слуг» отвечает за выборы на Киевщине.

«Это конфликт между павлюкивскими и бородатыми (так за глаза называют группу Коломойского). Они давно уже там делят область. Теперь вот за списки взялись», – говорит Буквам не под запись источник в партии.

Игорь Павлюк как серый кардинал “Слуги народа” стал известен еще весной 2019, когда Bihus.Info обнародовали часть переписки в телеграмме между предвыборным штабом Зеленского. Уже тогда там просматривался конфликт между группой Павлюка и тем же Андреем Богданом.

Павлюк, известный благодаря Геннадию Москалю как «король контрабанды», бывший помощник руководителя таможни времен Януковича Игоря Калетника.

Павлюк никогда не был публичным, но на старте работы парламента ему приписывали группу влияния чуть ли не в 40-60 человек. Что было бы больше чем у Игоря Коломойского с его сателлитами вместе взятыми. Громче всего о группе говорили, когда она должна была якобы сорвать голосование в пользу Рината Ахметова.

4 декабря 2019 Рада проголосовала за изменения в Закон Украины “О рынке электроэнергии”. Во время его рассмотрения выяснилось, что среди «слуг» есть группа депутатов (связанная с Павлюком), которые ходили по залу и подстрекали коллег не голосовать. Мол, глава профильного комитета Андрей Герус продвигает этим законопроектом интересы Коломойского.

Депутаты общались между собой в чате «Поболтаем», там было около 60 депутатов, и когда история выплыла наружу руководство партии попросило его закрыть.

Вероятную коалицию Павлюка-Ахметова против Коломойского объясняли предыдущим конфликтом «серого мытаря» и опального олигарха.

В октябре прошлого года, не пробыв и трех месяцев в должности подал в отставку руководитель Киевской обладминистрации Михаил Бно-Айриян. Долгое время его называли креатурой спикера Дмитрия Разумкова, с которым они вместе учились. Но сам спикер в интервью Буквам влияние на назначение возразил. Зато тот же Дубинский называл Бно-Айрияна человеком, связанным с группой Павлюка, которая вроде влияет на распределение потоков от таможни Киевской области.

На место Бно-Айрияна назначили Алексея Чернышева, который был бизнес-партнером нардепа Александра Фельдмана (который в свою очередь дружит с Коломойским). Потом и его перевели в Кабмин. А борьба между группами Павлюка и Коломойского продолжается.

«Они там борются за своих людей. Но поскольку к Дубинскому нет претензий по области, то не думаю, что будут большие разборки. Тем более, что Галушко отнюдь не антикоррупционер», – говорит источник в штабе.

В комментариях под постом Галушко его обвинили, что это его едва ли не первое обращение к избирателям, а также в том, что он продвигал людей действующего мэра Броваров Сапожко.

На вопрос, сколько таких недовольных еще, собеседники в партии СН говорят, что до десятка.

«Некоторых удалось успокоить путем вождения на отшептать к Шефиру, но теперь недовольны кураторы», – говорит собеседник.

По словам его коллег, аналогичный конфликт может возникнуть на Кировоградщине, где штабом руководит Никита Потураев.

На прошлой сессионной неделе Гео Лерос обнародовал списки в райсоветы в Киеве. Позже Александр Корниенко обвинил в сливе этих списков Марьяну Безуглую, которая была недовольна своей квотой. Когда же партия провела презентацию своей ячейки в университете, то приглашенные на сцену отличались от тех, кто потом был в списке.

Во вторник корреспондент Букв сфотографировал переписку в официальном чате «Слуги народа», где депутат от Житомирщины жалуется, что областная организация после «многоразового согласования списков кандидатов, коллективных походов в ОП, после принятия компромиссных решений, с которыми согласились все стороны, после проведения партийной конференции и зачитывания списка (чтобы никто никого не бросил) списки изменила задним числом и втихую».

За это автор сообщению благодарил председателю комитета по вопросам местного самоуправления Александру Клочко.

В это же время исключенная из «Слуг» Анна Скороход переписывалась со своим помощником о проблемах, которые могут быть у президентской партии, если кто-то проверит их избирательный фонд на Киевщине.

Руководство партии говорит, что ждало таких проблем, так что стоически ждет конца избирательной кампании и новых скандалов недовольных.