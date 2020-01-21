Конкурс на главу ГБР уже просрочен. ОПЗЖ в состав комиссии предлагает Киву, а тем временем заместителем Венедиктовой стал адвокат Януковича, который его представляет минимум в трех делах. В частности, относительно "драконовских законов 16 января" и применении силы против протестующих зимой 2014-го.

В начале декабря прошлого года Верховная Рада начала перезапуск Государственного бюро расследований (ГБР). Предыдущее руководство Бюро, скомпрометированное аудиозаписями из кабинета его директора Романа Трубы, отстранили от должности. Вместе с тем президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности – свою соратницу Ирину Венедиктову, избранную в Парламент по списку партии “Слуга народа” (была там под №3). Также ее называли советницей Зеленского по юридическим реформам. Однако для полноценной работы структуры самого директора было недостаточно, поэтому Венедиктова объявила конкурс на должности своих заместителей.

За это же время в ГБР создали отдельное подразделение, которое должно заниматься расследованием преступлений времен Революции Достоинства. В него должны перевести людей, которые занимались этими делами ранее в прокуратуре. Впрочем до сих пор неизвестны их фамилии. Более того, первым заместителем Венедиктовой стал действующий адвокат экс-президента Виктора Януковича. Который уже в ближайшее время сможет получить доступ к материалам расследования. Поэтому их дальнейшая судьба под вопросом.

Последствия голодания

Как известно, в компетенцию Госбюро расследований входят преступления, совершенные топ-чиновниками, министрами, президентами, судьями и силовиками. И с 20 ноября прошлого года именно эта структура ответственна за расследование преступлений, совершенных милицией и бойцами внутренних войск во время Революции Достоинства.

Стоит отметить, что изначально этими расследованиями занимались разные правоохранительные структуры. В 2014-м преступления против Майдана расследовали Служба безопасности, милиция, прокуратура Киева и области, Генеральная прокуратура. В течение года пострадавшие от действий силовиков пытались собрать все эти расследования под одной крышей. То есть в одной структуре. Ею стало Управление специальных расследований (УСР) Генпрокуратуры, созданное экс-генпрокурором Виталием Яремой в 2015 году.

Однако был один нюанс: полномочия следствия у прокуратуры были “временные”. В частности, это было прописано в Конституции Украины с 1996 года. А продолжаться они должны до тех пор, пока не создадут Государственное бюро расследований. Впрочем, это могло произойти не позднее, чем через 5 лет после принятия нового Уголовного процессуального кодекса (проголосован Верховной Радой в 2012 году). Предельный срок был 20 ноября 2017-го. Однако тогда украинский Парламент внес поправки в законодательство, которые позволили следователям ГПУ продолжить работу по майдановским делам еще на два года. То есть до 20 ноября 2019-го.

ГБР же заработало 20 ноября 2018-го. И, ожидаемо, не успевало принять материалы расследований. Ведь передавать некому было: не хватало людей. Хотя и пострадавшие на Майдане, и их адвокаты, а также прокуроры пытались решить эту проблему и предлагали различные пути ее решения: начать передавать дела заранее хотя бы нескольким детективам ГБР, переподчинить Управление спецрасследований ГБР и тому подобное. Сам Труба заговорил о передаче дел весной 2019-го. Как рассказывал журналистам председатель УСР Сергей Горбатюк, он обещал создать отдельное подразделение, в которое можно было бы передавать дела, чтобы новые следователи могли начинать знакомиться с материалами и продолжать следствие.

Впрочем, обещание так и осталось обещанием – Труба подразделение не создал. А осенью, как уверяют источники в прокуратуре, вообще отказался от этой идеи. Верховная Рада также не спешила решать проблему: народные избранники должны были проголосовать за ряд изменений в закон о ГБР. Среди них был пункт о переводе следователей по делам Майдана в Государственное бюро расследований вне конкурса. Однако с голосованием “не успели”. Поэтому 20 ноября прошлого года следствие по делам Майдана остановилось.

Чтобы повлиять на ситуацию, один из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская 22 ноября объявила голодовку. Она требовала срочно принять изменения в законодательство, чтобы не допустить простоя по делам Майдана. Нардепы проголосовали за нужные документы только 3 декабря. Тогда же голодовку прекратила Закревская. Для того, чтобы решить проблему с расследованием дел Майдана, оставалось меньше месяца.

Ведь нужно было отдельное решение Кабмина о создании “подразделения Майдана”, нужно было выделить отдельное финансирование, наконец – время, чтобы перевезти материалы дел из одного здания в другое. Дело было только за согласованием документа Зеленским. Он также не спешил: подпись главы государства под проголосованным законом появилась только 27 декабря. В последующие дни стало известно о переводе следователей из Генпрокуратуры в ГБР. Но до сих пор неизвестны их фамилии.

