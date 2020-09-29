За год работы в парламенте нардеп Николай Галушко не запомнился ничем. Ни какими-то креативными идеями, ни скандалами.

И вот вдруг на прошлых выходных он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с пафосной речью, что тот  звал всех на выборы бороться с коррупцией, а на самом деле обманул избирателей.

По его словам, с ним два года выборами в Броварах занималась целая команда людей, а теперь все места в списках от “Слуги народа” проданы другим.

“Сейчас на местных выборах места в списках от партии “Слуга народа” были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии “Слуга народа” в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии “Слуга народа”, – сказал он.

Кому и за сколько продали места Галушко не уточнил.

В ответ в партии заявили, что проверят информацию от народного депутата.

Но также добавили, что проверят и заявление депутата от “Слуги народа” Александра Дубинский, который сообщил о встрече Галушко с оппонентами партии.

«С удивлением посмотрел видео-обращение народного депутата Галушко Николая, который решил выйти из партии СН из-за того, что якобы не может бороться на местных выборах «со старыми элитами». Это при том, что буквально сегодня господин Галушко встречался с представителем этих самых «старых элит», действующим мэром Броваров и прямым оппонентом СН – Сапожки», – написал Дубинский.

Олександр Юрченко

Дубинский общается со скандальным Юрченко в Раде

Опустим, что система слежения за своими у Дубинского поставлена ​​хорошо.

Обратим внимание на другое. Его появление в этом конфликте как другой стороны совсем не случайно.

И не только потому, что Дубинский в партии «Слуг» отвечает за выборы на Киевщине.

«Это конфликт между павлюкивскими и бородатыми (так за глаза называют группу Коломойского). Они давно уже там делят область. Теперь вот за списки взялись», – говорит Буквам не под запись источник в  партии.

Игорь Павлюк как серый кардинал “Слуги народа” стал известен еще весной 2019, когда Bihus.Info обнародовали часть переписки в телеграмме между предвыборным штабом Зеленского. Уже тогда там просматривался конфликт между группой Павлюка и тем же Андреем Богданом.

Павлюк, известный благодаря Геннадию Москалю как «король контрабанды», бывший помощник руководителя таможни времен Януковича Игоря Калетника.

Илья Павлюк – крайний слева

Павлюк никогда не был публичным, но на старте работы парламента ему приписывали группу влияния чуть ли не в 40-60 человек. Что было бы больше чем у Игоря Коломойского с его сателлитами вместе взятыми. Громче всего о группе говорили, когда она должна была якобы сорвать голосование в пользу Рината Ахметова.

4 декабря 2019 Рада проголосовала за изменения в Закон Украины “О рынке электроэнергии”. Во время его рассмотрения выяснилось, что среди «слуг» есть группа депутатов (связанная с Павлюком), которые ходили по залу и подстрекали коллег не голосовать. Мол, глава профильного комитета Андрей Герус продвигает этим законопроектом интересы Коломойского.

Депутаты общались между собой в чате «Поболтаем», там было около 60 депутатов, и когда история выплыла наружу руководство партии попросило его закрыть.

Вероятную коалицию Павлюка-Ахметова против Коломойского объясняли предыдущим конфликтом «серого мытаря» и опального олигарха.

В октябре прошлого года, не пробыв и трех месяцев в должности подал в отставку руководитель Киевской обладминистрации Михаил Бно-Айриян. Долгое время его называли креатурой спикера Дмитрия Разумкова, с которым они вместе учились. Но сам спикер в интервью Буквам влияние на назначение возразил. Зато тот же Дубинский называл Бно-Айрияна человеком, связанным с группой Павлюка, которая вроде влияет на распределение потоков от таможни Киевской области.

На место Бно-Айрияна назначили Алексея Чернышева, который был бизнес-партнером нардепа Александра Фельдмана (который в свою очередь дружит с Коломойским). Потом и его перевели в Кабмин. А борьба между группами Павлюка и Коломойского продолжается.

«Они там борются за своих людей. Но поскольку к Дубинскому нет претензий по области, то не думаю, что будут большие разборки. Тем более, что Галушко отнюдь не антикоррупционер», – говорит источник в штабе.

В комментариях под постом Галушко его обвинили, что это его едва ли не первое обращение к избирателям, а также в том, что он продвигал людей действующего мэра Броваров Сапожко.

На вопрос, сколько таких недовольных еще, собеседники в партии СН говорят, что до десятка.

«Некоторых удалось успокоить путем вождения на отшептать к Шефиру, но теперь недовольны кураторы», – говорит собеседник.

По словам его коллег, аналогичный конфликт может возникнуть на Кировоградщине, где штабом руководит Никита Потураев.

На прошлой сессионной неделе Гео Лерос обнародовал списки в райсоветы в Киеве. Позже Александр Корниенко обвинил в сливе этих списков Марьяну Безуглую, которая была недовольна своей квотой. Когда же партия провела презентацию своей ячейки в университете, то приглашенные на сцену отличались от тех, кто потом был в списке.

Во вторник корреспондент Букв сфотографировал переписку в официальном чате «Слуги народа», где депутат от Житомирщины жалуется, что областная организация после «многоразового согласования списков кандидатов, коллективных походов в ОП, после принятия компромиссных решений, с которыми согласились все стороны, после проведения партийной конференции и зачитывания списка (чтобы никто никого не бросил) списки изменила задним числом и втихую».

За это автор сообщению благодарил председателю комитета по вопросам местного самоуправления Александру Клочко.

В это же время исключенная из «Слуг» Анна Скороход переписывалась со своим помощником о проблемах, которые могут быть у президентской партии, если кто-то проверит их избирательный фонд на Киевщине.

Руководство партии говорит, что ждало таких проблем, так что стоически ждет конца избирательной кампании и новых скандалов недовольных.

 

 

 

 