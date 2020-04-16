Выпекание пасхального хлеба - большой вызов для хозяек. Если куличи не удавались, то по народным приметам это предвещало беду. Испечь лучший кулич - это также атрибут женского самолюбия и конкуренции. Если хотите поднять себе настроение, перечитайте описание этой борьбы в «Тюлевой бабе» Марко Вовчок. Буквы же вам советуют печь кулич по рецептам известной мастерицы.

Дария Цвек – это вероятно самая известная украинская кулинарная мастерица. Она по образованию биолог, и долгое время работала преподавательницей и декоратором, пока ее подруга Ирина Вильде не уговорила написать книгу с рецептами. Теперь книга Цвек «Сладкое печенье», перевыпущенная издательством Старого Лева в 2017, главная советчица многих женщин на кухне.

Баба Покутская

Тесто: 1 кг муки, 1 стакан молока, 15 желтков, 100 г дрожжей, 300 г сливочного масла, 400 г сахара, 100 г изюма, ½ чайной ложки соли, ванилин.

Помадка: 1 белок, 250 г сахарной пудры, сок 1 лимона, ванилин.

В теплом молоке развести дрожжи с 1 столовой ложкой сахара и 3 столовыми ложками муки и поставить, чтобы начали бродить на 15 минут.

Кастрюлю с желтками, сахаром и ванилином поставить в большую кастрюлю, в которой кипит вода, и сбивать желтки до образования однородной пышной и светлой массы. Снять с бани и остудить до комнатной температуры.

Между тем просеять муку. Приготовленную ранее опару посолить и влить в посуду с мукой, добавить взбитые желтки и вымесить (месить 15-20 минут). К концу вымешивания частями влить растопленное и охлажденное сливочное масло. Месить, пока масло равномерно не разойдется в тесте.

Вмешать промытый, просушенный и посыпанный мукой изюм. Оставить в теплом месте, накрыв влажным полотенцем, пока тесто не увеличится в 2,5-3 раза (примерно на 2 часа). Перемесить, разделить на порции и выложить в подготовленные формы, заполнив их на 1 /2 высоты. Накрыть формы полотенцем и оставить в теплом месте для подрастания примерно на 1 час. Когда тесто подрастет до краев формы, выложить в разогретую до 190-200 ° С духовку и печь до готовности. Время выпекания зависит от величины используемой формы. Испеченные и остывшие бабы смазать белковой помадкой.

Приготовление помадки: Растереть белки с сахарной пудрой до однородной пышной массы. Добавить по вкусу лимонный сок.

Баба подольская

Тесто: 500 г муки, 1 стакан молока, 100 г сахара, 8 желтков, 100 г дрожжей, 3 ст ложки сливочного масла, 100 г изюма, ½ чайной ложки соли, ванилин.

Помадка 2-3 ложки воды, 150 г сахарной пудры, сок из 1/2 лимона, ромовая эссенция.

Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст. ложкой сахара. Когда они начнут бродить, влить их в миску с мукой, посолить, добавить растертые с сахаром желтки и замесить. Как тесто начнет отставать от рук, влить растопленный жир или теплое масло и вымесить. Всыпать промытый изюм, вымесите, накрыть и поставить тесто, чтобы подошло.

Тогда часть его выложить в форму, застеленную промасленной бумагой, заполнив ее на 2/ з, и поставить, чтобы еще раз подошло. Когда тесто заполнит форму, смазать его яйцом и печь в горячей духовке (190-200 °) в течение 45 минут. Испеченные бабы еще горячими посыпать сахарной пудрой с ванилью или покрыть ромовой помадкой.

Приготовление помадки: сахарную пудру растереть с водой, добавляя по несколько капель лимонного сока и ромовой эссенции, пока образуется однородная рыхлая блестящая масса.

Баба праздничная

Тесто: 1 кг муки, 2 стакана молока, 10 желтков, 100 г дрожжей, 200 г сливочного масла или масла, 200 г сахара, 100 г изюма, 1/3 ч. Ложки соли, цедра 1/2 лимона.



Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст. ложкой сахара и 3 ст. ложками муки. Когда закваска начнет бродить, влить ее в посуду с мукой, добавить растертые с сахаром желтки, посолить и замесить. Месить до появления пузырьков и тогда влить растопленный жир, снова хорошо перемесить, чтобы тесто впитало жир, добавить промытый изюм, вымесить, накрыть и поставить, чтобы подошло.

Когда тесто увеличится в объеме вдвое, часть его выложить в форму, дно которой застелено промасленной бумагой, заполнив форму на 1/3 и поставить, чтобы подошло. Когда форма заполнится, смазать тесто яйцом и печь в горячей духовке (190-200 °) в течение 45 минут.

Баба Львовская

Тесто: 750 г муки, 1 1/2 стакана молока, 8 желтков, 100 г дрожжей, 150 г сливочного масла или маргарина, 150 г сахара, 1/2 ч. ложки соли, ваниль, 50 г изюма, 50 г цукатов, 3 горькие миндалины.

Сироп: 200 г сахара, 1 1/2 стакана воды, сок и цедра с 1/2 лимона, несколько капель ромовой эссенции.



Помадка: 200 г сахара, 6 ст. ложек воды, 1 ч. ложка сливочного масла, 1/2 ч. ложки уксуса, несколько капель ромовой эссенции, сок из 1/2 лимона.



Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст. ложкой сахара. Когда закваска начнет бродить, влить ее в посуду с мукой, посолить, добавить растертые с сахаром желтки, ваниль и месить тесто. Под конец вымешивания добавить растопленный жир и месить, пока тесто не вберет весь жир, добавить изюм, нарезанные цукаты, натертый миндаль, перемесить, накрыть и поставить в теплое место, чтобы подошло. Тогда часть теста выложить на 1/2 высоты формы, дно которой застеленно промасленной бумагой, и поставить, чтобы подошло. Смазать его яйцом и печь в горячей духовке (190-200 °) в течение 40 мин. Испеченные бабы на второй день наколоть деревянной палочкой в ​​нескольких местах, сбрызнуть сиропом, чтобы хорошо насытились, после чего смазать помадкой.

Сироп приготовить так: сахар залить водой с лимонным соком, заварить, добавить рома (по вкусу), цедру и перемешать.

Приготовление помадки: сахар залить горячей водой, добавить уксус и варить «до нитки», после чего снять с огня и растирать, добавив сливочное масло. Когда сироп начнет белеть, влить лимонный сок.