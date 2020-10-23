Несмотря на то, что главный вывод местной кампании для «слуг» известен и он сведется к проигрышу всех областных центров, тогда как руководители городов в основном сохранят свою должности. Все же для части городов интрига сохраняется. Как в вопросе мэра, так и формата большинства.

Выборы в Черновцах, Херсоне, Николаеве точно не определят победителя в первом туре. А в соревновании во втором туре включаются старые связи. И очень часто это попытки вернуться представителей Партии регионов или нынешние интересы ОПЗЖ.

Также в список подвешенных городов попадает и Харьков. Но там это очень специфические причины, которые создал коронавирус, а не политические элиты.

Харьков

Еще два месяца назад во второй столице Украины ситуация с выборами была решена – побеждал мэр Геннадий Кернес и его партия «Успешный Харьков». Причем, как в городе, так и области. Но коронавирус внес свои поправки в эти расклады – Кернес заболел, его вывезли на лечение в Германию. И хотя его друг бизнесмен Павел Фукс регулярно сообщает, что мэр выздоравливает и умирать не собирается, когда Кернес сможет вернуться в Украину пока не ясно.

Поэтому его оппоненты включились в активную игру и сейчас пытаются получить благосклонность избирателей. Особенно старается действующий председатель харьковской ОГА Алексей Кучер, идущий в мэры от “Слуг” – то фотографируется возле портрета Кернеса, то дебатирует с ним через пародирование старого ролика Кернеса и Добкина 2006 года, то просто пишет, что он «Преемник».

Главу ОГА, наверное, даже можно понять – ведь год, пока он у власти, Кернес и его окружение из него просто смеялись как с мальчишки. И если бы Кернес был в Харькове, то Кучер, как отметил бизнесмен Александр Ярославский, заработал бы разве что очередное сравнение с молью. А то, что Кучер не готов к публичным споров показал его недавний словесный батл с заместителем председателя Харьковского облсовета Владимиром Скоробагачем вокруг глагола «дрочить».

Правая рука Кернеса Игорь Терехов убежден, что Кернес победит в первом туре. Несмотря на его физического отсутствия в городе позиции мэра не падают.

Впрочем, самый большой вопрос сейчас не в победе Кернеса, а в его реальном возвращении к делам. Дело в том, что мэр по избирательному кодексу должен быть зарегистрирован и принять присягу. Сама регистрация не имеет временных ограничений, но оппоненты все же явно используют этот момент, чтобы насолить.

Очевидно, что некоторое время городом будет руководить президиум, а затем будет избран горсоветом секретарь. А здесь у Кернеса и его команды все хорошо, потому что уже очевидно, что большинство будет у него.

Ведь даже «Слуги» жалуются, что в их списке есть люди Кернеса.

Последний открытый опрос по городу от группы “Рейтинг” датирован еще 4 – 12 июля, и он показал такой расклад: Блок Кернеса “Успешный Харьков” – 30,1%, ОПЗЖ – 22,9%, “Слуга народа” -12,7%, Блок Светличной – 11,5%, “Европейская солидарность” – 5,9%, “Партия Шария” – 4,7%.

Интересно, что сентябрьский опрос этой же компании по области показывает еще лучший результат у Кернеса.

Согласно данным опроса, обнародованным в понедельник, “Блок Кернеса – Успешный Харьков” в облсовет готовы поддержать 45,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Кстати, список там возглавляет сын Кернеса.

Далее следуют партия “Блок Светличной” , который готовы поддержать 19,6%, “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 13,7%, “Слуга народа” – 7,4%. За “Европейскую солидарность” готовы отдать свой голос 4,2% респондентов, за партию Шария – 3,7%.

Поэтому, если уж Кучер и играет со словом «преемник», то на украинском оно переводится явно как «проигрыватель», а не «наследник». И даже в худшем варианте для Кернеса в раскладе Кучера не будет.

Николаев

На прошлых выборах в Николаеве неожиданно победил кандидат от «Самопомощи» Александр Сенкевич. И может в этом году повторить свой успех, уже как кандидат от партии «Пропозиции».