“Я знаю переведенных следователей только по производствам, в которых у меня есть пострадавшие. Это до десяти человек. В общем переведено из прокуратуры и Генпрокуратуры 32 человека. Но ни Офис Генпрокурора, ни ГБР не предоставили пострадавшим перечень фамилий переведенных. Хотя скрывать от потерпевших такую ​​информацию по меньшей мере странно. Потому что они должны коммуницировать со следователями, поскольку они являются одним из источников информации. На самом деле мы не ожидали, что пострадавших так проигнорируют. Конечно, представители потерпевших подали запросы, чтобы получить перечень имен следователей. Но ответа пока нет”, – говорит Закревская.

Вместе с тем она добавляет: пострадавшие узнали минимум об одном человеке, который перевелся в Госбюро вне конкурса и при этом не работал по делам Майдана. “Это заместитель Виктора Мисяка (экс-глава департамента процессуальных руководителей по делам Майдана Генпрокуратуры), который не успел проработать по делам Майдана и 4 месяца. А это было основное условие для того, чтобы попасть в ГБР вне конкурса. Сколько таких людей может быть – пока еще неизвестно. И на самом деле это то, чего боялись и мы, и депутаты: как будут проверять кандидатов на перевод, какими документами будут подтверждать стаж работы в майдановских делах”, – комментирует Закревская.

Она добавляет, что сейчас может назвать свою голодовку по крайней мере частично результативной. Ведь часть “майдановских” следователей таки перевелась в Госбюро расследований. И теперь есть шансы, что следствие не будет простаивать. Правда, для него возникли новые риски. Точнее риск – Александр Бабиков. Действующий адвокат экс-президента Виктора Януковича. И 20 января он официально стал первым заместителем директора ГБР.

Адвокат, который не адвокат

Впервые фамилию Бабикова семьи Небесной сотни услышали в декабре. Как их представители объяснили #Буквам – в одном из украинских медиа прочитали, что его назначили на должность заместителя председателя ГБР.

И это их несколько обеспокоило, так как господин Бабиков им известен, в первую очередь, как защитник бывшего президента Виктора Януковича. Поэтому пострадавшие пошли в Госбюро расследований, чтобы встретиться с госпожой Венедиктовой и задать ей несколько вопросов. Не только относительно следователей, которые переводились из Генпрокуратуры, но и относительно адвоката Януковича. В частности, родственников убитых и пострадавших интересовало, нет ли у Бабикова конфликта интересов: ведь он должен будет расследовать дела против своего клиента.

“Семьи Небесной сотни спросили у Венедиктовой, мол, как же так, у Бабикова конфликт интересов, как он может быть ее заместителем? Она ответила примерно следующее: комиссия проверила этот вопрос и конфликта интересов не нашла. “Потому что это не личный адвокат Януковича, он просто знакомился с делом”. И у меня вопрос к такой комиссии, которая не увидела этого конфликта. И не только к ней. К слову, о составе конкурсной комиссии мы тоже ничего не знали – информации не было в открытом доступе. Фамилии членов этой комиссии мы услышали только в прошлый вторник, когда прямо спросили о них у Венедиктовой. И то, фамилии нам озвучили не все”, – добавила Закревская.

Собственно, сам Бабиков уже успел подать декларацию, в которой отмечает, что работает в адвокатском объединении “Авер Лекс”. Напомним, именно это объединение защищало интересы Виктора Януковича в деле о государственной измене в Оболонском райсуде. И хотя Венедиктова утверждает, что Бабиков не является адвокатом Януковича, факты свидетельствуют оо обратном.

15 января Евгения Закревская опубликовала ряд судебных документов, подтверждающих: заместитель Венедиктовой не только входит в адвокатское объединение, которое защищает Януковича. Он является его адвокатом. Например, в постановлении Печерского райсуда от ноября 2017 года Бабиков упоминается как адвокат, “действуещий в интересах Януковича”. Или же в кассационной жалобе в Верховный Суд от марта 2018 года. Она была подана от имени Александра Бабикова в интересах Виктора Януковича. По информации Адвокатской совещательной группы (неформальное объединение адвокатов, которые защищают потерпевших в делах Майдана) на этой неделе в Печерском райсуде должно состояться заседание по отводу прокуроров в одном из дел против Виктора Януковича. Отвод объявлял… уже упомянутый Бабиков.

Всего, по информации адвокатов пострадавших, новый заместитель председателя ГБР представляет интересы Януковича минимум в трех делах. В частности по «драконовских законам 16 января» и применению силы против протестующих зимой 2014-го. Эту информацию вместе с документами передали Венедиктовой. Однако даже после этого она не увидела конфликта интересов.

«Госпожа Ирина отметила, что за подобное назначение будет самостоятельно нести всю полноту ответственности, а потерпевшие, если хотят, могут подавать заявления об отводе следователя судье, если обнаружат какой-то конкретный конфликт интересов. Заявление об отводе заместителя директора ГБР – это конечно интересно процессуальное ноу-хау», – прокомментировала Закревская встречу с Венедиктовой.

В дальнейшем же Бабиков, в частности, должен отвечать за аудит майдановских расследований. Эту информацию, как рассказали #Буквам представители семьи Небесной сотни, им также озвучивали в ГБР. В частности, речь шла о том, что все передаваемые ГБР дела должны пройти аудит. И только после этого возобновится полноценное расследование. Однако за аудит также отвечают заместители директора ГБР. Так же, как и за последующие расследования.