Несмотря на то, что Николаев отстает по уровню комфорта, к мэру у горожан претензий не так много, ведь долгое время он был отстранен от власти временной коалицией БПП и ОПЗЖ, и может спокойно говорить, что ему просто не дали ничего сделать, потому что своих депутатов в горсовете у него было аж 10.

Но здесь еще вопрос, с кем выйдет во второй тур Сенкевич. Пока по данным группы Рейтинг, это Татьяна Добровольская от «Слуги народа» – 16,4%. На третьем месте Владислав Чайка от ОПЗЖ – 12,6%.

Следует заметить, что ОПЗЖ и Опоблок Ахметова существенно улучшили шансы Сенкевичу.

Так, группа Левочкина и Медведчука не смогла поделить, чей кандидат лучше, и медведчуковцы выдвинули сына бывшего мэра Владимира Чайки Владислава, а крыло Левочкина поддержало Артема Ильюка, который сейчас идет самовыдвиженцем. Ахметовцы (точнее группа Новинского) отказались от выдвижения здесь Игоря Дятлова, который 5 лет пиарил себя как будущего мэра.

По информации СМИ, сделано это было вроде в пользу того же Владислава Чайки, чтобы контроль над городом вернули старые силы, включая криминального авторитета «Мультика».

И вот во втором туре, потому что в первом Сенкевич не выиграет, начнется самое интересное. И здесь надо понимать, как хитро сплелись в городе бизнес и родственные узы представителей двух партий, а именно ОПЗЖ и «Слуги народа».

Владислав Чайка не только сын покойного мэра города, но и родной брат жены главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Юлии. Поэтому некоторое время даже ходили слухи, что именно он пойдет на выборы от «слуг». Но партию президента представляет Татьяна Домбровская – в Киеве она известна благодаря диалогу Корниенко-Арахамии о «корабельной сосне», а в Николаеве – как хозяйка клининговой фирмы и салонов G.Bar, и жена бизнес-партнера Чайки. Тоже уже покойного. Сама Татьяна Домбровская теперь бизнес-партнерша Владислава Чайки.

То есть элиты, представленные разными кандидатами на 2 и 3-м местах, могут объединиться против лидера.

И может случиться так, как в 2015 когда Сенкевич неожиданно обыграл победителя первого тура Дятлова, а в 2020 его обыгрывает кандидат от старых элит.

Хотя в этот раз у Сенкевича есть хорошие шансы и на свое большинство в горсовете.

Рейтинг партий в городской совет Николаева возглавляют «Слуга народа» и партия «Пропозиция», за которые готовы проголосовать 21,9% и 21,5% среди тех, кто определился и намерены прийти на выборы. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддерживают 17,4%, партию «Николаевны» – 8,5%, партию «За майбутне» – 8,4%, партию «Европейская солидарность» и партию Шария – по 6,9%, партию «Победа Пальчевского» – 3,3%. Рейтинги других политических сил – ниже 2%. Не определились с выбором – около 11%.

Херсон

Уже 2 года этот город ассоциируется исключительно со смертью Екатерины Гандзюк и группировкой во власти во главе с Владиславом Мангер, которую в ее смерти обвиняют.

Сильнее всего эта история сказалась в политическом плане на “Батькивщине” – если еще 5 лет эта партия участвовала в большинстве и интригах за власть, то теперь даже не попадает в горсовет. Мэр Херсона Владимир Николаенко, который представлял «Батькивщину», больше не баллотируется, а еще один член партии – Мангер – сидит на скамье подсудимых.

В 2020 за власть в городе соревнуются народный депутат Игорь Колыхаев и бывший мэр Владимир Сальдо.

В прошлом году аграрный бизнесмен Колыхаев был единственным, кто на Херсонщине смог выиграть округ у бренда «Слуга народа». Правда, для этого по информации ОПОРЫ ему пришлось щедро засевать округ подарками и работать через сетки. Сейчас эту же технику он повторяет на выборах мэра.

Колыхаев пользуется поддержкой владельца торговой марки «Чумак» Карла Стурена, а также поддерживает отношения с Владиславом Мангером. Список партии Колыхаева «Нам здесь жить», которая еще год назад называлась «Возрождение Украины» и была куплена у депутата от «Слуги народа», возглавляет бывший депутат от БПП Юрий Рожков, а штабом кандидата руководит экс-регионал Николай Костяк.

По данным группы «Рейтинг» на конец сентября у Колыхаева был 31% поддержки. А 23,2% херсонцев собирались проголосовать за своего бывшего мэра Владимира Сальдо.

Бывший регионал Сальдо в 2015 году перебрался в партию «Наш край», а теперь идет на выборы с собственной партией «Блок Сальдо». К моменту выдвижения Сальдо пробовал договориться о выдвижении от ОПЗЖ, но не получилось.

Впрочем сейчас он пытается выехать на образе крепкого хозяйственника и обвинении Колыхаева в связях с Мангером.

Третий в списке кандидат от «Слуги народа», ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.

Опрос IRI, которое цитирует ZN.UA, показывает, что партии ОПЗЖ, «Слуга народа» и «Нам здесь жить» имеют по 19% поддержки. Еще 13% имеет «Европейская солидарность».

Учитывая кулуарные интриги предыдущих созывов и переформатирования коалиций, драка за власть в городе во втором туре и после него будет не из легких.

Черновцы

Города с неопределенной судьбой после выборов есть не только на востоке Украины, но и на Западе. К ним относятся Черновцы.

Вотчина Арсения Яценюка, Дмитрия Фирташа и Михаила Папиева по уши погрязла в кулуарных интригах, влияющим на избирательные расклады в городе.

По состоянию на конец сентября лидером гонки с небольшим отрывом был Виталий Михайлишин. Несмотря на то, что 47-летний бизнесмен идет на выборы с собственной партией «Команда Михайлишин» у него выразительные регионовские корни и связи с Михаилом Папиевым. В 2010 именно от Партии регионов он был избран в местный совет и даже стал секретарем. Поэтому, когда в 2011 сместили мэра Николая Федорука, то он даже был и.о. главы города.

Михайлишин оставался регионалом и в 2014, в разгар Майдана, что не помешало ему в этом году пиариться и обещать возвести памятник Героям Небесной сотни. Кроме того, кандидат выдал за свое достижение создание в городе общественного пространства, хотя даже не голосовал за него.

В 2015 Михайлишин баллотировался в мэры Черновцов от партии «Родной город», которой сейчас руководит секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан (муж Оксаны Продан), которого связывают с интересами Дмитрия Фирташа.

Но поскольку партия приняла участие в отстранении предыдущего мэра Каспрука, то на этот раз Михайлишина выпустили с новой командой, подальше от негатива.

Сам Каспрук достаточно уверенно наступает лидеру на пятки и имел опросе группы «Рейтинга» 18,9% поддержки. Алексей Каспрук – бывший мэр Черновцов, который победил в 2015.

Каспрука называли близким к Арсению Яценюку и руководителя фракции «Народного фронта» Максиму Бурбаку, а от власти его в 2018 отстранила команда «Родного города», которую ассоциируют с Дмитрием Фирташем. Сейчас Каспрук идет в мэры от партии «Пропозиция».

От «Слуги народа» здесь выдвинули предпринимателя Илью Другановського, которого также связывают с серым кардиналом “слуг” Ильей Павлюком. Но несмотря на это в тройку лидеров мэрской гонки он не входит.

В рейтинге политических сил на выборах в городской совет следующий расклад: партия «Слуга народа» – 14,2% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, партия «Родной город» – 12,2%, партия «Единственная альтернатива» – 10,7%, партия Черновчан – 10,6%. За партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 9,0%, партию «Пропозиция» – 8,2%, партию «Батькивщина» – 7,0%, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 4,7%, партию «Голос »- 3,0%.

А это значит, что черновицкие элиты еще раз могут сыграть в свою любимую игру – отставим мэра.