Поэтому можно предположить, что Бабиков вполне законно получит доступ к материалам расследования. И здесь возникает вопрос уже упомянутого конфликта интересов. Ведь сам судебный процесс построен на состязательности государственного обвинения и защиты обвиняемых. И защитники не должны превращаться в государственных обвинителей. Но, фактически, господин Бабиков им становится. Поэтому вопрос: будет ли он в расследованиях использовать информацию, полученную от Виктора Януковича? И не противоречит ли это адвокатской этике? С другой стороны, можно предположить и существование зеркального риска: заместитель Венедиктовой может использовать полученную от следствия информацию для защиты Януковича.

Конкурсы прошлые и будущие

Последнее, на что нужно обратить внимание в этой истории – сам процесс назначения заместителей. После изменений в законодательство, которые Верховная Рада проголосовала 3 декабря, вопрос назначения заместителей, проведения конкурсов, прописывание их критериев входит в компетенцию директора Госбюро расследований. То есть за это отвечает госпожа Венедиктова. Она действительно провела конкурс на должности своих заместителей. Однако к его организации существует ряд серьезных вопросов.

Первое – это сроки, в которые этот конкурс проходил. Второе – критерии, по которым отбирали кандидатов. Третье – коммуникация между ГБР и конкурсантами. Так, 20 января на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады бывший депутат Елена Сотник рассказала о том, как она пыталась податься на должность заместителя Венедиктовой.

«Я претендовала на должность первого заместителя. Объявление о конкурсе появилось 29 декабря. Крайний срок для подачи документов был 3 января. То есть у нас было 2 рабочих дня. О самом конкурсе я узнала 1 января от правозащитников. Найти на сайте ГБР это объявление было проблематично. В разделе вакансий, например, его не было. Более того, нужно было принести все необходимые документы лично. То есть вопрос, могли ли люди из-за пределов Киева это сделать. Я подалась. Но никакого ответа из ГБР я так и не получила. В конкурсную комиссию я так и не смогла дозвониться. Очевидно, что мой пакет документов не прошел отбор. Но никакой реакции от комиссии я не получила. Можно предположить, что конкурс пытались организовать так, чтобы никто посторонний об этом не узнал. Я до сих пор не знаю, кто входил в комиссию, которая отбирала кандидатов и их документы. Венедиктова отменила предыдущий порядок проведения конкурса. Однако пока неизвестно, по каким критериям отбирали этих новых заместителей. Поэтому и обжаловать результаты этого конкурса, подозреваю, будет невозможно », – пояснила Сотник.

Стоит отметить Ирина Венедиктова на своем посту, как и ее заместители, временно. В этом году конкурсная комиссия должна выбрать нового директора, а он потом выберет себе помощников. Однако когда это произойдет – неизвестно. По процедуре, в комиссию входят по три представителя от президента, Кабинета министров и Верховной Рады. Дедлайн для ее формирования – 27 января. И уже сейчас можно смело говорить о том, что Верховная Рада его пропустила. Поскольку по процедуре изначально кандидатуры парламента должен согласовать профильный комитет (комитет по правоохранительной деятельности), после чего происходит голосование в парламенте.

Последний день, когда это можно было сделать – 17 января, в последний день 2-й сессии. Однако комитет так и не смог согласовать кандидатуры и перенес заседание на 27 января. Однако в этот день депутаты в Раде не собираются, поэтому своих кандидатов в конкурсную комиссию проголосовать не смогут. Поэтому дедлайны уже нарушены.

Сейчас слово за Кабмином, который формирует свои кандидатуры из экспертов-международников, и за президентом. Если они смогут вовремя назначить своих представителей в комиссию – она ​​начнет работу (для принятия решений нужно минимум 5 голосов). Однако при таких условиях повторяется история двухлетней давности, когда Верховная Рада так же долго не могла определиться со своими кандидатами. И в результате возникали вопросы к легитимности решений той комиссии. Теперь же фамилии людей, которые могут в нее войти, не известны.

Хотя неделю назад от парламента якобы предлагали народных депутатов Илью Киву и Григория Мамку (представители ОПЗЖ, входят в комитет по правоохранительной деятельности). Однако их не утвердили. Сейчас же отдельные политсилы предлагают парламенту вообще отказаться от назначения в конкурсную комиссию депутатов. Поскольку у них существует потенциальный конфликт интересов: ведь именно ГБР должна расследовать преступления, которые могут совершить народные избранники.

Пока же комиссия будет проводить конкурс, в Госбюро остается адвокат Януковича Бабиков. И госпожа Венедиктова. Которая, к слову, в своем видеообращении от 20 января назвала несогласных с ее кадровым решением назвала едва не проплаченными провокаторами. И чем дольше комиссия будет выбирать нового главу – тем больше времени будет у защитника интересов Януковича для того, чтобы получить информацию о расследовании дел Майдана.